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    Месси – лучший игрок в истории «Барселоны»


    4.2
    Голосов: 5
    13.08.2018 01:00
    Суперкубок Испании все рассудил.

    Перед началом этого сезона у Лионеля Месси и Андреса Иньесты было по 32 трофея в составе «Барселоны». Расклады в пользу Месси окончательно изменились летом. Иньеста уехал в Японию, где уже дебютировал и даже забил в местном «Виссел Кобе». После ухода Иньесты именно Месси забрал капитанскую повязку в «Барсе», а теперь официально вырвался вперед в титулованном списке. Суперкубок Испании в такой ситуации оказался весомым и важным трофеем.

    Достижения Месси в составе «Барсы»: 4 Лиги чемпионов, 9 чемпионств Примеры, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

    Важные факты о Суперкубке Испании, которые усиливали интригу:

    • Суперкубок Испании проводился одним матчем. На изменениях регламента сказались загруженные календари обеих команд и революционная необходимость перемен. Президенту «Севильи» новый формат не понравился, но сделать ничего не смогли.

    • Место проведения матча – Марокко. До места в Северной Африки было легко добираться, а необычная командировка дала толчок открытию нового рынка.

    • За день до матча Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании. В игре с «Севильей» Пике забил один из голов и показал ценность слов о том, что хочет сосредоточиться на «Барсе».

    • Защитник Клеман Ленгле этим летом сменил «Севилью» на «Барселону». Дебют в составе новой команды пришелся как раз на матч Суперкубка. Ленгле вышел в старте и отыграл без лишних эмоций.

    • Во время матча судьи пользовались технологиями VAR. «Севилье» повторы даже помогли. С помощью камер арбитры заметили, что Пабло Сарабия находился в правильном положении, когда забивал гол. Его мяч хотели отменить из-за возможного офсайда. На итог матча это все равно не повлияло.

    • Тер Стеген привез пенальти в концовке матча. Сам же немецкий вратарь отразил удар, сохранив преимущество «Барселоны». Немец по-прежнему остается первым номером «Барсы», а в будущем может претендовать даже на роль капитана. В этом направлении у Месси хотя бы есть соперники.

    Суперкубок Испании

    Барселона – Севилья – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сарабия, 9; 1:1 – Пике, 42; 2:1 – Дембеле, 79.

    Нереализованный пенальти: Бен-Йеддер, 90+1.

    Текстовый онлайн матча за Суперкубок Испании

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 августа 2018, 22:59

      Барселона она и в Африке Барселона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 13 августа 2018, 19:01

      ДА ПОБИТЬ РЕКОРД МЕССИ ТЯЖЕЛО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 августа 2018, 16:30

      Месси давным давно всем все доказал.его величие не нуждается в очередном подтверждении.нам очень повезло наблюдать его Игру воочию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 августа 2018, 10:15

      все рекорды не вечны и рано или поздно найдется игрок круче

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 августа 2018, 07:00

      Не ожидал я от Лионеля конечно такого,какой же позор-то ему,ни разу Лигу Европы не выиграл)))...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 августа 2018, 06:45

      от этой правды никуда не денешся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 13 августа 2018, 06:44

      Молодец! На ЧМ-18 играл бы так было бы еще лучше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 августа 2018, 04:16

      великий Мессии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 01:02

      точнее, самый титулованный

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 13 августа 2018, 00:59

      Это и до кубка было ясно

      0
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