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    Мюллер валится в кризис. Такого раньше никогда не было


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    Голосов: 6
    27.11.2018 11:25
    Лучший немец современности сломался.

    Томас Мюллер вышел на замену в сотом матче за сборную Германии, когда его команда пропустила два мяча и упустила победу. Именно там вы ясно поняли: с большим немецким игроком не все в порядке. Вместе со сборной Мюллер выигрывал ЧМ-2014 и на каждом из последних крупных турниров был ключевой фигурой. Во время ЧМ-2018 в нем что-то сломалось и не починилось до сих пор.

    В последних 11-ти матчах сборной Германии Мюллер забил один гол, но это не все характеристики его плохой формы:

    Самое забавное, что к концу марта 2018-го все обсуждали совершенно другую статистику. Из 28-ми матчей, где забивал Томас Мюллер, сборная Германии не проиграла ни одного (24 победы и 4 ничьи). Ушли голы – пропали и результаты. Даже то, что Мюллер стал всего 11-м игроком в истории с сотней матчей за сборную Германии, уже не так ценится.

    Определенный спад Мюллер сейчас показывает и в «Баварии», хотя раньше все было по-другому. Например, в прошлом сезоне он установил личный рекорд по голевым передачам в чемпионате (15), а «Бавария» буднично взяла трофей. «Томас не просто воодушевляет окружающих, он капитан, популярная фигура на поле и вне поля. Игрока такого типа нет во всей Европе. Томас – часть не только команды, но и всего региона. Это его дом и его клуб. Не могу представить, чтобы он покинул «Баварию», – говорил о нем Юпп Хайнкес. Потом «Бавария» сменила тренера, и главный воспитанник «Баварии» получил проблемы.

    Лидеры клуба жаловались на Нико Ковача еще в начале сезона: их не устраивают методы работы и постоянная ротация. «Здесь ему не Франкфурт», – говорил Хамес после одной из первых тренировок под руководством Ковача. Рибери вообще уехал со стадиона во время игры с «Байером», когда Ковач не выпустил его даже на замену. Интереснее всех поступила жена Мюллера. Во время матча с «Фрайбургом», где Томас вышел на замену, она выложила пост в инстаграм со словами в адрес Ковача: «Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного». Потом девушка извинилась и удалилась из инстаграма, но осадок остался у всех. Без домашних разговоров с Томасом она вряд ли могла просто так наехать на тренера.

    Ковач трижды выпускал Мюллера со скамейки, но это вообще ни на что не влияло. АЕК в Лиге чемпионов дважды пропустил и без Томаса, «Герта» вообще выиграла с сухим счетом, а «Фрайбург» взял одно очко. В остальных матчах за «Баварию» Томас выходил в старте, но Ковач с ним еще и много экспериментирует. В Бундеслиге Мюллер попадал даже на место центрального полузащитника или смещался на правый фланг. От этого падает эффективность: за все игры Мюллер нанес только 16 ударов, а отработка в обороне никогда не была его сильной стороной. При этом на всех позициях Мюллер все равно сыграл хоть и мало, но результативно. И не все его важные действия потом вносятся в протокол.

    Видео взяты с официального канала Бундеслиги на YouTube

    Нельзя сказать, что сильные стороны Мюллера искусственно убиваются работой Ковача. Они даже немного развиваются, но медленно и нестабильно. Мюллер отдал 14 ключевых передач за 11 матчей Бундеслиги – средний показатель, если брать всех игроков чемпионата. Лидируют по этой статистике Макс Крузе и Филипп Макс (30), но дальше все зависит именно от самого Мюллера. При любой его позиции атаки «Баварии» часто идут через Томаса, а их связка с Робертом Левандовски всегда давала результат. Статистика поляка пока не идеальна (7 голов и 4 ассиста), но у Мюллера все еще хуже (4 гола, 2 передачи). В чемпионате ему надо прибавлять при любых условиях.

    По сборной Германии вопросов все-таки меньше, потому что там проваливаются вообще все. «Мюллер заслуживает искреннего уважения. Посмотрите на его самоотдачу», – говорил Йоахим Лев, когда на Томаса полетела очередная критика. В «Баварии» на Мюллера еще сильнее давит статус клуба-императора. В материале на The Player’s Tribune сам игрок рассказывал, что лидерам «Баварии» всегда нужна победа, чтобы спокойно выйти в кафе с мороженым на следующий день. Этим топ-команда отличается от других клубов, где на игроков не оказывается сильного давления из-за результатов. Сейчас Мюллеру тяжелее, чем многим, потому что к показателям команды добавляется личный провал.

    «Мы сами виноваты в свисте трибун, болельщиков можно понять. Во время игры сложно было представить, что матч завершится ничьей. Когда пропускаешь от «Фортуны» три гола, нужно спрашивать с себя. Сложно поверить, что мы снова пропустили перед свистком. Мы слишком легкомысленны. После такого матча мы не имеем права говорить о победе в чемпионате. Мы хотели победить, взять три очка и сделать шаг вперед», – рассказывал Томас Мюллер после игры с «Фортуной» (3:3), где оформил дубль и забил свой первый с марта 2015-го гол из-за пределов штрафной.

    «Баварии» помешала победить красивая история от соперника. В подобных играх они все чаще происходят у ноунеймов: 21-летний Доди Лукебакио из «Фортуны» стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил Мануэлю Нойеру три мяча в одном матче. У него оформлено арендное соглашение из «Уотфорда», а по сезону накапало уже пять голов. Кажется, лидерам «Баварии» и сборной Германии пора задуматься о жизни и больше не смотреть в собственное великое прошлое. Чемпионство теперь под вопросом, а на первых ролях в Бундеслиге другие клубы и футболисты.

    С «Баварией» Мюллер уже семь раз становился чемпионом Германии. Достижения Томаса в клубе и сборной к 29-ти годам сильно впечатляют, но для удержания темпа нужно прямо сейчас что-то поменять и найти мотивацию. Во всех провалах Томас Мюллер точно виноват не один, но именно ему от общественности и журналистов сейчас достается сильнее остальных. Возможно, не всегда заслуженно.

    Турнирная таблица Германии, где «Бавария» на пятом месте

    Камбэк «Боруссии», который сделает ее чемпионом

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 28 ноября 2018, 20:22

      Зачем писать статью об игроке, если слабо разбираешься в его карьере? У Мюллера были спады в игре и раньше. Если Ковач не умеет использовать игрока, то тут не совсем вина игрока.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 ноября 2018, 07:35

      Вы с этой статьё опоздали всего-то на 2 года - Мюллер уже на ЧЕ-16 был мёртвый. С тех пор ничего существенно не изменилось.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 27 ноября 2018, 19:22

      ну бываить.. че его сразу списали то..
      щас вся бавария в кризисе

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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 ноября 2018, 16:17

      Увы это удел большинства универсалов которые не могут определяться чем заниматься на поле когда игра не идет идеально. Месси тоже один пытается и мяч отобрать и все поле пройти и мяч забить. Но то Месси, а это Мюллер...
      Да все тренеры видели что у Томаса спад!
      При Хосе, и тем более при Карло он чаще оставался в запасе

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 27 ноября 2018, 12:05

      бывает!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 27 ноября 2018, 12:03

      Рано Томаса со счетов списывать, рано. Убеждён, при новом, нормальном, адекватном наставнике Баварии Томас раскроется во всей красе!

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