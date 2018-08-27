Пасторе забил чудо-гол за «Рому». Неземная красота

Хавьер Пасторе – фантастический игрок, но родился не в то время. Играй он в 90-е – стал бы королем, в нынешнем же футболе ему зачастую не хватает скорости. Но на чудеса он способен, как и раньше.
«Рома» приобрела 29-летнего аргентинца летом почти за 25 миллионов евро. В «ПСЖ» он проторчал семь лет, но последние три сезона выходил на поле нечасто. Да, нагреб за это время аж 16 трофеев, но хотелось большего.
Перезагрузить карьеру он может в «Роме». Уже перезагружает. Начал вот с чего:
А теперь еще раз. Медленно и плавно.
Это гол в ворота «Аталанты», который случился на второй минуте. Впрочем, «Рома» этот шедевр вскоре забыла, прогорев 1:3 к перерыву. Хозяев разорвали экс-игроки РПЛ – на счету Ригони дубль, а Пашалич выполнил голевую передачу. Во втором тайме римляне вернулись в игру, выдав суперстрастный футбол, и вырвали ничью.
Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур
Голы: 1:0 – Пасторе, 2; 1:1 – Кастань, 19; 1:2 – Ригони, 22; 1:3 – Ригони, 38; 2:3 – Флоренци, 60; 3:3 – Манолас, 82.