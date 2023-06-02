Самолет «Спартака» попал в грозу перед игрой с «Крыльями Советов»

Самолет «Спартака» имел проблемы с приземлением в Самаре.

Он был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт.

Команда в результате этого происшествия не пострадала.

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», – сказал глава спартаковской пресс-службы Дмитрий Зеленов.