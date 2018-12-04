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Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

О трудном детстве

1. Модрич родился в семье авиационного техника, который с детства приучал его к тяжелой работе. В 5 лет он пас коз, в 8 лет развозил газеты, а в 10 пек пироги в местной кондитерской. Параллельно Лука играл в футбол, пробиваясь в молодежную команду «Задара». Его первый тренер Томислав Басич всегда говорил: «Модрич выделялся уже тогда. Даже если я бы отправил его более старшие команды, никто бы не заметил разницы. Проблема была в том, что Лука постоянно опаздывал на тренировки: он из семьи-работяг, там приветствуют работу с ранних лет»

2. Модрич пережил хорватскую войну за независимость, но конфликт сильно сказался на его семье. Отец и дед ушли воевать. Первый был ранен, но остался жив. Дедушка Модрича погиб, как и еще десять жителей деревни Затон Обровачки, где родился будущий футболист «Реала».

3. Журналисты газеты Marca неоднократно пытались разрушить безупречную репутацию Модрича абсолютно негуляющего человека. Один журналист целую ночь провел рядом с домом полузащитника, но не увидел никаких вечеринок. Позже он написал, что Лука вместе со своими друзьями устроили пьянку и целую ночь купались в бассейне. Через пару дней Модрич прислал в издание фото своего дома и участка возле него: никакого бассейна на нем не было.

О футболе

1. Модрич провел год в аренде в боснийской команде «Зриньски». Его тренер говорил: «После того, как мы познакомили Луку с новыми партнерами по команде, многие начали шутить его за невысокий рост. На поле же он сразу доказал, что эти подколы – всего лишь проявление глупости. Сам Модрич отказывался отвечать тем же. Когда ребята приняли его, я спросил Модрича, почему он молча терпел подколы. Он ответил: «Мистер, все эти шутки, разговоры – не про меня. Я привык показывать себя на матчах, а не в раздевалке. Звучало крайне необычно от 18-летнего парня, но я уже тогда понял, насколько одаренный игрок выступает в моей команде»

2. Жозе Моуриньо всего год работал с Модричем, но за это время он неоднократно говорил о таланте игрока. К примеру, Жозе восхищался его передачами на Роналду и Бензема, а потом говорил, что Модрич не тренирует их специально на тренировках. Все он отрабатывал уже на игре.

3. Еще одна история о сотрудничестве Модрича и Моуринью. В 2013 году перед матчем с «Малагой» Моуринью предложил сыграть повыше, прямо под Бензема. Модрич отказался и аргументировал свое мнение тем, что в тандеме с Алонсо он создаст больше моментов для одноклубников. Итог: Модрич забил, отдал результативную передачу, Алонсо ассистировал на Роналду, и эта пара позволила «Малаге» перейти через центр поля всего два раза за матч.

Об проблемах с законом

1. Модрич был свидетелем по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, который присвоил себе около 13,5 млн евро от трансферов Луки и Деяна Ловрена, да и вообще сильно давил на журналистов и глав клубов чемпионата Хорватии. Сначала Модрич подтвердил факт воровства Мамича, но на повторном слушание резко изменил свое мнение, чем сильно разозлил хорватских фанатов. В местной прессе даже прошли слухи, что Модрича самого могли посадить на пять лет за лжесвидетельство.

Некоторые призывали главного тренера сборной Златко Далича не брать полузащитника «Реала» на ЧМ. Кто-то сделал футболки с десятым номером и надписью на спине: «В нашей жизни нет такого человека». В итоге успешное выступление Хорватии помогло Модричу восстановить свой авторитет: на церемонии чествования игроков после ЧМ-2018 в Загребе его фамилию кричали громче всего.

2. Модрича, как и многих других звезд в Испании, подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным El Mundo Deportivo, Модрич задолжал испанским властям 1,2 млн евро, за что может сесть в тюрьму на 2,5 года.

Несколько цитат Модрича

«Испанские СМИ часто ищут на меня компромат, но они вряд ли застанут меня в ночном клубе перед игрой. Пусть лучше приходят в зоопарк – я с удовольствием проведу им там экскурсию»

«Людям плевать, что было вчера, они требуют результата сегодня. В Испании очень много давления, но это давление заставляет меня становиться только лучше»

«Мне нравится Моуринью. Он, как и я, всегда думает о футболе. С ним всегда можно поговорить о нем»

«У Бэйла классный удар. Крауч визжал по-девчачьи, когда вставал в стенку на тренировке, а Гарет бил штрафной удар»

«Считаю ли я себя суперзвездой? Нет. Я всего лишь Лука»

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Комментарии (21)
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upiter622
1537804080
Снимаю шляпу!Молодец,жаль что не наш парень!
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DOCTOR PENALTY
1537807375
"Мал золотник, да дорог" - это о нём. Успехов Луке!
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mihail200606
1537809770
красавчик парень... удачи..
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Bronholm
1537809771
Надеюсь станет. Месси талант, Роналдо трудяга. А Лука и трудяга и талант! Таких надо награждать
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x-x-x-x-x
1537817346
всего наилучщего Лука!!!!!! ты красавчик!!!!!
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чемпион мира1
1537853503
Молодец, Лука!
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Старикан
1537854021
Звучит странно: бывший козлопас)) - лучший футболист планеты, но Модрич реально в этом году лучше всех звездунов!
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Urry
1537857496
Всего лишь Лука - скромняга))
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владимир миронов
1537894616
В наше время негатив ищут на всех,при желании можно найти и на Иисуса Христа. Этим занимаютсяя недалекие люди,надо быть добрее.
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RUPRICHT
1544208197
Настоящий ФУТБОЛИСТ!!!!КОПРОМАТ НАЙТИ СЛОЖНО И Я СЧИТАЮ НЕ НУЖНО!!???
Ответить
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