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    Хайнкес – о Мюллере: «Во всей Европе нет игрока такого типа, как он»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением об игре полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.

    «Томас не просто воодушевляет окружающих, он капитан, популярная фигура на поле и вне поля. Игрока такого типа нет во всей Европе.

    Томас – часть не только команды, но и всего региона. Это его дом и его клуб. Не могу представить, чтобы он покинул «Баварию», – сказал Хайнкес.

    Мюллер сыграл в В 20 матчах чемпионата Германии, в которых отдал восемь голевых передач и забил пять голов.

    Источник: Bild

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    26.02.2018 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 февраля 2018, 07:50

      Всё равно он как будто сдал после 3 лет Гвардьолы в клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 26 февраля 2018, 20:38

      Мюллер это просто красава!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 20:25

      Что ни Мюллер в Германии, то звезда

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