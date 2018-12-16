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  • «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

«Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

• «Ливерпуль» установил клубный рекорд из 18 матчей без поражений в АПЛ (учитывая заключительную игру предыдущего сезона). За это время команда 15 раз победила, трижды сыграла вничью, забила 41 гола и пропустила всего семь мячей. В 11-ти играх «Ливерпуль» не позволял сопернику отличиться.

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• Впервые с марта 2011-го «Ливерпуль» забил в ворота «Манчестер Юнайтед» три гола в матче Премьер-лиги на «Энфилде». Особенно круто выступил Джердан Шакири. Швейцарец оказался только вторым игроком, который оформил дубль за «Ливерпуль» в своем первом матче против «МЮ». Другим таким парнем был Найджел Клаф в январе 1994-го.

• В этом сезоне у «Манчестера» уже 29 пропущенных голов. За весь сезон-2017/18 их было 28. Кажется, зимой Моуринью снова будет просить нового защитника, а такими темпами придется искать и замену для Де Хеа. Это еще и Поль Погба может покинуть команду уже в середине сезона.

• Автор первого гола в матче – Садьо Мане. Он участвовал в 12-ти голах «Ливерпуля» за последние 16 матчей на «Энфилде», а в игре с «Наполи» в Лиге чемпионов Мане запорол минимум три голевых момента. Теперь игрок исправился и все-таки помог «Ливерпулю» победить. Его команда снова запорола кучу моментов: главные статистические показатели выглядят каким-то издевательством над «МЮ».

• Алисон совершил вторую результативную ошибку в сезоне. У Лено и Беговича пока на одну больше, но Кариус и Миньоле в сезоне-2017/18 дважды ошиблись вместе. Забавно, что в обоих случаях, когда Алисон подводил команду, его команда все равно побеждала. До этого «Ливерпуль» выиграл матч с «Лестером» (2:1), где Алисон учился финтам.

• Последний факт – лишь косвенная история о матче. Летом Жозе Моуринью очень желал трансферов в оборону, но отпустил в «Аякс» универсального защитника Блинда. Сегодня «Аякс» забил восемь безответных голов «Де Графсхапу», а голландский игрок оформил первый хет-трик в карьере. Сделал он это именно с позиции центрального защитника, поэтому лучше не показывайте этот текст Моуринью. У него хватает проблем.

Если вы пропустили эту игру, то скорее читайте наш текстовый онлайн.

Еще Чарли Остин сегодня снова забил «Арсеналу».

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Комментарии (18)
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Marley Bob
1544983829
будет верхом несправедливости,если Команда,показывающая такой футбол,не станет в итоге первой.
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84aivengo
1544985894
ливерпуль красава !!!! шакири - гон....он
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seva81
1544986046
Сколько терпения у владельцев МЮ.Понятно,выплачивать неустойку нет никакого желания,но Моуринью пора на выход.
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itarnmag
1544988121
По-моему гол МЮ при счете 0-0 отменили неправильно.Нападающий,который находился в офсайде не касался мяча и не закрывал обзор вратарю
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Cules2013
1544988793
Я бы не сказал, что издевался, и близко не так, но играли явно лучше, интереснее. Хотя столько перспективных атак запороли, что пипец. Более сильный соперник не простил бы такого расточительства.
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dinar7777dinar
1544991828
мю дно ! скатились !
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mixa1972
1544992707
Лет 20 за ливер в англии болею.. Но как перешла туда косовская свинья, нет чет радости...
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mihail1980
1545018538
что стало с мю
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giluxa1963
1545027757
пока в МЮ будет этот тренеришка толку не будет
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