Десять номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ: Дзюба, Соболев и другие

Объявлены имена десяти финалистов премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона».

Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Промес. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.

С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.