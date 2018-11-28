Моуринью постарел, но еще горяч: пинает бутылки, орет, провоцирует

Шоу должно продолжаться.

Жозе Моуринью сильно изменился. Он буквально в одно мгновение поседел после возвращения в АПЛ, стал гораздо реже устраивать шоу на пресс-конференциях и паясничать во время матчей. Моуринью прошлый, возможно, не стал бы раскланиваться с Калачевым после памятной игры с «Ростовом» и о своих трех трофеях в первый год работы в «МЮ» вспоминал бы куда дольше. Моуринью сегодняшний объясняет, что случилось: «Я думаю, что сейчас научился лучше контролировать свои эмоции. Думаю, я стал более сбалансированным».

Контролирующий свои эмоции Жозе выглядит довольно странно. Если не сказать больше – академично, заурядно, неинтересно. Такой он – непривычный и будто бы совсем чужой. Впрочем, сейчас все обстоит по-другому. Жаль лишь, что в целом на эмоции тренера выводит не слишком удачный сезон.

С другой стороны, все отжиги Моуринью пришлись на знаковые матчи.

Например, приехал как-то Жозе посмотреть матч Англия – Испания и вдруг неловко завалился прямо перед камерами, зацепившись за ограждение. Что в таких случаях главное? Самоирония. «Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли», чтобы они могли поговорить обо мне. Это был хороший нырок. Никакого пенальти, возможно, желтая карточка. Я защищал свои наушники».

twit text — Tio Torren (@Torren___) 9 сентября 2018 г.

В игре с «Челси» (2:2) Жозе Моуринью пытался отойти от пропущенного гола на последних секундах, а затем вдруг помчался к подтрибунному помещению, где его сдержали. Оказалось, что перед португальцем после гола потанцевал Марко Янни – помощник Маурицио Сарри. И сделал это очень провокационно.

Жозе постарел? Но старики вряд ли способны на такой рывок.

Такого Моуринью вы еще не видели

Игры с «Ювентусом» получились разными: скучное поражение дома, знаковая победа в гостях. В домашнем матче Жозе ответил на нападки фанатов гостей жестом с тремя пальцами, пояснив тем самым, сколько титулов он выиграл с «Интером». В гостевом и победном – приложил ладонь к уху, так что даже возмутились игроки «Юве». «Если спровоцируете льва, он зарычит на вас», – прокомментировал инцидент Лучано Спаллетти. Лучше и сказать было нельзя.

Матч с «Янг Бойз» катился к противным 0:0. Произойди это, и пришлось бы решать вопрос выхода из группы в огненной Валенсии – там хватило бы и ничьи, но риск вылета все равно немалый. Феллайни все же спас, забив победный гол в конце.

Жозе на радость всем нахулиганил. «Почему я швырнул бутылки? Могу ли я или другой тренер позволить себе отреагировать или разочароваться? Могу ли я делать это на бровке, где не так много комментаторов футбола бывали? Я уверен, что настоящий футбольный тренер никогда не осудит другого за эмоциональную реакцию на бровке, потому что это дежавю», – пофилософствовал португалец.

В хит-парадах высказываний Моуринью давно уже уступил Юргену Клоппу. С этого сезона стал наверствывать. «МЮ» бесславно проиграл дома «Тоттенхэму», да еще и крупно (0:3), но Жозе уверен, что лично он почти с таким счетом пока что всех переиграл.

«Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – мои, два – их. Уважайте»

В последний день лета Жозе задали провокационный вопрос, будет ли он считать себя великим, даже если не победит с «МЮ» в ЛЧ. Прилетело мощно.

«Вы читаете философские труды? Или вы не тратите время на чтение? Например, Гегель. «Не существует истины, кроме как истины в целом». Вы задавали такие же вопросы тренерам, которые в прошлом сезоне стали третьим, четвертым и пятым? У меня восемь титулов. Важных титулов, настоящих. Я единственный тренер, который побеждал в Италии, Испании и Англии. Наше второе место в прошлом сезоне – одно из моих наибольших достижений. Вы просто не хотите это признавать»

Спустя месяц Моуринью просили подтвердить или опровергнуть информацию о звонке Зинедина Зидана. Жозе указал на журналиста в зале.

«Я сказал ему спрашивать у тебя, а не у меня, потому что это ты написал об этом. Он установил жучок в мой телефон, спрашивайте у него!»

После тяжелой победы над «Ньюкаслом» можно было дать волю чувствам.

«Сегодня вечером я еду в Лондон, если завтра в Лондоне будет дождь, это моя вина. Если есть проблемы с Брекситом, и это моя вина. Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим, я могу жить с этим»

А еще были гениальные слова о победной игре с «Борнмутом».

«Речь в перерыве? Я начал с позитива. Сказал, что просто невозможно играть хуже, чем мы это делали, так что второй тайм точно будет лучше»

Наконец, после победы над «Янг Бойз».

«Это сообщение для всех моих поклонников: я 14 лет участвовал в Лиге чемпионов и 14 раз выходил из группы. Два года, когда я не играл в Лиге чемпионов, я побеждал в Лиге Европы»

Нынешний сезон пока еще даже не достиг экватора, а Жозе повеселил больше, чем за предыдущие два. Он возвращается к себя прежнему и нам такому привычному. Пусть это порой и выглядит примерно так.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 17 ноября 2018 г.

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