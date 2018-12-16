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    Алисон совершил вторую результативную ошибку в сезоне АПЛ. Столько же было у Кариуса и Миньоле в прошлом сезоне

    «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ (1:1, второй тайм).

    Голкипер хозяев Алисон допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу. Момент реализовал хавбек гостей Джесси Лингард.

    Это вторая результативная ошибка Алисона в текущем сезоне АПЛ. В сезоне-2017/18 столько же ошибок совершили голкиперы «Ливерпуля» Симон Миньоле и Лорис Кариус (сейчас находится в аренде в «Бешикташе») вместе взятые.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Opta

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    16.12.2018 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Soccer the nice 17 декабря, 01:04

      Пускай ошибается в таких матчах,а не в полей оф ЛЧ,кстати, он заташил Ливер в плей офф.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4605

      Cules2013 16 декабря, 23:51

      Вот-вот. Вратарь он хороший, но что-то его переоценивают, не сильнее он того же Эдерсона. А кто-то вообще там лепил, будто Беккер чуть ли не лучший в мире. Ну-ну...

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