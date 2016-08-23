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    Обыграйте восьмерых. Как «Рома» подарила «Порту» Лигу чемпионов


    3
    Голосов: 8
    23.08.2016 23:23
    Матч за выход в группу между «Ромой» и «Порту» должен был сложиться зрелищно, но из-за чрезмерной грубости итальянцев превратился в комедию.

    1:1 в Португалии в первом матче, и отличные шансы на выход в групповой этап у «Ромы». Но итальянцы заскучали. Вот пропустить ранний гол и потерять двоих из-за удалений – совсем другое дело.

    Тон задал капитан Де Росси, отправивший в больницу Макси Перейру. Помнится, 10 лет назад итальянец получил красную карточку за удар игрока сборной США на чемпионате мира. История ничему не учит.

    После этого момента на поле вышел Эмерсон. Поиграл он всего девять минут, а затем едва не завершил карьеру своему оппоненту и был справедливо удален. На фол вообще страшно смотреть.

    Тем не менее, шансы у «Ромы» даже при восьми полевых игроках, смешно сказать, сохранялись, и один гол перевел бы игру в овертайм. Но португальцы удвоили счет на 73-й минуте, а отличился как раз вышедший на замену Макси Перейре мексиканец Мигель Лаюн. Следом же влетел и третий. «Рома» отправляется в групповой этап Лиги Европы, а толком ничего не показавший «Порту» с удовольствием готовится к жеребьевке Лиги чемпионов.

    Смотреть видеогалерею матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 24 августа 2016, 17:42

      Поиграют в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2016, 12:33

      Спалетти неудочник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 24 августа 2016, 12:19

      Не ожидал.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 24 августа 2016, 09:08

      Спалетти и два удаления в ПО ЛЧ - это так знакомо. Осер-Зенит не забыли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      gats 24 августа 2016, 09:00

      Сами накосячили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 24 августа 2016, 08:21

      Рома и вдевятером неплохо смотрелась))) Порту, я думаю, с группы не выдет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 24 августа 2016, 08:10

      порту так то не плохо смотрелись,быстрый гол и играли на контр атаке, все правильно!!!! но я был за рому(

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 августа 2016, 07:50

      Позор, а я дурак на них еще поставил,)

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 24 августа 2016, 06:37

      Позорище.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 августа 2016, 01:48

      Капитан подвёл команду,так бывает...

      0
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