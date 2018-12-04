Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму


    3.1
    Голосов: 15
    04.12.2018 00:40
    Теперь он лучший.

    О трудном детстве

    1. Модрич родился в семье авиационного техника, который с детства приучал его к тяжелой работе. В 5 лет он пас коз, в 8 лет развозил газеты, а в 10 пек пироги в местной кондитерской. Параллельно Лука играл в футбол, пробиваясь в молодежную команду «Задара». Его первый тренер Томислав Басич всегда говорил: «Модрич выделялся уже тогда. Даже если я бы отправил его более старшие команды, никто бы не заметил разницы. Проблема была в том, что Лука постоянно опаздывал на тренировки: он из семьи-работяг, там приветствуют работу с ранних лет»

    2. Модрич пережил хорватскую войну за независимость, но конфликт сильно сказался на его семье. Отец и дед ушли воевать. Первый был ранен, но остался жив. Дедушка Модрича погиб, как и еще десять жителей деревни Затон Обровачки, где родился будущий футболист «Реала».

    3. Журналисты газеты Marca неоднократно пытались разрушить безупречную репутацию Модрича абсолютно негуляющего человека. Один журналист целую ночь провел рядом с домом полузащитника, но не увидел никаких вечеринок. Позже он написал, что Лука вместе со своими друзьями устроили пьянку и целую ночь купались в бассейне. Через пару дней Модрич прислал в издание фото своего дома и участка возле него: никакого бассейна на нем не было.

    О футболе

    1. Модрич провел год в аренде в боснийской команде «Зриньски». Его тренер говорил: «После того, как мы познакомили Луку с новыми партнерами по команде, многие начали шутить его за невысокий рост. На поле же он сразу доказал, что эти подколы – всего лишь проявление глупости. Сам Модрич отказывался отвечать тем же. Когда ребята приняли его, я спросил Модрича, почему он молча терпел подколы. Он ответил: «Мистер, все эти шутки, разговоры – не про меня. Я привык показывать себя на матчах, а не в раздевалке. Звучало крайне необычно от 18-летнего парня, но я уже тогда понял, насколько одаренный игрок выступает в моей команде»

    2. Жозе Моуриньо всего год работал с Модричем, но за это время он неоднократно говорил о таланте игрока. К примеру, Жозе восхищался его передачами на Роналду и Бензема, а потом говорил, что Модрич не тренирует их специально на тренировках. Все он отрабатывал уже на игре.

    3. Еще одна история о сотрудничестве Модрича и Моуринью. В 2013 году перед матчем с «Малагой» Моуринью предложил сыграть повыше, прямо под Бензема. Модрич отказался и аргументировал свое мнение тем, что в тандеме с Алонсо он создаст больше моментов для одноклубников. Итог: Модрич забил, отдал результативную передачу, Алонсо ассистировал на Роналду, и эта пара позволила «Малаге» перейти через центр поля всего два раза за матч.

    Об проблемах с законом

    1. Модрич был свидетелем по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, который присвоил себе около 13,5 млн евро от трансферов Луки и Деяна Ловрена, да и вообще сильно давил на журналистов и глав клубов чемпионата Хорватии. Сначала Модрич подтвердил факт воровства Мамича, но на повторном слушание резко изменил свое мнение, чем сильно разозлил хорватских фанатов. В местной прессе даже прошли слухи, что Модрича самого могли посадить на пять лет за лжесвидетельство.

    Некоторые призывали главного тренера сборной Златко Далича не брать полузащитника «Реала» на ЧМ. Кто-то сделал футболки с десятым номером и надписью на спине: «В нашей жизни нет такого человека». В итоге успешное выступление Хорватии помогло Модричу восстановить свой авторитет: на церемонии чествования игроков после ЧМ-2018 в Загребе его фамилию кричали громче всего.

    2. Модрича, как и многих других звезд в Испании, подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным El Mundo Deportivo, Модрич задолжал испанским властям 1,2 млн евро, за что может сесть в тюрьму на 2,5 года.

    Несколько цитат Модрича

    «Испанские СМИ часто ищут на меня компромат, но они вряд ли застанут меня в ночном клубе перед игрой. Пусть лучше приходят в зоопарк – я с удовольствием проведу им там экскурсию»

    «Людям плевать, что было вчера, они требуют результата сегодня. В Испании очень много давления, но это давление заставляет меня становиться только лучше»

    «Мне нравится Моуринью. Он, как и я, всегда думает о футболе. С ним всегда можно поговорить о нем»

    «У Бэйла классный удар. Крауч визжал по-девчачьи, когда вставал в стенку на тренировке, а Гарет бил штрафной удар»

    «Считаю ли я себя суперзвездой? Нет. Я всего лишь Лука»

    Материалы по теме:

    Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную

    Талант, который может испортить карьеру Черышева

    Месси – лучший игрок в истории «Барселоны»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 7 декабря 2018, 21:43

      Настоящий ФУТБОЛИСТ!!!!КОПРОМАТ НАЙТИ СЛОЖНО И Я СЧИТАЮ НЕ НУЖНО!!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 4 декабря 2018, 19:15

      Игрок не плохой, но точно не лучший в мире. На чемпионате мира Хорватии очень повезло, кто тянул Реал пока оттуда не ушел, тоже понятно. Так что не надо преувеличивать заслуги Модрича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 25 сентября 2018, 19:56

      В наше время негатив ищут на всех,при желании можно найти и на Иисуса Христа. Этим занимаютсяя недалекие люди,надо быть добрее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 25 сентября 2018, 09:38

      Всего лишь Лука - скромняга))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7395

      Старикан 25 сентября 2018, 08:40

      Звучит странно: бывший козлопас)) - лучший футболист планеты, но Модрич реально в этом году лучше всех звездунов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 сентября 2018, 08:31

      Молодец, Лука!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 сентября 2018, 22:29

      всего наилучщего Лука!!!!!! ты красавчик!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Bronholm 24 сентября 2018, 20:22

      Надеюсь станет. Месси талант, Роналдо трудяга. А Лука и трудяга и талант! Таких надо награждать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7746

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:22

      красавчик парень... удачи..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 19:42

      "Мал золотник, да дорог" - это о нём. Успехов Луке!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11