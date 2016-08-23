Обыграйте восьмерых. Как «Рома» подарила «Порту» Лигу чемпионов

1:1 в Португалии в первом матче, и отличные шансы на выход в групповой этап у «Ромы». Но итальянцы заскучали. Вот пропустить ранний гол и потерять двоих из-за удалений – совсем другое дело.

Тон задал капитан Де Росси, отправивший в больницу Макси Перейру. Помнится, 10 лет назад итальянец получил красную карточку за удар игрока сборной США на чемпионате мира. История ничему не учит.

После этого момента на поле вышел Эмерсон. Поиграл он всего девять минут, а затем едва не завершил карьеру своему оппоненту и был справедливо удален. На фол вообще страшно смотреть.

Тем не менее, шансы у «Ромы» даже при восьми полевых игроках, смешно сказать, сохранялись, и один гол перевел бы игру в овертайм. Но португальцы удвоили счет на 73-й минуте, а отличился как раз вышедший на замену Макси Перейре мексиканец Мигель Лаюн. Следом же влетел и третий. «Рома» отправляется в групповой этап Лиги Европы, а толком ничего не показавший «Порту» с удовольствием готовится к жеребьевке Лиги чемпионов.

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