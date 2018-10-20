Такого Моуринью вы еще не видели

«МЮ» обидно упустил победу, а Жозе погнался за коллегой в подтрибунку.

На статус главного матча дня претендуют игры в Лондоне и Барселоне. В Каталонии сражение с «Севильей» запланировано на вечер, а днем шоу в Англии выдали две команды Жозе Моуринью – нынешняя и бывшая. «Челси» повел после гола Рюдигера, а к концу матча вынужден был спасаться от поражения после дубля Марсьяля. И спасся – на 96-й минуте Баркли сделал счет 2:2 в игре против «МЮ».

О футболе говорить будут потом. Сейчас все обсуждают то, что натворил Жозе после обидного гола на последних секундах.

Что произошло

Жозе Моуринью переживал пропущенный гол на тренерской скамейке, а затем резко помчался к подтрибунному помещению. Португальца сдержали стюарды. Так это выглядело в трансляции. Оказалось, перед Жозе после забитого «Челси» мяча возник помощник Маурицио Сарри. Это был Марко Янни, и он праздновал перед Моуринью, да еще и одновременно позировал для телекамер.

Причем, одного пробега перед Моуринью Марко показалось мало.

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 20 октября 2018 г.

Кто такой Янни

Марко Янни – итальянец 1982 года рождения, он работал вместе с Сарри в «Наполи», перебрался и в «Челси» на должность второго ассистента главного тренера. В футбол он перестал играть в 32 года, а с первых же дней работы с Сарри у них наладилось отличное взаимопонимание. «Лучшего и желать нельзя, я за пять лет оказался в одном из самых знаменитых клубов Англии», – восторгался Янни после переезда.

Такими темпами Янни станет одним из самых узнаваемых людей южного итальянского городка Л’Акуила, где у него живут родные и друзья. «Когда я смогу их обнять следующий раз – неизвестно, впереди так много работы», – твердил Янни. Зато сейчас ролики с его празднованием гола точно облетят всю Италию.

Что произошло дальше

Об инциденте спросили Моуринью. Португалец ответил: «Первым делом ко мне подошел Сарри и сказал, что решит эту проблему. Затем в его офис зашел ассистент и извинился передо мной. Я сказал ему забыть про это. Я ведь тоже совершал ошибки в карьере».

Уж мы-то помним, как Жозе умеет разруливать.

А вот как отреагировал Сарри: «Честно говоря, я не видел, что там было. Но потом поговорил с Жозе, потому что, как мне казалось, виновата была именно наша сторона. Так что мы сразу решили этот вопрос. Наказание ассистента? Это уже наше внутреннее дело».

Ура, все снова хорошо

Но не до конца. Помимо этого инцидента Жозе пережил еще один – трибуны «Стэмфорд Бридж» после матча оскорбляли своего бывшего тренера. Но тут Моуринью психовать не стал. Он просто показал им «три» на пальцах, напомнив, сколько раз при нем «Челси» выигрывал чемпионат Англии.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рюдигер, 21; 1:1 – Марсьяль, 55; 1:2 – Марсьяль, 73; 2:2 – Баркли, 90+6.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Азар, Мората (Жиру, 79).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, 30; Азар, 34 – Матич, 13; Янг, 27; Мата, 67; Санчес, 90+4.

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