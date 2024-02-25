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    • Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

    Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Челси» в финале Кубка английской лиги.

    «Это полное безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав и воспитанники – все показали характер. Я очень горд быть частью этого.

    Самое безумное, что мы это заслужили. Моментами везло и нам, и сопернику. Ребята показали себя, это было действительно круто. Уверен, мы привлекли всю молодежь! Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они и очень молоды. Ребята долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать», – сказал Клопп.

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    Источник: BBC

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    25.02.2024 22:57
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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1708897709
    ещё трофей Клоппа с Ливером!
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