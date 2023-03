За «Сити» дебютировал новый вратарь. Из-за этого страдает другой клуб

Месяц назад фоном прошла новость, что «Манчестер Сити» вернул из аренды 19-летнего вратаря Арьянета Мурича. Все из-за травмы Клаудио Браво, который вылетел на несколько месяцев. Ему на замену прогнозировали даже приход Кейлора Наваса из «Реала», но все закончилось проще.

Летом Мурича арендовал голландский НАК, где даже поставили голкипера в состав на одну игру чемпионата. «Манчестер Сити» извинился перед клубом за досрочный разрыв аренды и даже пообещал помочь с поисками нового вратаря. Помощь как-то не задалась, а с вратарским составом НАКа происходит настоящее веселье.

Keepers NAC in Eredivisie 18/19: vs. AZ: Mark Birighitti vs. De Graafschap: Arijanet Muric vs. Excelsior: Karol Niemczycki vs. Feyenoord: Benjamin van Leer

В своей единственной игре в Голландии Мурич отыграл на ноль и помог команде взять три очка, которые так и остаются единственными. Теперь в составе НАКа играют ван Лер и Немчицки, а команда пропустила уже 17 голов. Зато сам Мурич дебютировал за «Манчестер Сити». Его поставили на кубковый матч против «Оксфорда» (3:0), где соперник даже ни разу не пробил в створ ворот.

How we line-up in the @Carabao_Cup!



City XI | Muric, Danilo, Kompany (C), Stones, Otamendi, Zinchenko, Silva, Diaz, Foden, Mahrez, Jesus



Subs | Ederson, Walker, Sterling, Gündogan, Laporte, Sané, Bernabe#oufcvcity #mancity



Presented by @haysworldwide pic.twitter.com/HSO3PxVRHG