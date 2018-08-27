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Пасторе забил чудо-гол за «Рому». Неземная красота

Хавьер Пасторе – фантастический игрок, но родился не в то время. Играй он в 90-е – стал бы королем, в нынешнем же футболе ему зачастую не хватает скорости. Но на чудеса он способен, как и раньше.

«Рома» приобрела 29-летнего аргентинца летом почти за 25 миллионов евро. В «ПСЖ» он проторчал семь лет, но последние три сезона выходил на поле нечасто. Да, нагреб за это время аж 16 трофеев, но хотелось большего.

Перезагрузить карьеру он может в «Роме». Уже перезагружает. Начал вот с чего:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А теперь еще раз. Медленно и плавно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это гол в ворота «Аталанты», который случился на второй минуте. Впрочем, «Рома» этот шедевр вскоре забыла, прогорев 1:3 к перерыву. Хозяев разорвали экс-игроки РПЛ – на счету Ригони дубль, а Пашалич выполнил голевую передачу. Во втором тайме римляне вернулись в игру, выдав суперстрастный футбол, и вырвали ничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Рома – Аталанта – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Пасторе, 2; 1:1 – Кастань, 19; 1:2 – Ригони, 22; 1:3 – Ригони, 38; 2:3 – Флоренци, 60; 3:3 – Манолас, 82.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Италия. Серия А Италия Рома Пасторе Хавьер
Комментарии (10)
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lNeTl
1535428974
Аж мурашки по коже.
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kachan63
1535430953
"Чудо-гол" состоялся лишь потому, что вратарь - болван! А так, красиво, конечно.
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никорос
1535433664
вратарь мне кажется тут не при чем
Ответить
Михаил Шевченко
1535438875
красиво что тут скажешь
Ответить
kaa-71
1535448118
Красиво, ничего не скажешь
Ответить
KOLBIS
1535457476
Он был в составе у нас на ЧМ?...
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ilichkadr
1535468269
Такой же гол забивал С. Семак, будучи игроком Зенита в ворота Бенфики.
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VikNMar
1535523219
Обыкновенный гол , ребята в ДЮСШ такие забивают ......
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Cules2013
1535525901
Не каждый день такое видишь, но мы тут люди бывалые) Так что так, на четвёрочку. Может с плюсом.
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