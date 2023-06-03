Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

Привет. Это «Бомбардир», и мы готовимся к завершению сезона РПЛ. Перед последним туром, все матчи которого начнутся 3-го июня в 17:00 по мск. Мы запускаем онлайн главных событий. Здесь: важнейшие факты о составах клубов, интервью главных героев, статистика. В этом же онлайне мы будем фиксировать главные события заключительного тура РПЛ. Отдельно мы проведем онлайн матча ЦСКА и «Ростова»

3 июня

19:07 На этом мы заканчиваем наш лайв с последнего тура РПЛ. Спасибо, что переживали этот сезон вместе с «Бомбардиром». Через неделю – суперфинал Кубка России. Впереди лето, трансферы, контрольные матчи. А потом и новый сезон. Оставайтесь с нами, будет интересно!

ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ

19:05 Фиксируем итоговую таблицу сезона-2022/23.

18:59 ВСЕ! 31-й сезон чемпионата России завершен. Все игры 30-го тура закончены.

18:52 «Пари НН» с «Химками» закончили. 2:0. Нижегородцы на «Родину» Дмитрия Парфенова выходят в стыках.

18:50 В Грозном во втором тайме пиршество голов! Олакунле Олусегун, счет 2:2. «Ахмат» при такой ситуации остается пятым.

18:49 Вот и обещанный «гимн» от Гончаренко! Игрок «Урала» Андрей Егорычев замкнул после углового в ворота бывшего вратаря екатеринбуржцев Николая Заболотного.

18:43 «Факел» Вадима Евсеева будет готовиться к стыкам, видимо. Пропустили от «Зенита», повели петербуржцы. Лучший запасной РПЛ Александр Ерохин напомнил о себе.

18:41 «Пари НН» продолжает вдалбливать «Химки» в Первую лигу. 2:0 на стадионе ЧМ-2018. Защитник Кирилл Гоцук переправил в сетку.

18:40 «Ростов» подал признаки жизни, но уже бессмысленно. Один мяч отыграли. Защитник Евгений Чернов размочил счет.

18:37 Красивое от «Ахмата». Уступали, а уже ведут! Иван Олейников, который был куплен год назад во Второй лиге. Грозный вгрызается за пятую строчку.

18:35 «Локомотив» возвращает преимущество в два мяча против «Торпедо». Продолжает забивать Вильсон Изидор. 3:1.

18:34 Лукас Вера громит «Динамо». 3:0 в Оренбурге. «Да когда уже закончится этот сезон», – думают москвичи.

18:30 «Ахмат» не хочет отдавать свое пятое место. Благодаря голу Владислава Камилова сравняли. И благодаря Матвею Сафонову, у которого отобрали возле штрафной. Привозы самого дорогого голкипера России продолжаются. Раскачалась игра в Грозном после блеклого первого тайма.

18:29 «Торпедо» сократило отставание в счете от «Локо». Илья Стефанович. 2:1 в Черкизово.

18:28 «Спартак не забил пенальти! Фролов парировал удар Промеса, назначенный за игру рукой. Квинси очень хочет видеть «Крылья» в следующем сезоне РПЛ.

18:26 Еще один матч не станет безголевым. «Краснодар» вышел вперед против «Ахмата». Зарешал Джон Кордоба. Краснодарцы залезают на пятое место, обгоняя грозненцев.

18:24 Антон Миранчук не реализовал пенальти в матче с «Торпедо». Спас вратарь Егор Бабурин.

18:19 «Локомотив» – «Торпедо» – 2:0. Сергей Пиняев провожает торпедовцев в Первую лигу.

18:18 Оу, пахнуло сенсацией. «Спартак» пропустил в Самаре. Гол на счету воспитанника «Манчестер Сити» Бенхамина Гарре. «Крылья» в лайв-режиме взлетают из зоны стыков, роняя туда «Факел».

18:11 «Локомотив» нашел дорогу к воротам «Торпедо». Забил Наир Тикнизян. Команда Михаила Галактионова поднимается на восьмое место, опуская «Динамо» на девятое. Фаны «Динамо», не переживайте, ниже уже не упадете.

18:09 Во всех матчах стартовал второй тайм. Продолжаем.

18:02 Работой судьи матча «Крылья» – «Спартак» довольны, мягко говоря, не все.

17:59 Что там нам обещал Гончаренко? Гимн футболу и атаке. На деле же у «Урала» и «Сочи» 0:0 и отсутствие моментов. Кажется, нас надурили.

17:57 Заслужили!

17:53 Визуализируем ситуацию.

17:52 Итак, везде перерыв. Голы есть только в трех матчах из восьми. Негусто. Попьем водички и через несколько минут вернемся к любимой РПЛ.

17:46 В Самаре обстановка накаляется. Запасной «Спартака» Георгий Джикия вступил в перепалку с арбитром Алексеем Амелиным и вслед за желтой получил прямую красную. Как минимум первый матч следующего сезона Гео пропустит.

17:45 Извини, «Ростов», но такую игру будут высмеивать.

17:42 «Динамо» проигрывает «Оренбургу» уже 0:2. Воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьев забил. Москвичи докатывают сезон и готовятся к новому этапу с новым тренером.

17:37 «Пари НН» открыл счет против «Химок». Забил латераль Дмитрий Стоцкий. В лайв-режиме команда Юрана все равно остается в зоне стыков.

17:36 Чалов делает дубль, ЦСКА ведет уже 4:0. Плачь, Ростов.

17:27 «Ростов», просто домой. Просто доминация ЦСКА. Виллиан Роша переправляет головой после подачи. Команда Карпина рассыпалась и, скорее всего, остается без медалей.

17:26 «Крылья» просыпаются против «Спартака». Вратарю москвичей Максименко пришлось вытаскивать из «девятки».

17:23 Пока в таблице только одно изменение: «Оренбург» опережает «Динамо» и становится седьмым.

17:21 В Самаре 0:0, но у «Спартака» уже было много моментов. «Крылья» спасали каркас ворот и резервный голкипер Евгений Фролов.

17:18 ЦСКА уже держит серебро в руках. 2:0. Чалов реализовал пенальти. 18-й гол Федора в сезоне РПЛ. «Ростов» приехал неготовым.

17:11 С борьбой за серебро вопросов все меньше. ЦСКА забил «Ростову». Отличился Медина после ошибки обороны. Песьяков совместно с защитниками набедокурили и отдаляются от медалей.

17:07 И все-таки «Оренбург». Мансилья добил в ворота после неуклюжей игры Лещука. Игорь парировал дальний удар прямо на аргентинца. «Динамо» уступает и пока падает на восьмое место.

17:05 Первый гол случился в Оренбурге, его забили хозяева. Но пришлось отменить из-за офсайда.

17:04 Стартовый свисток прозвучал во всех матчах! Последний тур сезона РПЛ на «Бомбардире» и везде. Где будет первый гол? Поехали!

16:58 Сотни болельщиков поддерживают «Ростов» на домашнем стадионе, в то время как команда в тысяче километров будет играть против ЦСКА.

16:55 На «Газпром Арене» свой саундтрек. Матч открывают кавером «Куклы колдуна» группы «Король и шут».

16:45 «А горький вкус твоей любви...». Игроков ЦСКА и «Ростова» на матч настраивает Султан Лагучев.

16:16 Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский передает слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля перед матчем с «Крыльями». У москвичей из-за простуды не сыграют вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте.

16:08 Интересное обещание от Виктора Гончаренко. «Проверим-проверим». Составы на матч «Урал» – «Сочи» смотрим здесь.

16:03 Сергей Юран против бывшего клуба – вылетевших «Химок». «Пари НН» может избежать стыков только в случае победы.

16:00 «Ахмат» и «Краснодар» будут решать судьбу пятого места в таких сочетаниях. У грозненцев в старте лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов.

15:55 Дерби «Локо» и «Торпедо». Артем Дзюба – на месте. Напомним, зимой нападающий был не против перейти в «Торпедо», но от него решили отказаться.

15:53 Матч тура. Действующие лица. За встречей ЦСКА – «Ростов» можно следить в отдельной текстовой трансляции.

15:50 Забавно, что Зелимхан Бакаев не попал в основу даже на такой матч – когда ничего не решается и нет бразильцев.

15:47 Смотрим, кто сыграет в матче «Крылья Советов» – «Спартак». Борьба за серебро и выживание. У самарцев в основе три футболиста со спартаковским прошлым.

15:45 Составы на матч «Оренбург» – «Динамо». Москвичи борются за шестое место, оренбуржцы – за седьмое.

15:41 «Ахмат» приехал биться за пятое место.

15:38 «Ростов» прибыл на матч тура.

15:30 Игроки «Торпедо» вышли попробовать поле перед дерби с «Локо».

15:00 Такой красавец-стадион рискует вылететь из РПЛ. Сбережет ли его «Пари НН» в высшей лиге?

14:50 Самара готова. Кто на обложке программки? Конечно, экс-спартаковец Николай Рассказов.

14:45 Памятный подарок получат и зрители матча «Зенит» – «Факел».

14:45 Игроки «Урала» сегодня не останутся без подарков.

14:40 В Екатеринбурге, в отличие от Москвы, без осадков и солнечно.

14:15 «Ростов» сегодня решает судьбу не только медалей, но и чьих-то волос.

13:45 З – забота. «Локомотив» раздаст болельщикам дождевики.

13:30 Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов близок ко второму серебру подряд. В прошлом сезоне он взял второе место с «Сочи».

13:15 Эксклюзивный вещатель графически представил расклады на борьбу за серебро и невылет.

13:05 «Факел» вот в этой питерской красоте будет пытаться избежать стыков.

12:55 А РПЛ изволит шутить над теми, кто бьется за непопадание в стыки.

12:50 Самара готова. А вы?

12:35 «Сочи» в день матча с «Уралом» погулял по Екатеринбургу.

10:45 Артем Ребров вместе с коллегами по штабу «Спартака» провел утро за пробежкой по набережной Волги.

10:30 «Ростов» жалуется на дождливую погоду в Москве.

1:00 До матчей осталось несколько часов! Пока предлагаем ознакомиться с 20 моментами, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ.

2 июня

• «Спартак» не без неприятностей долетел до Самары на матч с «Крыльями». Самолет попал в грозовой фронт, обошлось без происшествий.

• «Спартак» прилетел в Самару без вратаря Александра Селихова и защитника Алексиса Дуарте.

• Где (и с кем) смотрим последний тур РПЛ.

1 июня

• Матч 30-го тура против «Ростова» станет последним за ЦСКА для защитника Георгия Щенникова. Он провел в клубе 20 лет.

• «Зенит» сыграет с «Факелом» без форварда Матео Кассьерры, как и без ряда других легионеров.

• «Зениту» пришлось продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым специально для матча 30-го тура против «Факела».

31 мая

• 10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата. Собрали список футболистов, для которых 30-й тур станет, возможно, последним в лиге.

• Добрая акция от «Оренбурга»: на матч с «Динамо» бесплатно пустят хорошистов и отличников.

• Опубликованы судейские назначения на все матчи 30-го тура. На нескольких играх не будет VAR.

30 мая

• Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса. Собираем важные факты в одном материале.

• РПЛ определила десять номинантов на приз лучшему игроку сезона.

• «Алания» точно не сыграет в стыках, несмотря на третье место в Первой лиге. Таким образом, в переходных встречах с командами РПЛ встретятся «Енисей» и «Родина» Дмитрия Парфенова.

• Своего фаворита в гонке за серебро назвал главный эксперт российского футбола Александр Мостовой.

29 мая

• В материале по соседству подробно разобрали все интриги последнего тура. Гоу!

• Пресс-служба «Пари НН» сделала оригинальное превью борьбы за выживание в последнем туре.

• Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед гостевым матчем 30-го тура против ЦСКА пожаловался на сложную кочевую жизнь ростовчан.

• Обратимся к турнирной таблице:

• Интриги:

Кто займет 2-е место – ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»?

Кто финиширует 5-м – «Ахмат» или «Краснодар»? Они сыграют между собой.

Кто избежит переходных матчей – «Факел», «Крылья Советов» или «Пари НН»?

• Список матчей 30-го тура:

Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото: Global Look Press