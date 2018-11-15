Марсьяль выбивает из «МЮ» деньги. Его игра – временный всплеск

Все решают цифры в контракте.

В соглашении по трансферу Марсьяля из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» прописаны удивительные бонусы. 50 миллионов евро «МЮ» заплатил сразу, еще 10 отдал после 25-ти голов Марсьяля за клуб. Два транша по 10 миллионов английский клуб выплатит, если Марсьяль сыграет 25 матчей за сборную Франции и попадет в десятку при голосовании на «Золотой мяч». «Монако» продавал Марсьяля, когда Антони еще не исполнилось и 20-ти лет. Менеджмент французов поработал хорошо, а вот в «МЮ» прогадали. Марсьяль за это время так и не оправдал вложенные средства, но принес много сложностей.

Антони Марсьяль играет в «МЮ» с сезона-2015/16. Только первый год в Англии получился у француза удачным: тогда он забил в АПЛ 11 голов и сделал пять результативных передач. Спад в игре Марсьяля совпал с назначением главным тренером Жозе Моуринью. При Моуринью Марсьяль часто выходил на поле, но подвергался публичной критике и участвовал во внутренних конфликтах. Этим летом все стороны окончательно перешли границы. Моуринью просил продать нападающего, а клуб все равно предложил Антони пятилетний контракт. Соглашение до сих пор не подписано, внутреннее напряжение сохраняется, но Марсьяль снова начал забивать.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 13 ноября 2018 г.

Контракт Марсьяля с «МЮ» истекает в июне 2019 года, но включает опцию годового продления. Происходящее с ним сейчас лучше всего охарактеризовал выступающий экспертом на Sky Sports Гари Невилл: «Наверное, он хочет получить зарплату, сопоставимую с зарплатой других игроков в команде. Возможно, он рассматривает варианты в других клубах. С этой точки зрения, меня совершенно не удивляет его ответ на предложение контракта. По игре Марсьяля нельзя быть полностью уверенным, есть ли у него невероятный талант или это его реальный уровень. Марсьяль всегда играет нестабильно в течение сезона. Это продолжается уже 3-4 года».

Сейчас зарплата Марсьяля 90 тысяч фунтов в неделю. Он требует повышения до 130-170 тысяч, а за время переговоров с «МЮ» сильно изменил отношение к игре. В августе Марсьяля оштрафовали на двухнедельный оклад (180 тысяч), когда он не вернулся в назначенный срок после родов жены. Нестабильное поведение Марсьяля и было его главной проблемой. С начала октября Марсьяль резко вдохновился и забил шесть голов в пяти матчах подряд. До него такое удавалось в АПЛ только четырем французским игрокам. Весь шум вокруг Марсьяля только способствует тому, что скоро он может получить желаемые деньги.

«Ни одна команда не хочет встречи с Марсьялем прямо сейчас. Он играет, как футболист, которого мы все знали. Марсьяль – это Азар из «Юнайтед». У них он атакующий игрок мирового класса – тот, кто может сделать что-то особенное в самый нужный момент», – похвалил француза Пол Инс. Тут же вратарь Серхио Ромеро выдал, что по контролю мяча с Марсьялем можно сравнивать только Месси. Только француз начал забивать, как все сразу включились в его пиар. Вера во все это – большая ошибка.

Антони Марсьяль остается все тем же парнем, который идет против тренера при конфликтах в команде. Daily Mail вообще писал, что Марсьяль останется в клубе только в случае ухода Моуринью. Он выступил против португальца в конфликте Жозе и Погба, который тоже просочился в прессу. Сейчас все разногласия временно улажены, а Моуринью даже публично высказывается за продление контракта с Марсьялем. Все это игра лишь на то, чтобы Жозе дали немного поработать. Контракт Марсьяля – один из катализаторов внутренней войны в «МЮ». По исходу переговоров можно понять, как эта битва разрешится.

Марсьяля никто не считает плохим игроком. Ему только 22 года, а впереди большие перспективы для роста. Клубы уровня «Баварии» готовы в любой момент забрать Антони из «Юнайтед». Но всплеск в игре очень напоминает работу на цифры в новом контракте. «МЮ» отдал за Антони Марсьяля приличную сумму. Такие деньги обязывают его играть на таком уровне целый сезон. Смотрите на Килиана Мбаппе в «ПСЖ» – эталон совсем рядом.

Любоваться на Антони Марсьяля прямо сейчас все равно можно. В октябре его заслуженно признали лучшим игроком «МЮ». Смотрите, потому что это скоро закончится.

Видео взяты с официального канала «Манчестер Юнайтед в YouTube