Пасторе забил чудо-гол за «Рому». Неземная красота

Хавьер Пасторе – фантастический игрок, но родился не в то время. Играй он в 90-е – стал бы королем, в нынешнем же футболе ему зачастую не хватает скорости. Но на чудеса он способен, как и раньше.

«Рома» приобрела 29-летнего аргентинца летом почти за 25 миллионов евро. В «ПСЖ» он проторчал семь лет, но последние три сезона выходил на поле нечасто. Да, нагреб за это время аж 16 трофеев, но хотелось большего.

Перезагрузить карьеру он может в «Роме». Уже перезагружает. Начал вот с чего:

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А теперь еще раз. Медленно и плавно.

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Это гол в ворота «Аталанты», который случился на второй минуте. Впрочем, «Рома» этот шедевр вскоре забыла, прогорев 1:3 к перерыву. Хозяев разорвали экс-игроки РПЛ – на счету Ригони дубль, а Пашалич выполнил голевую передачу. Во втором тайме римляне вернулись в игру, выдав суперстрастный футбол, и вырвали ничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Рома – Аталанта – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Пасторе, 2; 1:1 – Кастань, 19; 1:2 – Ригони, 22; 1:3 – Ригони, 38; 2:3 – Флоренци, 60; 3:3 – Манолас, 82.

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