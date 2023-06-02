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    • Самолет «Спартака» попал в грозу перед игрой с «Крыльями Советов»

    Самолет «Спартака» попал в грозу перед игрой с «Крыльями Советов»

    Самолет «Спартака» имел проблемы с приземлением в Самаре.

    Он был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт.

    Команда в результате этого происшествия не пострадала.

    «Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», – сказал глава спартаковской пресс-службы Дмитрий Зеленов.

    • «Спартак» в 30-м туре РПЛ сыграет с «Крыльями Советов».
    • Матч в Самаре начнется в субботу в 17:00 мск.
    • «Спартак» борется за медали, «Крылья» пытаются избежать попадания в зону стыков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 18:48
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    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18491

      paracetamol 39 минут назад

      Даже погода в Самаре свиней не принимает, противно ей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2235

      jek718875 2 часа назад

      В этом полёте самые счастливые , чьи места были возле сортира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5235

      Питерский князь 12 часов назад

      Так это хреновые новости.
      Все знают, что СпартаГ давно расформировать.
      А так бы и не пришлось бы позориться.
      Теперь они будут вдвойне визжать и позориться!!!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      =Cпapтак= > Питерский князь 6 часов назад

      только конченый такое может желать кому то.смотри чтоб с тобой животное это не произошло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5235

      Питерский князь > =Cпapтак= 1 час назад

      Конченный - твоя уличная кличка!
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 15 часов назад

      Теперь спартаковцы выйдут на игру с Крылышками ЗАРЯЖЕННЫМИ!..)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      =Cпapтак= > Cleaner 6 часов назад

      когда вас уже перебанят таких как ты неадекватов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner > =Cпapтак= 1 час назад

      О как, очередной болельщик у Спартака появился! Ржу ни могу...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      DMитрий 15 часов назад

      Можно было просто озаглавить: "Спартак попал"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      BVG4 16 часов назад

      Во время сильной турбулентности, даже самые отчаянные атеисты, вдруг вспоминают все божественные молитвы (даже те, о которых отродясь не знали и не слышали) и до приземления неустанно их повторяют! Кто про себя, а в основном в голос....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай > BVG4 15 часов назад

      От конкретного человека зависит, многие непоколебимы и в куда более стрессовых ситуациях.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      BVG4 > BVG4 14 часов назад

      Фанатики? Или под каким то воздействием препаратов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101623

      zigbert 16 часов назад

      Спасибо экипажу что вышли с честью из такой сложной ситуации.
      Спартаку удачи!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner > zigbert 1 час назад

      А Крыльям Советов - ПОБЕДЫ!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10965

      ivany4 16 часов назад

      Хорошо что состоялась взлет-посадка!
      Завтра удачи!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18945

      ilichkadr 17 часов назад

      Эх, неспроста все эти приключения. Ждёт Спартак тяжелейший матч.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > ilichkadr 17 часов назад

      Грозу гаспромфсёкупил наслал .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > Barmaleushka 16 часов назад

      Вот сволочи-то.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Красногандончик > R_a_i_n 15 часов назад

      Разбанили псину позорную

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > Красногандончик 15 часов назад

      Не переживай, такие как ты не гуляют долго)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Красногандончик > R_a_i_n 15 часов назад

      Опять }{уйню хрюкаешь, даун ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > Красногандончик 15 часов назад

      Мультиаккаунтный, изыди...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Красногандончик 17 часов назад

      В салоне потом воняло ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1471

      Болотоход > Красногандончик 17 часов назад

      Дурачок ты)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10965

      ivany4 > Болотоход 16 часов назад

      Это еще мягко сказано.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +780

      rammax fcsm > rammax fcsm 12 часов назад

      тупая тварь... воняет там, где ты, мразь, больше минуты пробыл, за.лу.па собачья

      2
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