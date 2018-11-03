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    Моуринью: «Надеюсь, Марсьяль останется в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о будущем форварда Антони Марсьяля.

    «Я не знаю ничего о цифрах в контрактах, и я очень рад этому – я не участвую в переговорах этого рода. Надеюсь, мы договоримся.

    Это талантливый игрок, все знают об этом еще с тех пор, как он играл в «Монако». Еще одна вещь – талантливый игрок, который последователен и который понимает, что такое футбольный матч на глобальном уровне. Когда вы достигаете этого уровня или когда приближаетесь к этому, вы становитесь топовым игроком.

    Одно дело – талантливый игрок, другое – топовый игрок.

    Антони близок к тому, чтобы стать топовым игроком, я бы хотел, чтобы он остался. Я знаю, что клуб очень хочет, чтобы он остался. Надеюсь, он останется», – сказал Моуринью.

    В летнее трансферное окно сообщалось о том, что игрок намерен покинуть клуб.

    Источник: Sky Sports

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    03.11.2018 02:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:16

      Всегда надо надеяться Жозе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2362

      CSKA471 3 ноября 2018, 10:20

      Да ты же говорил что он тебе не интересен!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > CSKA471 3 ноября 2018, 20:08

      Моуринью никогда не заботился о том, чтобы отвечать за свои слова. Когда ему напоминают, он делает морду кирпичом и говорит: "не помню такого". Лично я высоко ценю этого тренера, но как личность не уважаю, и, по-моему, его вообще никто не уважает.

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