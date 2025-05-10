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Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»: Ла Лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:00
Барселона - Реал
11 мая 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 35 тур
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8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Барселоны»
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11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится главный матч тура: каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Встреча двух лидеров сезона, которые ведут напряжeнную борьбу за чемпионский титул, обещает быть напряжeнной и богатой на события.

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате и находится в отличной форме: 4 победы подряд в Ла Лиге и серия из 15 матчей с забитыми голами. Команда Хави демонстрирует мощную атаку, забив 91 гол за сезон, что является лучшим показателем в лиге. Роберт Левандовски продолжает показывать высокий класс, забив уже 40 мячей в 49 матчах.

Однако у «Барсы» есть слабое место – оборона. В последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, показывая уязвимость при быстрых атаках соперника. Тем не менее, на своeм поле «Барселона» действует уверенно, что даeт основания ждать еe доминирования по ходу матча.

«Реал»

«Реал» также на хорошем ходу – 4 победы подряд в Ла Лиге и 6 матчей с обязательными голами. Килиан Мбаппе является лидером атаки с 35 мячами в активе и регулярно угрожает воротам соперников. Команда Анчелотти демонстрирует зрелый футбол, умея адаптироваться к разным сценариям игры.

Слабое место – защита: в последних 5 матчах мадридцы пропустили 7 мячей. Несмотря на это, «Реал» умеет создавать моменты даже против самых организованных оборон и будет стараться воспользоваться ошибками «Барсы».

Факты о командах:

«Барселона»

  • Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.
  • Забивает в 30 матчах подряд.
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр).

«Реал»

  • Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
49% (31)
16% (10)
35% (22)
123
Забитых мячей
96
1.95
В среднем за матч
1.52
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
4 : 3
11.05.2025
Реал
Испания. Кубок, Финал
Барселона
3 : 2
26.04.2025
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 5
12.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Реал
0 : 4
26.10.2024
Барселона
Товарищеские матчи,
Барселона
2 : 1
04.08.2024
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
1 : 2
28.10.2023
Реал
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 3
30.07.2023
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
0 : 4
05.04.2023
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 1
19.03.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 1
02.03.2023
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
1 : 3
15.01.2023
Барселона
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
16.10.2022
Барселона
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 1
24.07.2022
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Реал
0 : 4
20.03.2022
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 3
12.01.2022
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
24.10.2021
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 1
10.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 3
24.10.2020
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 0
01.03.2020
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 0
18.12.2019
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
02.03.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 3
27.02.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
06.02.2019
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
5 : 1
28.10.2018
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 2
06.05.2018
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
0 : 3
23.12.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 0
17.08.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 3
13.08.2017
Реал
Международный кубок чемпионов,
Реал
2 : 3
30.07.2017
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Реал
2 : 3
23.04.2017
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 1
03.12.2016
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 2
02.04.2016
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
0 : 4
21.11.2015
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
2 : 1
22.03.2015
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
25.10.2014
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
1 : 2
16.04.2014
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 4
23.03.2014
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
2 : 1
26.10.2013
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 1
02.03.2013
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 3
26.02.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
1 : 1
30.01.2013
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 2
07.10.2012
Реал
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 1
30.08.2012
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
3 : 2
24.08.2012
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 2
21.04.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
2 : 2
26.01.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 2
19.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 3
11.12.2011
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 2
18.08.2011
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 2
14.08.2011
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
03.05.2011
Реал
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Реал
0 : 2
27.04.2011
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Реал
1 : 0
20.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Реал
1 : 1
16.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
5 : 0
29.11.2010
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Реал
0 : 2
10.04.2010
Барселона
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
29.11.2009
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 6
02.05.2009
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 0
13.12.2008
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4 : 1
07.05.2008
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
0 : 1
23.12.2007
Реал
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Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

С учeтом формы обеих команд ожидается упорная и результативная игра. «Барселона» атакует ярко дома, но уязвима в защите, а «Реал» стабильно забивает и постарается реализовать свои моменты. Логично ждать обмена голами и победы хозяев с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Барселоны» – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.90

8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Барселоны»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера
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