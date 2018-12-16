Алисон совершил вторую результативную ошибку в сезоне АПЛ. Столько же было у Кариуса и Миньоле в прошлом сезоне

Пускай ошибается в таких матчах,а не в полей оф ЛЧ,кстати, он заташил Ливер в плей офф.
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ (1:1, второй тайм).
Голкипер хозяев Алисон допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу. Момент реализовал хавбек гостей Джесси Лингард.
Alisson Becker'in hatası ve Lingard'ın fırsatçılığı ile dakika 33'te Manchester United , Liverpol karşısında skoru 1-1 yapıyor. @LFC @ManUtd pic.twitter.com/j7kt27lm0j— GoalNESc@fe (@goalnescafe) 16 декабря 2018 г.
Это вторая результативная ошибка Алисона в текущем сезоне АПЛ. В сезоне-2017/18 столько же ошибок совершили голкиперы «Ливерпуля» Симон Миньоле и Лорис Кариус (сейчас находится в аренде в «Бешикташе») вместе взятые.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.