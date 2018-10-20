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    Такого Моуринью вы еще не видели


    3.1
    Голосов: 10
    20.10.2018 17:50
    «МЮ» обидно упустил победу, а Жозе погнался за коллегой в подтрибунку.

    На статус главного матча дня претендуют игры в Лондоне и Барселоне. В Каталонии сражение с «Севильей» запланировано на вечер, а днем шоу в Англии выдали две команды Жозе Моуринью – нынешняя и бывшая. «Челси» повел после гола Рюдигера, а к концу матча вынужден был спасаться от поражения после дубля Марсьяля. И спасся – на 96-й минуте Баркли сделал счет 2:2 в игре против «МЮ».

    О футболе говорить будут потом. Сейчас все обсуждают то, что натворил Жозе после обидного гола на последних секундах.

    Что произошло

    Жозе Моуринью переживал пропущенный гол на тренерской скамейке, а затем резко помчался к подтрибунному помещению. Португальца сдержали стюарды. Так это выглядело в трансляции. Оказалось, перед Жозе после забитого «Челси» мяча возник помощник Маурицио Сарри. Это был Марко Янни, и он праздновал перед Моуринью, да еще и одновременно позировал для телекамер.

    Причем, одного пробега перед Моуринью Марко показалось мало.

    Кто такой Янни

    Марко Янни – итальянец 1982 года рождения, он работал вместе с Сарри в «Наполи», перебрался и в «Челси» на должность второго ассистента главного тренера. В футбол он перестал играть в 32 года, а с первых же дней работы с Сарри у них наладилось отличное взаимопонимание. «Лучшего и желать нельзя, я за пять лет оказался в одном из самых знаменитых клубов Англии», – восторгался Янни после переезда.

    Такими темпами Янни станет одним из самых узнаваемых людей южного итальянского городка Л’Акуила, где у него живут родные и друзья. «Когда я смогу их обнять следующий раз – неизвестно, впереди так много работы», – твердил Янни. Зато сейчас ролики с его празднованием гола точно облетят всю Италию.

    Что произошло дальше

    Об инциденте спросили Моуринью. Португалец ответил: «Первым делом ко мне подошел Сарри и сказал, что решит эту проблему. Затем в его офис зашел ассистент и извинился передо мной. Я сказал ему забыть про это. Я ведь тоже совершал ошибки в карьере».

    Уж мы-то помним, как Жозе умеет разруливать.

    А вот как отреагировал Сарри: «Честно говоря, я не видел, что там было. Но потом поговорил с Жозе, потому что, как мне казалось, виновата была именно наша сторона. Так что мы сразу решили этот вопрос. Наказание ассистента? Это уже наше внутреннее дело».

    Ура, все снова хорошо

    Но не до конца. Помимо этого инцидента Жозе пережил еще один – трибуны «Стэмфорд Бридж» после матча оскорбляли своего бывшего тренера. Но тут Моуринью психовать не стал. Он просто показал им «три» на пальцах, напомнив, сколько раз при нем «Челси» выигрывал чемпионат Англии.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рюдигер, 21; 1:1 – Марсьяль, 55; 1:2 – Марсьяль, 73; 2:2 – Баркли, 90+6.

    «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Азар, Мората (Жиру, 79).

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку.

    Предупреждения: Рюдигер, 30; Азар, 34 – Матич, 13; Янг, 27; Мата, 67; Санчес, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      hovikh 1 ноября 2018, 23:43

      Не нравится мне как играют команды Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 21 октября 2018, 21:06

      челси ***** экспресс засрали

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 21 октября 2018, 09:52

      Игра, эмоции, шоу... Обожаю футбол...

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Yuriy_Shahta 21 октября 2018, 14:08

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 21 октября 2018, 05:16

      Ничья в таких матчах - наименее устраивающий всех вариант. Но так праздновать ничью на своем поле? Это лишь говорит о том, что Маур - велик.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 20 октября 2018, 23:05

      Жозе видели всяким,он всегда держал публику в тонусе и не давал ей скучать.в сегодняшнем инциденте ничего особенного и не было.эмоции через край.это да.но не более.

      2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 20 октября 2018, 21:44

      Сарри-красаучиг !

      0
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      Рейтинг: +4206

      raritet 20 октября 2018, 21:05

      Кто что не говорил бы , но Он Тренер с большой буквы. Таких в нашем мире не так много. Можно по пальцам перечесть. И что в этом особенного что человек не смог совладать со своими эмоциями. Это вам не новая царапинка на вашем Рено 2010 года .. Так что повод расстроиться у него был. Интересно , как лично вы повели себя бы в такой ситуации...

      3
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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 20 октября 2018, 20:44

      Помню как во время матчей с Ростовом Моуринью раскланивался с Бердыевым, хвалил Ростов за организацию игры и запредельный настрой, дал сувенир с надписью Калачеву за отличную игру, хотя еще ничего не было ясно после первой игры. Короче, показал, что с достойными людьми он ведет себя как джентльмен. К сожалению с недостойными вести себя как джентльмен он не может, но это умение вообще дано немногим. Так что судить его за вспышку наверное не стоит. А тренер он еще не конченый, матчи с Ньюкаслом и Челси это показали. Так что пусть пока работает себе с МЮ, не факт, что следующий тренер (условный Зидан) будет лучше.

      3
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      Рейтинг: +2051

      DMитрий 20 октября 2018, 20:12

      Может он и гондонит периодически, но все таки болеет за результат и футбол! Самолёб емтёп тут.

      1
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 20 октября 2018, 17:59

      че то у маура нервишки сдают.. с конте уже был конфликт, что тот не так праздновал тоже...

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