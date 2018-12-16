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    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов


    4
    Голосов: 8
    16.12.2018 21:10
    Моуринью снова провалился.

    • «Ливерпуль» установил клубный рекорд из 18 матчей без поражений в АПЛ (учитывая заключительную игру предыдущего сезона). За это время команда 15 раз победила, трижды сыграла вничью, забила 41 гола и пропустила всего семь мячей. В 11-ти играх «Ливерпуль» не позволял сопернику отличиться.

    • Впервые с марта 2011-го «Ливерпуль» забил в ворота «Манчестер Юнайтед» три гола в матче Премьер-лиги на «Энфилде». Особенно круто выступил Джердан Шакири. Швейцарец оказался только вторым игроком, который оформил дубль за «Ливерпуль» в своем первом матче против «МЮ». Другим таким парнем был Найджел Клаф в январе 1994-го.

    • В этом сезоне у «Манчестера» уже 29 пропущенных голов. За весь сезон-2017/18 их было 28. Кажется, зимой Моуринью снова будет просить нового защитника, а такими темпами придется искать и замену для Де Хеа. Это еще и Поль Погба может покинуть команду уже в середине сезона.

    • Автор первого гола в матче – Садьо Мане. Он участвовал в 12-ти голах «Ливерпуля» за последние 16 матчей на «Энфилде», а в игре с «Наполи» в Лиге чемпионов Мане запорол минимум три голевых момента. Теперь игрок исправился и все-таки помог «Ливерпулю» победить. Его команда снова запорола кучу моментов: главные статистические показатели выглядят каким-то издевательством над «МЮ».

    • Алисон совершил вторую результативную ошибку в сезоне. У Лено и Беговича пока на одну больше, но Кариус и Миньоле в сезоне-2017/18 дважды ошиблись вместе. Забавно, что в обоих случаях, когда Алисон подводил команду, его команда все равно побеждала. До этого «Ливерпуль» выиграл матч с «Лестером» (2:1), где Алисон учился финтам.

    • Последний факт – лишь косвенная история о матче. Летом Жозе Моуринью очень желал трансферов в оборону, но отпустил в «Аякс» универсального защитника Блинда. Сегодня «Аякс» забил восемь безответных голов «Де Графсхапу», а голландский игрок оформил первый хет-трик в карьере. Сделал он это именно с позиции центрального защитника, поэтому лучше не показывайте этот текст Моуринью. У него хватает проблем.

    Если вы пропустили эту игру, то скорее читайте наш текстовый онлайн.

    Еще Чарли Остин сегодня снова забил «Арсеналу».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +993

      giluxa1963 17 декабря, 09:22

      пока в МЮ будет этот тренеришка толку не будет

      0
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      Рейтинг: +632

      mihail1980 17 декабря, 06:48

      что стало с мю

      0
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      Рейтинг: +8

      mixa1972 16 декабря, 23:38

      Лет 20 за ливер в англии болею.. Но как перешла туда косовская свинья, нет чет радости...

      1
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      ...
      Рейтинг: +160

      klimovich > mixa1972 17 декабря, 08:52

      И я так же. В первый раз с 1998 года пофигу на команду стало. В том числе из-за него.

      1
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      Рейтинг: +5355

      Вомбат > mixa1972 4 часа назад

      То, что этой командой давным-давно владеет американский олигарх по информационным технологиям Джеймс-Уильям Генри Второй, один из тех, кто возглавляет информационную войну против России, вам пофиг. Все равно болели бы за Ливерпуль. А вот какой-то один игрок Ливерпуля вам претит, и болеть за команду уже не хочется. Что ж, все логично. Магнат-то американский за кадром, а игрок-косовар в кадре.

      0
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      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar 16 декабря, 23:23

      мю дно ! скатились !

      0
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 16 декабря, 22:33

      Я бы не сказал, что издевался, и близко не так, но играли явно лучше, интереснее. Хотя столько перспективных атак запороли, что пипец. Более сильный соперник не простил бы такого расточительства.

      0
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      Рейтинг: +14

      itarnmag 16 декабря, 22:22

      По-моему гол МЮ при счете 0-0 отменили неправильно.Нападающий,который находился в офсайде не касался мяча и не закрывал обзор вратарю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      seva81 16 декабря, 21:47

      Сколько терпения у владельцев МЮ.Понятно,выплачивать неустойку нет никакого желания,но Моуринью пора на выход.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 21:44

      ливерпуль красава !!!! шакири - гон....он

      1
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    • ...
      Рейтинг: +994

      Marley Bob 16 декабря, 21:10

      будет верхом несправедливости,если Команда,показывающая такой футбол,не станет в итоге первой.

      5
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      Рейтинг: +230

      Platon Faustov > Marley Bob 16 декабря, 21:30

      Хоть и топлю за Ливерпуль, но чем футбол Челси, МС или Арсенала (при Эмери) хуже ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6611

      DeStar > Platon Faustov 16 декабря, 22:24

      ну скажу от себя если можно.
      Челси нравится, но почему-то мне он нравился вначале сезона больше чем сейчас( может устают или что)
      А вот арсенал наоборот, мне нравится сейчас по игре больше чем вначале сезона)
      Сити крутые вообще ппц , это тупо видно из статы и тем кто смотрит игры
      А ливерпуль еще в прошлого года играет в такой крутой футбол. Поэтому предпочел бы их на 1 месте, или Сити, но к Сити, как к клубу у меня плохое отношение, игра нравится. гварди крутой и так далее .Но сам клуб.. не нравится. Наверное все еще не привык к нему как ни странно) для меня это пока еще мешок денег без истории, в детстве я даже не знал о его существовании)

      2
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 > DeStar 16 декабря, 22:32

      у Сити история побогаче будет, чем у того же Челси.

      0
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      Рейтинг: +6611

      DeStar > Cules2013 16 декабря, 23:13

      ну в этом не уверен. Да и я имел ввиду то ,что челси стал раскручиватся когда мне лет лет 10 было. так что я можно сказать рос на хорошем челси. А сити стал подниматься когда мне лет 17-18 уже было. Так что ... вот как-то так просто)

      0
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      Рейтинг: +16734

      vick-north-west > Cules2013 16 декабря, 23:21

      Примерно наравне. М-Сити - чемпионы Англии 1937 и 1968, обладатели Кубка Кубков 1970, а Челси - чемпионы 1955, обладатели КК 1971. Одно отличие - Челси взял Кубок Англии в 1970-м, а М-Сити к тому времени был уже 4-кратным обладателем кубка Англии.

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      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar > Platon Faustov 16 декабря, 23:24

      челси и арсенал не конкуренты ! Только мс ! челси еще будет брыкаться ! а арсенал не соперник !

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      Рейтинг: +230

      Platon Faustov > dinar7777dinar 17 декабря, 01:00

      Ну вообще по нынешней ситуации, я не думаю что кто-то догонит Ливер или МС. Но по игре (опять же нынешней) достойных клубов много.

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