11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится главный матч тура: каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Встреча двух лидеров сезона, которые ведут напряжeнную борьбу за чемпионский титул, обещает быть напряжeнной и богатой на события.
«Барселона»
«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате и находится в отличной форме: 4 победы подряд в Ла Лиге и серия из 15 матчей с забитыми голами. Команда Хави демонстрирует мощную атаку, забив 91 гол за сезон, что является лучшим показателем в лиге. Роберт Левандовски продолжает показывать высокий класс, забив уже 40 мячей в 49 матчах.
Однако у «Барсы» есть слабое место – оборона. В последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, показывая уязвимость при быстрых атаках соперника. Тем не менее, на своeм поле «Барселона» действует уверенно, что даeт основания ждать еe доминирования по ходу матча.
«Реал»
«Реал» также на хорошем ходу – 4 победы подряд в Ла Лиге и 6 матчей с обязательными голами. Килиан Мбаппе является лидером атаки с 35 мячами в активе и регулярно угрожает воротам соперников. Команда Анчелотти демонстрирует зрелый футбол, умея адаптироваться к разным сценариям игры.
Слабое место – защита: в последних 5 матчах мадридцы пропустили 7 мячей. Несмотря на это, «Реал» умеет создавать моменты даже против самых организованных оборон и будет стараться воспользоваться ошибками «Барсы».
Факты о командах:
«Барселона»
- Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.
- Забивает в 30 матчах подряд.
- В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр).
«Реал»
- Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги.
- Забивает в 6 последних матчах.
- В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
С учeтом формы обеих команд ожидается упорная и результативная игра. «Барселона» атакует ярко дома, но уязвима в защите, а «Реал» стабильно забивает и постарается реализовать свои моменты. Логично ждать обмена голами и победы хозяев с минимальным перевесом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Барселоны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Барселоны» – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.90