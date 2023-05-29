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    • Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

    Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

    Привет. Это «Бомбардир», и мы готовимся к завершению сезона РПЛ. Перед последним туром, все матчи которого начнутся 3-го июня в 17:00 по мск. Мы запускаем онлайн главных событий. Здесь: важнейшие факты о составах клубов, интервью главных героев, статистика. В этом же онлайне мы будем фиксировать главные события заключительного тура РПЛ. Отдельно мы проведем онлайн матча ЦСКА и «Ростова»

    29 мая

    • Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед гостевым матчем 30-го тура против ЦСКА пожаловался на сложную кочевую жизнь ростовчан.

    • Обратимся к турнирной таблице:

    • Интриги:

    • Кто займет 2-е место – ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»?
    • Кто финиширует 5-м – «Ахмат» или «Краснодар»? Они сыграют между собой.
    • Кто избежит переходных матчей – «Факел», «Крылья Советов» или «Пари НН»?

    • Список матчей 30-го тура:

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55942

      MaxRnD 42 минуты назад

      Абсолютно все возможные события в борьбе за оставшиеся призовые места равновероятны. Что-то спрогнозировать невозможно от слова совсем. Фактор судейства опять же, как дышло

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