Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Это полное безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав и воспитанники – все показали характер. Я очень горд быть частью этого.

Самое безумное, что мы это заслужили. Моментами везло и нам, и сопернику. Ребята показали себя, это было действительно круто. Уверен, мы привлекли всю молодежь! Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они и очень молоды. Ребята долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать», – сказал Клопп.