Хайнкес – о Мюллере: «Во всей Европе нет игрока такого типа, как он»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением об игре полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.

«Томас не просто воодушевляет окружающих, он капитан, популярная фигура на поле и вне поля. Игрока такого типа нет во всей Европе.

Томас – часть не только команды, но и всего региона. Это его дом и его клуб. Не могу представить, чтобы он покинул «Баварию», – сказал Хайнкес.

Мюллер сыграл в В 20 матчах чемпионата Германии, в которых отдал восемь голевых передач и забил пять голов.