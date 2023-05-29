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    • Десять номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ: Дзюба, Соболев и другие

    Десять номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ: Дзюба, Соболев и другие

    Объявлены имена десяти финалистов премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона».

    Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Промес. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.

    С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5199

      Питерский князь 39 минут назад

      Че мелочиться, надо было сразу весь ЦСКА вписать.
      :)))
      Команда ниже Зенита, разница мячей, небо и земля, но лучше играл ЦСКА.
      :))))

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      Рейтинг: +25096

      bset > Питерский князь 35 минут назад

      Потому что футболисты в списке, а не судьи и кабинеты

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