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Уткин сказал, что хотел бы прочитать о «Зените»

29 февраля 2024, 12:02
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Журналист Василий Уткин хочет однажды прочитать о победе «Зенита» в большом турнире составом из мальчишек.

«Казалось бы, где найти связь между вот этим успехом «Ливерпуля» [в финале Кубка лиги], который наверняка станет одним из самых запоминающихся матчей в году, а, возможно, и на более длительный период. Но я такую связь нашел, возможно, из-за того, что что я злой, вредный, возможно, из-за того, что я зенитоненавистник. Мне все эти слова достаточно смешны, потому что на самом деле все упирается в факты. Вот чем заканчивается эпопея с тем, что «Зенит» искал себе игроков на скамейку.

Из-за того, что в составе не хватает так называемых доморощенных игроков и по некоторым другим причинам, «Зенит» заявляет своего вновь приобретенного бразильца Педро, который подходит к этой роли только по возрасту, за молодежный состав, а Марио Фернандеса за дубль. И в итоге получается, что как бы все как-то вот расчистилось. А на самом деле что расчистилось-то?

Вот бы когда-нибудь прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то большой турнир. Вот бы прочитать, что там как мальчишка из дубля переведен в основной состав, и вот там представляется ему шанс, он выходит, и хотя бы не подводит, и хотя бы остается, этот шанс использует.

Но ведь такого случая не было уже очень-очень давно. Это же страшно сказать, в число доморощенных игроков помогает вписаться вратарь Михаил Кержаков, которому далеко за 30. он, конечно, молодец, и я вообще восхищаюсь тем, как он проводит вот эти свои уже годы на закате, безусловно, карьеры, но тем не менее, это несколько противоречащие друг другу понятия», – сказал Уткин.

  • В финале Кубка английской лиги «Ливерпуль» победил «Челси» со счетом 1:0.
  • В этой встрече за «красных» сыграли семь футболистов в возрасте 21 года или моложе.
  • По регламенту чемпионата России в список А заявки можно включить максимум 13 футболистов, которые не являются доморощенными. У «Зенита» таких игроков оказалось 15. Для соблюдения регламента Педро был включен в список Б – его возраст позволяет так поступить, а Марио Фернандеса перевели в заявку «Зенита-2», что продолжит ему выступать за основной состав.

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Источник: YouTube-канал Василий Уткин
Россия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Зенит Ливерпуль Уткин Василий
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