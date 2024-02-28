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  • Известна реакция руководства «Челси» на поражение в финале Кубка лиги

Известна реакция руководства «Челси» на поражение в финале Кубка лиги

28 февраля 2024, 15:47
1

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как его руководство отреагировало на поражение в финале Кубка лиги от «Ливерпуля» (0:1).

«Владельцы оказали мне поддержку после финала. Тодд Боули прислал мне приятное сообщение.

После финала, ночью, я встретился с Бехдадом, и мы поговорили. Мы делились своим мнением об игре и возможности, которую мы упустили», – сказал аргентинец.

  • «Челси» начал поиски замены Почеттино.
  • Тренер в команде с лета.
  • «Челси» идет в АПЛ 11-м.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Челси Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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Cleaner
1709148508
Судьи как могли помогали Челси в этом финале Кубка лиги, закрывали глаза на все нарушения игроков Челси, но ничего не помогло. Ливерпуль заслуженно выиграл и забрал себе этот трофей!
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