Два достижения Мбаппе внесены в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

В нее были официально занесены два достижения француза, совершенных им в 2017 году.

9 мая 2017 года Мбаппе стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, поразив ворота «Ювентуса» в составе «Монако» в возрасте 18 лет и 140 дней. Кроме того, форвард – самый молодой претендент на выигрыш престижной премии «Золотой мяч». Футболист был номинирован 9 октября 2017 года, когда ему было 18 лет и 293 дня.