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    Главный кадр выходных – сломанный нос Зинченко. Это сделал его партнер


    3
    Голосов: 9
    02.12.2018 10:25
    Неудачный момент характеризует состояние карьеры.

    Александр Зинченко был одним из любимцев Гвардиолы в чемпионском сезоне «Манчестер Сити». Он выходил в центре поля и даже научился играть на левом фланге обороны, пока звездный Бенджамен Менди пропускал почти весь год из-за травмы. Теперь в «Ман Сити» новая реальность: за девять матчей на старте сезона Менди отдал шесть голевых передач. С переводом в центральную линию Бернарду Силвы шансы Зинченко на выход в составе окончательно рухнули.

    Летом его хотели продать и отказались отдавать аренду, хотя «Бетис» и «Жирона» были в этом сильно заинтересованы. Не впечатлило «Ман Сити» и 16-миллионное предложение «Вулверхэмптона». Игрок все-таки остался в клубе, но теперь с ним происходят забавные ситуации. Украинец купил 27 билетов на игру с «Шахтером», чтобы матч посетили его друзья и семья. Сам Зинченко поучаствовал в предматчевой пресс-конференции, но потом даже не попал в заявку на игру.

    В этом сезоне Зинченко сыграл по два матча в Кубке лиги, чемпионате и Лиге чемпионов. Игра в АПЛ против «Борнмута» оказалась особенной, потому что ее Зинченко заканчивал с разбитым носом. Постарался его партнер Фернандиньо, который неудачно отмахнулся в одном из моментов. Еще забавнее, что сама отмашка даже не попала в трансляцию, где крутили совершенно другой эпизод.

    Зинченко заменили, «Манчестер Сити» победил, игрок все равно оптимистичен.

    Вот в таком состоянии он покидал поле:

    Так показали по телевизору:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм Зинченко, твиттер Telemundo Deportes, твиттер Mirror
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Хваст 3 декабря 2018, 09:08

      Пусть у парня все удачно сложиться, не важно откуда он...
      Шансы ещё будут у него.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 2 декабря 2018, 18:54

      Обидно да, что украинец Зинченко играет в клубе мирового уровня, а не русский футболист? Завидуйте молча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 2 декабря 2018, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем нам показывают футболиста сб. Украины?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > geroin161 2 декабря 2018, 17:12

      что бы вымыть пропаганду из твой головы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > geroin161 2 декабря 2018, 18:44

      За многими следят, кто начинал в РПЛ. Не каждый день из середняка РПЛ переходят в топ-клуб АПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1246

      mama1991 2 декабря 2018, 13:40

      в милан ему надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 2 декабря 2018, 13:30

      Если ему хватит ума он уйдёт в более приветливый для него клуб. Шансы в Испании и Италии, в других странах это падение вниз. На Украине его рад получить Шахтёр. но там его съедят с потрохами бразильцы, на его позиции играют они.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 декабря 2018, 13:13

      назад вокзал Шахтер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 2 декабря 2018, 13:03

      Ждите его скоро в нашем чемпионате...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 декабря 2018, 12:58

      Всё пошло с перевёрнутого кубка..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 декабря 2018, 12:11

      Не партнёр , а напарник )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > сапёр75 2 декабря 2018, 13:08

      поди знай, может все таки и партнер

      3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 2 декабря 2018, 11:55


      что-то мне кажется

      это ему подляна с видео аукнулась

      .

      -1
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      Рейтинг: +600

      dimar > Робинзон 4 декабря 2018, 04:48

      с каким видео?

      0
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > dimar 4 декабря 2018, 04:53


      с тем которое он в самом начале карьеры в мансити выложил

      из-за которого его сразу и сильно невзлюбила команда

      .

      0
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