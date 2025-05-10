11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится главный матч тура: каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Встреча двух лидеров сезона, которые ведут напряжeнную борьбу за чемпионский титул, обещает быть напряжeнной и богатой на события.

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате и находится в отличной форме: 4 победы подряд в Ла Лиге и серия из 15 матчей с забитыми голами. Команда Хави демонстрирует мощную атаку, забив 91 гол за сезон, что является лучшим показателем в лиге. Роберт Левандовски продолжает показывать высокий класс, забив уже 40 мячей в 49 матчах.

Однако у «Барсы» есть слабое место – оборона. В последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, показывая уязвимость при быстрых атаках соперника. Тем не менее, на своeм поле «Барселона» действует уверенно, что даeт основания ждать еe доминирования по ходу матча.

«Реал»

«Реал» также на хорошем ходу – 4 победы подряд в Ла Лиге и 6 матчей с обязательными голами. Килиан Мбаппе является лидером атаки с 35 мячами в активе и регулярно угрожает воротам соперников. Команда Анчелотти демонстрирует зрелый футбол, умея адаптироваться к разным сценариям игры.

Слабое место – защита: в последних 5 матчах мадридцы пропустили 7 мячей. Несмотря на это, «Реал» умеет создавать моменты даже против самых организованных оборон и будет стараться воспользоваться ошибками «Барсы».

Факты о командах:

«Барселона»

Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.

Забивает в 30 матчах подряд.

В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр).

«Реал»

Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.

Забивает в 6 последних матчах.

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 49% (31) 16% (10) 35% (22) 123 Забитых мячей 96 1.95 В среднем за матч 1.52 6:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 35 тур Барселона 4 : 3 Реал Испания. Кубок, Финал Барселона 3 : 2 Реал Суперкубок Испании, Финал Реал 2 : 5 Барселона Испания. Примера, 11 тур Реал 0 : 4 Барселона Товарищеские матчи, Барселона 2 : 1 Реал Испания. Примера, 32 тур Реал 3 : 2 Барселона Суперкубок Испании, Финал Реал 4 : 1 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 1 : 2 Реал Товарищеские матчи, Реал 0 : 3 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Барселона 0 : 4 Реал Испания. Примера, 26 тур Барселона 2 : 1 Реал Испания. Кубок, 1/2 финала Реал 0 : 1 Барселона Суперкубок Испании, Финал Реал 1 : 3 Барселона Испания. Примера, 9 тур Реал 3 : 1 Барселона Товарищеские матчи, Реал 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 29 тур Реал 0 : 4 Барселона Суперкубок Испании, 1/2 финала Барселона 2 : 3 Реал Испания. Примера, 10 тур Барселона 1 : 2 Реал Испания. Примера, 30 тур Реал 2 : 1 Барселона Испания. Примера, 7 тур Барселона 1 : 3 Реал Испания. Примера, 26 тур Реал 2 : 0 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 0 : 0 Реал Испания. Примера, 26 тур Реал 0 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Реал 0 : 3 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Барселона 1 : 1 Реал Испания. Примера, 10 тур Барселона 5 : 1 Реал Испания. Примера, 36 тур Барселона 2 : 2 Реал Испания. Примера, 17 тур Реал 0 : 3 Барселона Суперкубок Испании, Реал 2 : 0 Барселона Суперкубок Испании, Барселона 1 : 3 Реал Международный кубок чемпионов, Реал 2 : 3 Барселона Испания. Примера, 33 тур Реал 2 : 3 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 1 : 1 Реал Испания. Примера, 31 тур Барселона 1 : 2 Реал Испания. Примера, 12 тур Реал 0 : 4 Барселона Испания. Примера, 28 тур Барселона 2 : 1 Реал Испания. Примера, 9 тур Реал 3 : 1 Барселона Испания. Кубок, Финал Барселона 1 : 2 Реал Испания. Примера, 29 тур Реал 3 : 4 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 2 : 1 Реал Испания. Примера, 26 тур Реал 2 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Барселона 1 : 3 Реал Испания. Кубок, 1/2 финала Реал 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 7 тур Барселона 2 : 2 Реал Суперкубок Испании, Реал 2 : 1 Барселона Суперкубок Испании, Барселона 3 : 2 Реал Испания. Примера, 35 тур Барселона 1 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Барселона 2 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Реал 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 16 тур Реал 1 : 3 Барселона Суперкубок Испании, Финал Барселона 3 : 2 Реал Суперкубок Испании, Финал Реал 2 : 2 Барселона Лига Чемпионов, 1/2 финала Барселона 1 : 1 Реал Лига Чемпионов, 1/2 финала Реал 0 : 2 Барселона Испания. Кубок, Финал Реал 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 32 тур Реал 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 13 тур Барселона 5 : 0 Реал Испания. Примера, 31 тур Реал 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 12 тур Барселона 1 : 0 Реал Испания. Примера, 34 тур Реал 2 : 6 Барселона Испания. Примера, 15 тур Барселона 2 : 0 Реал Испания. Примера, 36 тур Реал 4 : 1 Барселона Испания. Примера, 17 тур Барселона 0 : 1 Реал

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

С учeтом формы обеих команд ожидается упорная и результативная игра. «Барселона» атакует ярко дома, но уязвима в защите, а «Реал» стабильно забивает и постарается реализовать свои моменты. Логично ждать обмена голами и победы хозяев с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки: