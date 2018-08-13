Месси – лучший игрок в истории «Барселоны»

Перед началом этого сезона у Лионеля Месси и Андреса Иньесты было по 32 трофея в составе «Барселоны». Расклады в пользу Месси окончательно изменились летом. Иньеста уехал в Японию, где уже дебютировал и даже забил в местном «Виссел Кобе». После ухода Иньесты именно Месси забрал капитанскую повязку в «Барсе», а теперь официально вырвался вперед в титулованном списке. Суперкубок Испании в такой ситуации оказался весомым и важным трофеем.

Достижения Месси в составе «Барсы»: 4 Лиги чемпионов, 9 чемпионств Примеры, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

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Важные факты о Суперкубке Испании, которые усиливали интригу:

• Суперкубок Испании проводился одним матчем. На изменениях регламента сказались загруженные календари обеих команд и революционная необходимость перемен. Президенту «Севильи» новый формат не понравился, но сделать ничего не смогли.

• Место проведения матча – Марокко. До места в Северной Африки было легко добираться, а необычная командировка дала толчок открытию нового рынка.

• За день до матча Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании. В игре с «Севильей» Пике забил один из голов и показал ценность слов о том, что хочет сосредоточиться на «Барсе».

• Защитник Клеман Ленгле этим летом сменил «Севилью» на «Барселону». Дебют в составе новой команды пришелся как раз на матч Суперкубка. Ленгле вышел в старте и отыграл без лишних эмоций.

• Во время матча судьи пользовались технологиями VAR. «Севилье» повторы даже помогли. С помощью камер арбитры заметили, что Пабло Сарабия находился в правильном положении, когда забивал гол. Его мяч хотели отменить из-за возможного офсайда. На итог матча это все равно не повлияло.

• Тер Стеген привез пенальти в концовке матча. Сам же немецкий вратарь отразил удар, сохранив преимущество «Барселоны». Немец по-прежнему остается первым номером «Барсы», а в будущем может претендовать даже на роль капитана. В этом направлении у Месси хотя бы есть соперники.

Суперкубок Испании

Барселона – Севилья – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сарабия, 9; 1:1 – Пике, 42; 2:1 – Дембеле, 79.

Нереализованный пенальти: Бен-Йеддер, 90+1.

Текстовый онлайн матча за Суперкубок Испании

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