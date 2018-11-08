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    Два достижения Мбаппе внесены в Книгу рекордов Гиннесса

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

    В нее были официально занесены два достижения француза, совершенных им в 2017 году.

    9 мая 2017 года Мбаппе стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, поразив ворота «Ювентуса» в составе «Монако» в возрасте 18 лет и 140 дней. Кроме того, форвард – самый молодой претендент на выигрыш престижной премии «Золотой мяч». Футболист был номинирован 9 октября 2017 года, когда ему было 18 лет и 293 дня.

    Источник: L'Équipe

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    08.11.2018 15:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 8 ноября 2018, 19:49

      Вперёд футбольный талант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Damir07 8 ноября 2018, 19:24

      Следующий кто подряд будет получать золотые мячи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 ноября 2018, 18:02

      Талантлив и без закидонов,удачи ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 17:01

      Да уж. Молодой да ранний.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 8 ноября 2018, 16:57

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 8 ноября 2018, 16:25

      Здорово, но как-то он поведением своим, очень похож на Тьери Анри в молодости... Который к слову сейчас обсирается в статусе тренера. Не постигла бы Мбаппе та же судьба...

      -2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Vistavas 8 ноября 2018, 17:22

      Ну не будем сразу карьеру Анри как тренера оценивать , по паре матчей , а как насчет игрока - у Анри была великолепная карьера ... Чем плохо если у Мбаппе была бы такая же ?

      3
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 > Vistavas 15 ноября 2018, 11:54

      Не постигла бы его судьба одного из лучших нападающих мира за всю историю? Да, такое и врагу не пожелаешь

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 8 ноября 2018, 16:08

      Хороший игрок.

      1
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