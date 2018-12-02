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  • Главный кадр выходных – сломанный нос Зинченко. Это сделал его партнер

Главный кадр выходных – сломанный нос Зинченко. Это сделал его партнер

Александр Зинченко был одним из любимцев Гвардиолы в чемпионском сезоне «Манчестер Сити». Он выходил в центре поля и даже научился играть на левом фланге обороны, пока звездный Бенджамен Менди пропускал почти весь год из-за травмы. Теперь в «Ман Сити» новая реальность: за девять матчей на старте сезона Менди отдал шесть голевых передач. С переводом в центральную линию Бернарду Силвы шансы Зинченко на выход в составе окончательно рухнули.

Летом его хотели продать и отказались отдавать аренду, хотя «Бетис» и «Жирона» были в этом сильно заинтересованы. Не впечатлило «Ман Сити» и 16-миллионное предложение «Вулверхэмптона». Игрок все-таки остался в клубе, но теперь с ним происходят забавные ситуации. Украинец купил 27 билетов на игру с «Шахтером», чтобы матч посетили его друзья и семья. Сам Зинченко поучаствовал в предматчевой пресс-конференции, но потом даже не попал в заявку на игру.

В этом сезоне Зинченко сыграл по два матча в Кубке лиги, чемпионате и Лиге чемпионов. Игра в АПЛ против «Борнмута» оказалась особенной, потому что ее Зинченко заканчивал с разбитым носом. Постарался его партнер Фернандиньо, который неудачно отмахнулся в одном из моментов. Еще забавнее, что сама отмашка даже не попала в трансляцию, где крутили совершенно другой эпизод.

Зинченко заменили, «Манчестер Сити» победил, игрок все равно оптимистичен.

Вот в таком состоянии он покидал поле:

Так показали по телевизору:

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (15)
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upiter622
1543736804
Боксеры блин!
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Робинзон
1543740934
что-то мне кажется это ему подляна с видео аукнулась .
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сапёр75
1543741865
Не партнёр , а напарник )
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С-Пб on-line
1543744684
Всё пошло с перевёрнутого кубка..
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Фёдор Горюнов
1543745032
Ждите его скоро в нашем чемпионате...
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giluxa1963
1543745584
назад вокзал Шахтер
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Егор Велунов
1543746607
Если ему хватит ума он уйдёт в более приветливый для него клуб. Шансы в Испании и Италии, в других странах это падение вниз. На Украине его рад получить Шахтёр. но там его съедят с потрохами бразильцы, на его позиции играют они.
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geroin161
1543749595
А зачем нам показывают футболиста сб. Украины?
Ответить
Джавел.
1543766069
Обидно да, что украинец Зинченко играет в клубе мирового уровня, а не русский футболист? Завидуйте молча.
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Хваст
1543817336
Пусть у парня все удачно сложиться, не важно откуда он... Шансы ещё будут у него.
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