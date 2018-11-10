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    Камбэк «Боруссии», который сделает ее чемпионом


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    Голосов: 8
    10.11.2018 23:26
    Но «Бавария» стала сильнее.

    «Боруссия» и «Бавария» выдали огненный матч. По первому тайму было понятно: Мюнхен больше старается ради победы. Катастрофическое преимущество в плане ведения игры «Бавария» превратила в два забитых гола, но хозяева просто так не сдались.

    В середине второй половины встречи «Боруссия» расковыряла ворота Мануэля Нойера двумя классными ударами. Сначала Ройс классным ударом замкнул передачу Лукаса Пищека. Через 6 минут Витсель продемонстрировал космос: одной передачей обрезал двух защитников соперника, а Алькасер разобрался с Нойером.

    «Бавария» проиграла в игре, в которой все складывалось в ее пользу. Но в игре гостей было много хорошего. Как и в футболе команды Люсьена Фавра.

    • 97% передач «Баварии» доходили до адресата – это лучший показатель Мюнхена в этом сезоне. Гости классно контролировали ход игры именно за счет пасов. Второй гол Левандовски – доказательство всего тезиса.

    • Показатель колоссального преимущества «Баварии» в первом тайме: «Боруссия» за 45 минут не создала ни одного шанса у ворот Нойера (5:0 в пользу «Баварии» по числу потенциально голевых моментов).

    • Общее преимущество «Баварии» сказалось и на Нойере. В матче с «Боруссией» он спас команду от гола впервые за 438 минут – до этого он пропустил 8 мячей в восьми голевых моментах подряд.

    • Фавр здорово использует замены. В матче с «Баварией» он выпустил Алькасера, который забил спустя 13 минут после выхода на поле. В этом сезоне игроки «Боруссии», вышедшие на замену, забили 18 голов. Это лучший показатель среди команд топ-5 лиг.

    Люсьен Фавр делает акцент исключительно на Алькасера. В материале про Фавра мы писали, что тренер использует схему, ориентированную на игру в атаке преимущественно через нападающего. После выхода Алькасера 54% всех передач «Боруссии» шли именно на него. В итоге форвард забил – он делает это в каждом домашнем матче «Боруссии» в чемпионате Германии (4 игры – 6 мячей).

    • При Фавре наконец-то заиграл Ройс: он стал получать больше свободы. Из этого есть следствие: Ройс в этом сезоне чемпионата Германии забил 7 мячей (повторение лучшего показателя с сезона 2015/16).

    «Бавария» сильно расслабилась во втором тайме: Мюнхен позволил сопернику создать 7 моментов у своих ворот (три из которых завершились голом). Тем не менее, процент полезных действий обороны «Баварии» составил 86%.

    Вывод: 20 очков в 11 турах Бундеслиги – «Бавария» не набирала так мало очков восемь лет. В матче с «Боруссией» она снова проиграла. Но, кажется, это тот самый случай, когда к Нико Ковачу нет никаких претензий. В этой игре Мюнхен показал сильнейший футбол в этом сезоне. У команды получалось все: передачи, опасные моменты. Кроме того, появилось взаимопонимание между линиями (к примеру, ассист Киммиха на Левандовски – защитник здорово подключился к атаке).

    «Мы провели замечательный первый тайм. Во втором тайме нас дважды поймали на контратаке. Этого не должно было случиться. Нам нужно было играть компактнее. К сожалению, мы проиграли этот матч. Но эта наша лучшая игра с матча против «Шальке», – сказал Ковач после матча. Пожалуй, это самая адекватная реакция и самые правильные слова после матча. Очевидно, что после серии неудач Ковач много работал и добился главного: команда научилась прессинговать, давить соперника. А для победы не хватило совсем немного – дотерпеть и не уступить сопернику в решающий период встречи.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 ноября 2018, 19:55

      ковач скоро на выход видимо пойдет...

      0
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      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY 11 ноября 2018, 15:42

      Редкая игра!!! Таких даже на ЧМ было мало. Повторюсь, ДАС ИСТ ФАНТАСТИШЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 ноября 2018, 11:56

      Бавария команда пенсионеров пора ей уступить первую строчку в Бундеслиге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 11 ноября 2018, 09:32

      Классный матч.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 ноября 2018, 09:17

      пока это лучший нынешнего евросезона,очень хорошая игра от обеих команд

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 11 ноября 2018, 08:00

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 11 ноября 2018, 07:56

      мужики!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 ноября 2018, 06:17

      матч был классный

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 ноября 2018, 05:56

      БОРУССИЯ!!!

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 11 ноября 2018, 05:50

      БОРУССИЯ должна быть чемпионом в этом году.

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