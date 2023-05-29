Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

Привет. Это «Бомбардир», и мы готовимся к завершению сезона РПЛ. Перед последним туром, все матчи которого начнутся 3-го июня в 17:00 по мск. Мы запускаем онлайн главных событий. Здесь: важнейшие факты о составах клубов, интервью главных героев, статистика. В этом же онлайне мы будем фиксировать главные события заключительного тура РПЛ. Отдельно мы проведем онлайн матча ЦСКА и «Ростова»