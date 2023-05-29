Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

Абсолютно все возможные события в борьбе за оставшиеся призовые места равновероятны. Что-то спрогнозировать невозможно от слова совсем. Фактор судейства опять же, как дышло
Привет. Это «Бомбардир», и мы готовимся к завершению сезона РПЛ. Перед последним туром, все матчи которого начнутся 3-го июня в 17:00 по мск. Мы запускаем онлайн главных событий. Здесь: важнейшие факты о составах клубов, интервью главных героев, статистика. В этом же онлайне мы будем фиксировать главные события заключительного тура РПЛ. Отдельно мы проведем онлайн матча ЦСКА и «Ростова»
29 мая
• Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед гостевым матчем 30-го тура против ЦСКА пожаловался на сложную кочевую жизнь ростовчан.
• Обратимся к турнирной таблице:
• Интриги:
- Кто займет 2-е место – ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»?
- Кто финиширует 5-м – «Ахмат» или «Краснодар»? Они сыграют между собой.
- Кто избежит переходных матчей – «Факел», «Крылья Советов» или «Пари НН»?
• Список матчей 30-го тура:
- ЦСКА – «Ростов» (текстовая онлайн-трансляция)
- «Крылья Советов» – «Спартак»
- «Зенит» – «Факел»
- «Ахмат» – «Краснодар»
- «Урал» – «Сочи»
- «Оренбург» – «Динамо»
- «Локомотив» – «Торпедо»
- «Пари НН» – «Химки»