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  • Обыграйте восьмерых. Как «Рома» подарила «Порту» Лигу чемпионов

Обыграйте восьмерых. Как «Рома» подарила «Порту» Лигу чемпионов

1:1 в Португалии в первом матче, и отличные шансы на выход в групповой этап у «Ромы». Но итальянцы заскучали. Вот пропустить ранний гол и потерять двоих из-за удалений – совсем другое дело.

Тон задал капитан Де Росси, отправивший в больницу Макси Перейру. Помнится, 10 лет назад итальянец получил красную карточку за удар игрока сборной США на чемпионате мира. История ничему не учит.

После этого момента на поле вышел Эмерсон. Поиграл он всего девять минут, а затем едва не завершил карьеру своему оппоненту и был справедливо удален. На фол вообще страшно смотреть.

Тем не менее, шансы у «Ромы» даже при восьми полевых игроках, смешно сказать, сохранялись, и один гол перевел бы игру в овертайм. Но португальцы удвоили счет на 73-й минуте, а отличился как раз вышедший на замену Макси Перейре мексиканец Мигель Лаюн. Следом же влетел и третий. «Рома» отправляется в групповой этап Лиги Европы, а толком ничего не показавший «Порту» с удовольствием готовится к жеребьевке Лиги чемпионов.

Смотреть видеогалерею матча

Лига чемпионов Лига чемпионов Рома Порту Де Росси Даниэле Эмерсон
Комментарии (16)
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_Химик_
1471984100
Разгильдяи
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НИККО13
1471984425
Позорище.
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Dgad
1472014200
Позор, а я дурак на них еще поставил,)
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Андрей Владимирович
1472015456
порту так то не плохо смотрелись,быстрый гол и играли на контр атаке, все правильно!!!! но я был за рому(
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TERIA-76
1472016073
Рома и вдевятером неплохо смотрелась))) Порту, я думаю, с группы не выдет)))
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gats
1472018435
Сами накосячили
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Вомбат
1472018932
Спалетти и два удаления в ПО ЛЧ - это так знакомо. Осер-Зенит не забыли?
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dudarik
1472030351
Не ожидал.....
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roman230582
1472031205
Спалетти неудочник
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pik54
1472049734
Поиграют в ЛЕ.
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