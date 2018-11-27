Мюллер валится в кризис. Такого раньше никогда не было

Лучший немец современности сломался.

Томас Мюллер вышел на замену в сотом матче за сборную Германии, когда его команда пропустила два мяча и упустила победу. Именно там вы ясно поняли: с большим немецким игроком не все в порядке. Вместе со сборной Мюллер выигрывал ЧМ-2014 и на каждом из последних крупных турниров был ключевой фигурой. Во время ЧМ-2018 в нем что-то сломалось и не починилось до сих пор.

В последних 11-ти матчах сборной Германии Мюллер забил один гол, но это не все характеристики его плохой формы:

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 20 ноября 2018 г.

Самое забавное, что к концу марта 2018-го все обсуждали совершенно другую статистику. Из 28-ми матчей, где забивал Томас Мюллер, сборная Германии не проиграла ни одного (24 победы и 4 ничьи). Ушли голы – пропали и результаты. Даже то, что Мюллер стал всего 11-м игроком в истории с сотней матчей за сборную Германии, уже не так ценится.

Определенный спад Мюллер сейчас показывает и в «Баварии», хотя раньше все было по-другому. Например, в прошлом сезоне он установил личный рекорд по голевым передачам в чемпионате (15), а «Бавария» буднично взяла трофей. «Томас не просто воодушевляет окружающих, он капитан, популярная фигура на поле и вне поля. Игрока такого типа нет во всей Европе. Томас – часть не только команды, но и всего региона. Это его дом и его клуб. Не могу представить, чтобы он покинул «Баварию», – говорил о нем Юпп Хайнкес. Потом «Бавария» сменила тренера, и главный воспитанник «Баварии» получил проблемы.

Лидеры клуба жаловались на Нико Ковача еще в начале сезона: их не устраивают методы работы и постоянная ротация. «Здесь ему не Франкфурт», – говорил Хамес после одной из первых тренировок под руководством Ковача. Рибери вообще уехал со стадиона во время игры с «Байером», когда Ковач не выпустил его даже на замену. Интереснее всех поступила жена Мюллера. Во время матча с «Фрайбургом», где Томас вышел на замену, она выложила пост в инстаграм со словами в адрес Ковача: «Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного». Потом девушка извинилась и удалилась из инстаграма, но осадок остался у всех. Без домашних разговоров с Томасом она вряд ли могла просто так наехать на тренера.

Ковач трижды выпускал Мюллера со скамейки, но это вообще ни на что не влияло. АЕК в Лиге чемпионов дважды пропустил и без Томаса, «Герта» вообще выиграла с сухим счетом, а «Фрайбург» взял одно очко. В остальных матчах за «Баварию» Томас выходил в старте, но Ковач с ним еще и много экспериментирует. В Бундеслиге Мюллер попадал даже на место центрального полузащитника или смещался на правый фланг. От этого падает эффективность: за все игры Мюллер нанес только 16 ударов, а отработка в обороне никогда не была его сильной стороной. При этом на всех позициях Мюллер все равно сыграл хоть и мало, но результативно. И не все его важные действия потом вносятся в протокол.

Видео взяты с официального канала Бундеслиги на YouTube

Нельзя сказать, что сильные стороны Мюллера искусственно убиваются работой Ковача. Они даже немного развиваются, но медленно и нестабильно. Мюллер отдал 14 ключевых передач за 11 матчей Бундеслиги – средний показатель, если брать всех игроков чемпионата. Лидируют по этой статистике Макс Крузе и Филипп Макс (30), но дальше все зависит именно от самого Мюллера. При любой его позиции атаки «Баварии» часто идут через Томаса, а их связка с Робертом Левандовски всегда давала результат. Статистика поляка пока не идеальна (7 голов и 4 ассиста), но у Мюллера все еще хуже (4 гола, 2 передачи). В чемпионате ему надо прибавлять при любых условиях.

По сборной Германии вопросов все-таки меньше, потому что там проваливаются вообще все. «Мюллер заслуживает искреннего уважения. Посмотрите на его самоотдачу», – говорил Йоахим Лев, когда на Томаса полетела очередная критика. В «Баварии» на Мюллера еще сильнее давит статус клуба-императора. В материале на The Player’s Tribune сам игрок рассказывал, что лидерам «Баварии» всегда нужна победа, чтобы спокойно выйти в кафе с мороженым на следующий день. Этим топ-команда отличается от других клубов, где на игроков не оказывается сильного давления из-за результатов. Сейчас Мюллеру тяжелее, чем многим, потому что к показателям команды добавляется личный провал.

«Мы сами виноваты в свисте трибун, болельщиков можно понять. Во время игры сложно было представить, что матч завершится ничьей. Когда пропускаешь от «Фортуны» три гола, нужно спрашивать с себя. Сложно поверить, что мы снова пропустили перед свистком. Мы слишком легкомысленны. После такого матча мы не имеем права говорить о победе в чемпионате. Мы хотели победить, взять три очка и сделать шаг вперед», – рассказывал Томас Мюллер после игры с «Фортуной» (3:3), где оформил дубль и забил свой первый с марта 2015-го гол из-за пределов штрафной.

«Баварии» помешала победить красивая история от соперника. В подобных играх они все чаще происходят у ноунеймов: 21-летний Доди Лукебакио из «Фортуны» стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил Мануэлю Нойеру три мяча в одном матче. У него оформлено арендное соглашение из «Уотфорда», а по сезону накапало уже пять голов. Кажется, лидерам «Баварии» и сборной Германии пора задуматься о жизни и больше не смотреть в собственное великое прошлое. Чемпионство теперь под вопросом, а на первых ролях в Бундеслиге другие клубы и футболисты.

С «Баварией» Мюллер уже семь раз становился чемпионом Германии. Достижения Томаса в клубе и сборной к 29-ти годам сильно впечатляют, но для удержания темпа нужно прямо сейчас что-то поменять и найти мотивацию. Во всех провалах Томас Мюллер точно виноват не один, но именно ему от общественности и журналистов сейчас достается сильнее остальных. Возможно, не всегда заслуженно.

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