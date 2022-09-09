Все трансферы РПЛ лета-2022: «Спартак» подписал бывшего защитника «Зенита» Мевлю, «Краснодар» – игрока сборной Анголы

Сезон РПЛ уже стартовал, но трансферное окно не закрыто – и клубы продолжают закупочную кампанию. В этом материале мы фиксируем все трансферы и выделяем жирным самые главные.
«Зенит»
У чемпиона сразу несколько громких трансферов. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию. Зато клуб успешно закрыл их позиции легионерами.
Пришел:
- в. Иван (аренда из «Коринтианса»)
- з. Родригао (за €3,5 млн (здесь и далее цена указана в евро) из «Сочи»)
- п. Зелимхан Бакаев (бесплатно из «Спартака»)
- н. Маттео Кассьерра (за €4,5 млн из «Сочи»)
- н. Густаво Мантуан (аренда из «Коринтианса»).
Ушли:
- в. Станислав Крицюк (бесплатно в «Жил Висенте»)
- п. Кирилл Кравцов (за 835 тысяч в «Сочи»)
- п. Магомед Оздоев
- п. Даниил Шамкин (аренда в КАМАЗ)
- н. Юри Алберто (аренда в «Коринтианс»)
- н. Артем Дзюба
- п. Даниил Шамкин (аренда в «КАМАЗ»).
«Сочи»
Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, а в Петербург Кассьерру. Зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).
Пришли:
- н. Владислав Сарвели (за 1,2 млн из «Крыльев Советов»)
- п. Кирилл Кравцов (за 835 тысяч из «Зенита»)
- п. Кирилл Коваленко (за 835 тысяч из «Зенита»)
- з. Артем Мещанинов (за 500 тысяч из «Балтики»)
- п. Кирилл Ушатов (бесплатно из «Волги» Тверь)
- п. Тимофей Шипунов (бесплатно из «Волги» Тверь)
- п. Амир Батырев (бесплатно из «Волги» Тверь)
- н. Даниил Мартовой (бесплатно из «Волги» Тверь)
- з. Мусса Сиссако (за 300 тысяч из «Льежа»)
- Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев.
Ушли:
- з. Матео Барач (за 500 тысяч в «Крылья Советов»)
- н. Максим Барсов (бесплатно в «Нефтехимик»)
- з. Родригао (за 3,5 миллиона в «Зенит»)
- з. Егор Пруцев (за 1 миллион в «Црвену Звезду»)
- з. Филип Иполе (аренда в «Хапоэль» Х)
- п. Ивелин Попов (бесплатно в «Левски»)
- н. Матео Кассьерра (за 4,5 млн в «Зенит»)
- Уход из аренд: з. Данила Прохин, н. Дмитрий Воробьев.
«Динамо»
Летом «Динамо» серб Славиша Йоканович и уже отпустил из клуба Евгеньева. Сейчас клуб очень осторожно ведет себя на трансферном окне.
Пришли:
- з. Роберто Фернандес (за 3 млн евро из «Гуарани»)
- з. Николас Маричаль (за 4,2 млн евро из «Насьоналя»)
- п. Матиас Норманн (аренда из «Ростова»)
- п. Николас Нгамале (за 2 миллиона из «Янг Бойз»)
- з. Эли Даса (бесплатно из «Витесса»)
- Возвращения из аренд: п. Игор Школик, п. Лука Гагнидзе н. Владислав Карапузов.
Ушли:
- п. Себастьян Шиманьски (аренда в «Фейеноорд»)
- н. Николай Комличенко (за 1,5 млн в «Ростов»)
- п. Никола Моро (за 1,5 миллиона в «Болонью»)
- п. Владислав Карапузов (аренда в «Ахмат»)
- з. Заурбек Плиев
- з. Иван Ордец (аренда в «Бохум»)
- з. Роман Евгеньев (за 25 тысяч в «Крылья Советов»)
- п. Игорь Школик (аренда в «Нефтехимик»)
- н. Николай Комличенко (за 1,5 миллиона в «Ростов»)
- н. Клинтон Н’Жи («Сивасспор»)
- з. Гильермо Варела («Фламенго»)
«Краснодар»
С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.
Пришли:
- п. Михайло Баняц (за 1,6 млн из «Бачки»)
- п. Ифеани Ндука (за 200 тысяч из «Ботева»)
- п. Ильзат Ахметов (ЦСКА)
- п. Жоау Баши (за 1,5 миллиона из «Чавеса»)
- н. Олакунле Олусегун (за 1,2 млн из «Ботева»)
- н. Джонатан Окоронкво (за 400 тысяч из «Ботева»)
- н. Данил Карпов (за 170 тысяч из «Тюмени»)
- п. Кевин Ленини (за 1 миллион из «Чавеса»)
- Возвращения из аренд: п. Тони Вильена, н. Магомед-Шапи Сулейманов, п. Вандерсон.
Ушли:
- в. Евгений Городов
- з. Евгений Чернов (в аренду в «Ростов»)
- з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч в «Урал»)
- з. Александр Мартынович (бесплатно в «Рубин»)
- п. Даниил Уткин (за 3 миллиона в «Ростов»)
- п. Юрий Газинский (бесплатно в «Урал»)
- п. Гжегож Крыховяк (в аренду в «Аль-Шабаб»)
- п. Магомед-Шапи Сулейманов (аренда в «Хапоэль» БШ)
- п. Тони Вильена (за 2,5 млн в «Эспаньол»)
- п. Юнес Намли (бесплатно в «Спарту»)
- н. Владимир Ильин (бесплатно в «Ахмат»)
- н. Эрик Ботхайм (бесплатно в «Салернитану»)
- з. Хуниор Алонсо (в аренду в «Атлетико Минейро»)
ЦСКА
Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.
Пришли:
- з. Милан Гайич (бесплатно из «Црвены Звезды»)
- п. Хорхе Карраскаль (за 6 миллионов из «Ривер Плейта»)
- п. Саша Здьелар (за 900 тысяч из «Партизана»)
- з. Мойзес (за 1 миллион из «Интернасьонала»)
- з. Виллиан Роша (за 2 миллиона из «Портимоненсе»)
- п. Виктор Мендес (за 2,5 миллиона из «Унион Эспаньола»)
- Возвращения из аренд: з. Вадим Карпов, п. Константин Кучаев, н. Лассана Н’Диайе, н. Федор Чалов, н. Адольфо Гайч.
Ушли:
- з. Хердур Магнуссон (бесплатно в «Панатинаикос»)
- з. Марио Фернандес
- п. Эмиль Бохинен (за 3,25 миллиона в «Салернитану»)
- п. Ильзат Ахметов (бесплатно в «Краснодар»)
- н. Илья Шкурин (бесплатно в «Маккаби Петах-Тиква»)
- п. Алан Дзагоев (бесплатно в «Рубин»)
- п. Яка Бийол (за 4 млн в «Удинезе»)
- н. Виталий Жиронкин (бесплатно в «Текстильщик»)
- н. Арнор Сигурдссон (аренда в «Норчепинг»)
- н. Чидера Эджуке (аренда в «Герту»)
- п. Кристьян Бистрович (аренда в «Лечче»)
- н. Гоча Гогричиани (за 100 тысяч в «Балтику»)
- Уходы из аренд: п. Жан-Филип Гбамен, п. Юсуф Языджи.
«Локомотив»
«Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками и расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – подписание Ивана Игнатьева на правах свободного агента.
Пришли:
- з. Лукас Фассон (за 3 миллиона из «Атлетико Паранаэнсе»)
- н. Марко Раконьяц (за 2,5 миллиона из «Чукарички»)
- з. Марио Митай (за 3 миллиона из АЕКа)
- з. Иван Кузьмичев (за 1,2 миллиона из «Урала»)
- п. Педриньо (за 3,5 миллиона из «Ред Булл Брагантино»)
- н. Иван Игнатьев (бесплатно)
- Возвращения из аренд: з. Александр Сильянов, п. Андрей Никитин.
Ушли:
- з. Мацей Рыбус (бесплатно в «Спартак»)
- з. Борис Ротенберг
- з. Виталий Лысцов
- з. Артур Черный (бесплатно в «Химки»)
- п. Кирилл Зинович (бесплатно в «Виторию Гимарайнш»)
- п. Дмитрий Рыбчинский (аренда в «Пари НН»)
- п. Алексис Бека-Бека (за 10 млн в «Ниццу»)
- п. Максим Петров (аренда в «Аланию»)
- н. Ян Кухта (аренда за 1 млн в «Спарту»).
«Ахмат»
Грозненцы неплохо укрепляются: даже забрали себе лучшего бомбардира предыдущего сезона РПЛ.
Пришли:
- н. Гамид Агаларов (за 3,5 млн из «Уфы»)
- в. Михаил Опарин (за 200 тысяч из «Енисея»)
- з. Юрий Журавлев (за 800 тысяч из «Уфы»)
- з. Дарко Тодорович (за 400 тысяч из «Зальцбурга»)
- п. Владислав Карапузов (аренда из «Динамо»)
- н. Владимир Ильин (бесплатно из «Краснодара»)
- н. Иван Олейников (бесплатно из «Чайки»)
- п. Кирилл Фольмер (аренда из «Ростова»)
- Возвращения из аренд: н. Габриэл Янку, п. Амир Адуев,
Ушли:
- в. Виталий Гудиев (бесплатно в «Химки»)
- з. Александр Пуцко (бесплатно в «Балтику»)
- з. Никита Кармаев (аренда в «Ротор»)
- н. Сенин Себаи (бесплатно в «Кирьят-Шмону»)
- н. Конрад Михалак (за 500 тысяч в «Коньяспор»)
- п. Габриэл Янку (бесплатно в «Фарул»)
- в. Александр Мелихов («Урарту»)
- Уходы из аренд: з. Виталий Лысцов, п. Даниил Уткин, п. Игорь Коновалов, н. Владислав Карапузов, н. Артем Архипов.
«Крылья Советов»
«Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже перешел Глушенков.
Пришли:
- з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)
- з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)
- з. Роман Евгеньев (за 25 тысяч из «Динамо»)
- п. Владимир Хубулов (за 430 тысяч из «Алании»)
- п. Александр Коваленко (аренда из «Сочи»)
- н. Владислав Шитов (аренда из «Спартака»)
- н. Максим Глушенков (за 1,8 миллиона из «Спартака»)
- з. Георгий Зотов (бесплатно из «Рубина»)
- п. Сергей Бабкин (из «Локомотива»)
- п. Амар Рахманович (за 750 тысяч из «Коньяспора»)
- п. Александр Чиркович (за 550 тысяч из «Вождоваца»)
- Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.
Ушли:
- з. Сергей Божин (бесплатно в «Факел»)
- п. Антон Зиньковский (за 3,2 миллиона в «Спартак»)
- п. Данила Смирнов (бесплатно в «Волгарь»)
- п. Александр Коваленко (за 600 тысяч в «Сочи»)
- н. Максим Канунников
- н. Владислав Сарвели (за 1,2 миллиона в «Сочи»)
- н. Дмитрий Молчанов (бесплатно в «Динамо» Брянск)
- з. Ян Гудков (в «Кубань»)
- Уходы из аренд: з. Матео Барач, н. Иван Игнатьев.
«Ростов»
Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.
Пришли:
- з. Евгений Чернов (аренда из «Краснодара»)
- п. Даниил Уткин (за 3 миллиона из «Краснодара»)
- п. Алексей Миронов (за 250 тысяч из «Локо-Казанки»)
- н. Кирилл Щетинин (за 250 тысяч из «Зенита»)
- в. Никита Медеведев (бесплатно из «Рубина»)
- н. Николай Комличенко (за 1,5 млн в «Динамо»)
- Возвращения из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Данила Прохин, з. Александр Смирнов, з. Константин Ковалев, п. Матиас Норманн, п. Армин Гигович.
Ушли:
- з. Александр Павловец (за 150 тысяч в «Оренбург»)
- з. Никита Котин (аренда в «Сокол»)
- п. Матиас Норманн (аренда в «Динамо»)
- з. Томас Рукас (бесплатно в «СКА Хабаровск»)
- п. Матиас Норманн (в «Лечче»)
- з. Игорь Калинин (аренда в «Факел»)
- з. Данила Ведерников (аренда в «Волгарь»)
- п. Данила Сухомлинов (аренда в «СКА Хабаровск»)
- з. Армин Гигович (в «Оденсе»)
- п. Александр Саплинов (аренда в «Рубин»)
- н. Али Соу (аренда в «Анкарагюджю»)
- н. Данил Хромов (аренда в «Арсенал»)
- н. Понтус Альмквист (аренда в «Погонь»)
- в. Егор Бабурин (аренда в «Торпедо»)
- н. Максим Турищев (аренда в «Торпедо»)
- п. Кирилл Фольмер (аренда в «Ахмат»)
- п. Кенто Хасимото (аренда в «Уэску»)
- Уходы из аренд: з. Александр Сильянов, з. Баштуш.
«Спартак»
Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.
С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Ларссона, Крала, или Роши наверняка за клуб играть не будут (первые двое уже точно). Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.
Пришли:
- з. Мацей Рыбус (бесплатно из «Локомотива»)
- п. Кристофер Мартинс Перейра (за 6,4 миллиона из «Янг Бойз»)
- н. Кейта Бальде (бесплатно из «Кальяри»)
- з. Миха Мевля (бесплатно из «Аланьяспора»)
- п. Антон Зиньковский (за 3,2 миллиона из «Крыльев Советов»)
- Возвращения из аренд: п. Остон Урунов, н. Педро Роша, н. Джордан Ларссон.
Ушли:
- в. Илья Свинов (аренда в «Факел»)
- з. Илья Гапонов (за 281 тысячу в «Крылья Советов»)
- з. Николай Толстопятов (аренда в КАМАЗ)
- з. Илья Голосов (аренда в «Кубань»)
- з. Илья Кутепов (бесплатно в «Торпедо»)
- п. Никита Бакалюк (аренда в «Арсенал» Тула)
- з. Максимилиано Кофрие (в «Клермон»)
- п. Йоррит Хендрикс (бесплатно в «Фортуну»)
- п. Фаниль Сунгатулин (аренда в «Урал»)
- п. Гус Тиль (за 3 млн в «ПСВ»)
- п. Зелимхан Бакаев (бесплатно в «Зенит»)
- п. Резиуан Мирзов (бесплатно в «Химки»)
- п. Константин Шильцов (аренда в «Пари НН»)
- п. Максим Лайкин (аренда в «Нефтехимик»)
- п. Алекс Крал (аренда в «Шальке»)
- н. Артур Максимчук (аренда в «Акрон»)
- н. Степан Оганесян (аренда в «Оренбург»)
- н. Эсекиэль Понсе (за 4 миллиона в «Эльче»)
- н. Максим Глушенков (за 1,8 миллиона в «Крылья Советов»)
- п. Педро Роша (бесплатно в «Форталезу»)
- н. Джордан Ларссон
- Уход из аренды: з. Самуэль Жиго.
«Пари Нижний Новгород»
Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но минимум два неплохих приобретения на сезон уже есть.
Пришли:
- з. Даниил Корнюшин (бесплатно из «Краснодара-2»)
- з. Илья Агапов (бесплатно из «Спартака-2»)
- п. Мамаду Маига (за 250 тысяч из «Велеса»)
- п. Давид Кобесов (за 300 тысяч из «Алании»)
- п. Константин Шильцов (аренда из «Спартака»)
- п. Ярослав Михайлов (из «Зенита-2»)
- п. Дмитрий Рыбчинский (аренда из «Локомотива»)
- н. Вячеслав Кротов (бесплатно из «Уфы»)
- н. Эдгар Севикян (бесплатно из «Леванте»)
- з. Эльмир Набиуллин (бесплатно из «Химок»)
- н. Илья Жигулев
- Возвращения из аренд: п. Дмитрий Югалдин, н. Ларс Ларсен.
Ушли:
- п. Александр Сапета (бесплатно в ульяновскую «Волгу»)
- п. Павел Карасев
- п. Денис Ткачук (бесплатно в «Кубань»)
- н. Александр Шестюк (бесплатно в «Динамо» Брест)
- п. Игорь Горбунов (бесплатно в «Рубин»)
- Уход из аренд: в. Никита Гойло, з. Иван Миладинович, п. Кирилл Кравцов, н. Ричлорд Эннин.
«Урал»
«Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.
Пришли:
- з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч из «Краснодара»)
- з. Мингиян Бевеев (за 180 тысяч из «Енисея»)
- з. Иллой-Айет (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- п. Фаниль Сунгатулин (аренда из «Спартака»)
- п. Игорь Коновалов (аренда из «Рубина»)
- з. Сильвие Бегич (свободный агент)
- з. Егор Филипенко (бесплатно из «Солигорска»)
- п. Ибраима Сиссе (бесплатно из «Серена Юнайтед»)
- з. Эммерсон (бесплатно из СКА)
- н. Алексей Каштанов (аренда из «Родины»)
- Возвращения из аренд: в. Олег Баклов, з. Артем Мамин, з. Исламжан Насыров, п. Юрий Бавин, п. Лука Цулукидзе, н. Артем Юсупов, н. Артем Максименко.
Ушли:
- з. Доминик Динга
- з. Исламжан Насыров (бесплатно в «Арсенал»)
- з. Чингиз Магомадов (аренда в «Волгу»)
- з. Доминик Динга (бесплатно в «Ордабасы»)
- з. Иван Кузьмичев (за 1,2 миллиона в «Локомотив»)
- п. Рафал Аугустыняк («Легия»)
- н. Андрей Панюков (бесплатно в «Велес»)
- н. Михаил Агеев (аренда в «Волгарь»)
- з. Роман Емельянов (в «Шинник»)
- п. Юрий Бавин (аренда в «СКА Хабаровск»)
- н. Артем Максименко (аренда в «Ротор»)
- н. Артем Юсупов (аренда в «Иртыш»)
- Уход из аренды: з. Лео Гогличидзе.
«Химки»
Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. Обратило на себя внимание и возвращение Митрюшкина в Россию. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.
Пришли:
- в. Антон Митрюшкин (бесплатно из «Динамо» Дрезден)
- в. Виталий Гудиев (бесплатно из «Ахмата»)
- з. Алексей Никитин (за 300 тысяч из «Уфы»)
- з. Артур Черный (бесплатно из «Локомотива»)
- з. Захар Волков (за 300 тысяч из БАТЭ)
- з. Валентин Пальцев (за 22 тысячи из КАМАЗа)
- п. Резиуан Мирзов (бесплатно из «Спартака»)
- п. Аяз Гулиев (бесплатно из «Арсенала»)
- п. Александр Зуев (бесплатно из «Рубина»)
- п. Александр Ломовицкий (аренда из «Рубина»)
- п. Мори Гбане (аренда из «Биело-Брдо»)
- н. Денис Давыдов (бесплатно из «Знамени Труда»)
- Возвращения из аренд: в. Виталий Сычев, з. Филип Дагерстал, з. Кирилл Большаков, н. Кемал Адеми, н. Никита Балахонцев.
Ушли:
- в. Егор Генералов
- з. Гиа Григалава (бесплатно в «Арсенал» Тула)
- з. Валентин Пальцев (аренда в КАМАЗ)
- з. Кирилл Большаков (аренда в «Арсенал»)
- н. Кемаль Адеми (в «Зандхаузен»)
- н. Аршак Корян (в «Аланию»)
- з. Юрий Жирков
- п. Бесард Сабович
- п. Павел Мамаев
- н. Давид Давидян (аренда в «Пюник»)
- н. Никита Балахонцев (бесплатно в «Тюмень»)
- з. Эльмир Набиуллин (бесплатно в «Пари НН»)
- Уход из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Захар Волков, н. Резиуан Мирзов.
«Торпедо»
У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте.
Пришли:
- з. Богдан Рейхмен (за 120 тысяч из «Краснодара-2»)
- в. Егор Бабурин (аренда из «Ростова»)
- з. Илья Кутепов (бесплатно из «Спартака»)
- з. Боян Роганович (за 300 тысяч из «Чукарички»)
- п. Махаил Каймаков (из «Славена Белупо»)
- н. Егор Дорохов (из «Велеса»)
- п. Артем Симонян (бесплатно из «Волгаря»)
- н. Дзамболат Цаллагов (бесплатно из «Дайнавы»)
- н. Максим Турищев (аренда из «Ростова»)
- н. Хожимат Эркинов (за 150 тысяч из «Пахтакора»)
- з. Игорь Смольников (бесплатно из «Арсенала»)
- н. Давид Караев (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- п. Дамьен Ле Таллек (бесплатно из АЕКа)
- н. Марк Коста
- Возвращения из аренд: з. Данила Козлов, з. Дмитрий Редькович, п. Геннадий Киселев.
Ушел:
- з. Илья Елисеев (бесплатно в «Калугу»)
- н. Константин Корж (за 50 тысяч в «Чайку»)
- п. Павел Седько (бесплатно в «Гомель»)
- з. Иван Темников (бесплатно в «Уфу»)
- н. Владислав Адаев (бесплатно в «Родину»)
- н. Егор Дорохов (аренда в «Велес»)
- н. Даниил Полубояринов (аренда в «Акрон»)
- п. Артем Симонян (бесплатно из «Волгаря»)
- н. Дзамболат Цаллагов (бесплатно из «Дайнавы»)
«Факел»
«Факел» уже поработал на трансферном рынке – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял. Плюс клуб точечно усилил состав этим летом.
Пришли:
- в. Илья Свинов (аренда из «Спартака»)
- з. Игорь Калинин (аренда из «Ростова»)
- з. Евгений Морозов (аренда из «Локо-Казанки»)
- н. Матвей Ивахнов (бесплатно из «Красавы»)
- з. Евгений Шляков (бесплатно из «УТА Арад»)
- з. Сергей Божин (бесплатно из «Крыльев Советов»)
- п. Ираклий Квеквескири (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- н. Ильнур Альшин (за 120 тысяч из «Балтики»)
- н. Георгий Гонгадзе (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- Возвращение из аренды: н. Илья Мазуров.
Ушли:
- в. Дмитрий Кортнев
- з. Неманья Пейчинович
- п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)
- н. Андрей Разборов (бесплатно в «Шинник»)
- н. Владимир Дядюн
- н. Илья Мазуров
- Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.
«Оренбург»
Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии. А еще пополнился полузащитником из Коста-Рики.
Пришли:
- з. Александр Павловец (за 150 тысяч из «Ростова»)
- п. Кирилл Капленко (за 200 тысяч из «Зенита-2»)
- п. Джимми Марин (за 170 тысяч из «Саприссы»)
- п. Иван Башич (за 550 тысяч из «Жриньски Мостар»)
- п. Батраз Гурциев (за 400 тысяч из «Алании»)
- н. Степан Оганесян (аренда из «Спартака»)
- н. Диего Акоста (бесплатно из КАМАЗа)
- н. Брайан Мансилла (аренда из «Расинга»)
- п. Габриэль Флорентин (за 2,2 млн евро из «Аргентинос Хуниорс»)
- Возвращения из аренд: з. Иван Лапшов, п. Евгений Болотов, н. Илья Воробьев, н. Дмитрий Воробьев.
Ушли:
- з. Адесойе Ойеволе (завершил карьеру)
- з. Савелий Козлов
- п. Сергей Бреев
- п. Евгений Болотов (аренда в «Тюмень»)
- н. Джоэл Фамейе (бесплатно в «Рубин»)
- Уход из аренд: п. Алексей Миронов, п. Артем Шаболин, н. Аршак Корян.