Моуринью: «Надеюсь, Марсьяль останется в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о будущем форварда Антони Марсьяля.

«Я не знаю ничего о цифрах в контрактах, и я очень рад этому – я не участвую в переговорах этого рода. Надеюсь, мы договоримся.

Это талантливый игрок, все знают об этом еще с тех пор, как он играл в «Монако». Еще одна вещь – талантливый игрок, который последователен и который понимает, что такое футбольный матч на глобальном уровне. Когда вы достигаете этого уровня или когда приближаетесь к этому, вы становитесь топовым игроком.

Одно дело – талантливый игрок, другое – топовый игрок.

Антони близок к тому, чтобы стать топовым игроком, я бы хотел, чтобы он остался. Я знаю, что клуб очень хочет, чтобы он остался. Надеюсь, он останется», – сказал Моуринью.

В летнее трансферное окно сообщалось о том, что игрок намерен покинуть клуб.