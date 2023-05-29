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Десять номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ: Дзюба, Соболев и другие

29 мая 2023, 18:36
11

Объявлены имена десяти финалистов премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона».

Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Промес. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.

С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Оренбург Крылья Советов Акинфеев Игорь Дзюба Артем Промес Квинси Чалов Федор Малком Обляков Иван Соболев Александр Сперцян Эдуард Писарский Владимир Вера Лукас
Комментарии (11)
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Красногандончик
1685378202
Для Соболева должна быть номинация Дельфин сезона
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Красногандончик
1685378640
А почему не учредили приз шахер-махер сезона с судьями ? Хряки бы лидировали с абсолютным отрывом
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somn
1685382777
Обляков на третьем месте? Ну, знаете...
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VVM1964
1685384008
Отдельный привет всем, кто писал про Промеса - "да дважды в одну воду...", да "сбитый летчик", "да он уже не тот" и "на хрена он нужен" ... Ну и конечно персонально "derrek2000" с его оценкой возвращения Промеса в Спартак !)
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АЛЕКС 58
1685386967
Первое место нужно отдать Кукуяну
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FCSpartakM
1685389203
Обляков, Дзюба и Писарский это вообще смех. Опять же удар по уровню чемпионата
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OOOVVV.
1685434737
Соболь явно лишний.
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neveldomha
1685436215
Соболев показал номинации her.
Ответить
ALEX ML
1685441012
Газпром финалист. Больше и рядом никого
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