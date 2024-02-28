Известна реакция руководства «Челси» на поражение в финале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как его руководство отреагировало на поражение в финале Кубка лиги от «Ливерпуля» (0:1).
«Владельцы оказали мне поддержку после финала. Тодд Боули прислал мне приятное сообщение.
После финала, ночью, я встретился с Бехдадом, и мы поговорили. Мы делились своим мнением об игре и возможности, которую мы упустили», – сказал аргентинец.
- «Челси» начал поиски замены Почеттино.
- Тренер в команде с лета.
- «Челси» идет в АПЛ 11-м.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо