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    «Манчестер Сити» могут исключить из национальных кубков

    «Манчестер Сити», в случае исключения из Премьер-лиги за финансовые нарушения, могут не допустить к участию в Кубке Англии и Кубке лиги. Такая вероятность прописана в правилах обоих кубковых турниров.

    По данным The Telegraph, исключение «Манчестер Сити» из АПЛ может повлиять на участие «горожан» в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, но пока этому нет подтверждений.

    • В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
    • Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
    • Одним из наказаний для «Манчестер Сити» может стать лишение значительного числа очков, что приведет к вылету клуба из АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    19.09.2024 16:15
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1726753400
    Ой проблема:«Манчестер Сити». Тут думовцы с Глушенковым схлеснулись...
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    MazaiNN
    1726754833
    Исключалка тонка. Потому как последствия ещё не обсчитали.
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