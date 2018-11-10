Камбэк «Боруссии», который сделает ее чемпионом

Но «Бавария» стала сильнее.

«Боруссия» и «Бавария» выдали огненный матч. По первому тайму было понятно: Мюнхен больше старается ради победы. Катастрофическое преимущество в плане ведения игры «Бавария» превратила в два забитых гола, но хозяева просто так не сдались.

В середине второй половины встречи «Боруссия» расковыряла ворота Мануэля Нойера двумя классными ударами. Сначала Ройс классным ударом замкнул передачу Лукаса Пищека. Через 6 минут Витсель продемонстрировал космос: одной передачей обрезал двух защитников соперника, а Алькасер разобрался с Нойером.

«Бавария» проиграла в игре, в которой все складывалось в ее пользу. Но в игре гостей было много хорошего. Как и в футболе команды Люсьена Фавра.

• 97% передач «Баварии» доходили до адресата – это лучший показатель Мюнхена в этом сезоне. Гости классно контролировали ход игры именно за счет пасов. Второй гол Левандовски – доказательство всего тезиса.

• Показатель колоссального преимущества «Баварии» в первом тайме: «Боруссия» за 45 минут не создала ни одного шанса у ворот Нойера (5:0 в пользу «Баварии» по числу потенциально голевых моментов).

• Общее преимущество «Баварии» сказалось и на Нойере. В матче с «Боруссией» он спас команду от гола впервые за 438 минут – до этого он пропустил 8 мячей в восьми голевых моментах подряд.

• Фавр здорово использует замены. В матче с «Баварией» он выпустил Алькасера, который забил спустя 13 минут после выхода на поле. В этом сезоне игроки «Боруссии», вышедшие на замену, забили 18 голов. Это лучший показатель среди команд топ-5 лиг.

• Люсьен Фавр делает акцент исключительно на Алькасера. В материале про Фавра мы писали, что тренер использует схему, ориентированную на игру в атаке преимущественно через нападающего. После выхода Алькасера 54% всех передач «Боруссии» шли именно на него. В итоге форвард забил – он делает это в каждом домашнем матче «Боруссии» в чемпионате Германии (4 игры – 6 мячей).

• При Фавре наконец-то заиграл Ройс: он стал получать больше свободы. Из этого есть следствие: Ройс в этом сезоне чемпионата Германии забил 7 мячей (повторение лучшего показателя с сезона 2015/16).

twit text — Squawka Football (@Squawka) 10 ноября 2018 г.

• «Бавария» сильно расслабилась во втором тайме: Мюнхен позволил сопернику создать 7 моментов у своих ворот (три из которых завершились голом). Тем не менее, процент полезных действий обороны «Баварии» составил 86%.

Вывод: 20 очков в 11 турах Бундеслиги – «Бавария» не набирала так мало очков восемь лет. В матче с «Боруссией» она снова проиграла. Но, кажется, это тот самый случай, когда к Нико Ковачу нет никаких претензий. В этой игре Мюнхен показал сильнейший футбол в этом сезоне. У команды получалось все: передачи, опасные моменты. Кроме того, появилось взаимопонимание между линиями (к примеру, ассист Киммиха на Левандовски – защитник здорово подключился к атаке).

«Мы провели замечательный первый тайм. Во втором тайме нас дважды поймали на контратаке. Этого не должно было случиться. Нам нужно было играть компактнее. К сожалению, мы проиграли этот матч. Но эта наша лучшая игра с матча против «Шальке», – сказал Ковач после матча. Пожалуй, это самая адекватная реакция и самые правильные слова после матча. Очевидно, что после серии неудач Ковач много работал и добился главного: команда научилась прессинговать, давить соперника. А для победы не хватило совсем немного – дотерпеть и не уступить сопернику в решающий период встречи.

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