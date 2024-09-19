«Манчестер Сити» могут исключить из национальных кубков

«Манчестер Сити», в случае исключения из Премьер-лиги за финансовые нарушения, могут не допустить к участию в Кубке Англии и Кубке лиги. Такая вероятность прописана в правилах обоих кубковых турниров.
По данным The Telegraph, исключение «Манчестер Сити» из АПЛ может повлиять на участие «горожан» в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, но пока этому нет подтверждений.
- В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
- Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
- Одним из наказаний для «Манчестер Сити» может стать лишение значительного числа очков, что приведет к вылету клуба из АПЛ.