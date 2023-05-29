Десять номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ: Дзюба, Соболев и другие

Объявлены имена десяти финалистов премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона».
- Квинси Промес («Спартак»);
- Малком («Зенит»);
- Иван Обляков (ЦСКА);
- Эдуард Сперцян («Краснодар»);
- Федор Чалов (ЦСКА);
- Артем Дзюба («Локомотив»);
- Игорь Акинфеев (ЦСКА);
- Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»);
- Александр Соболев («Спартак»);
- Лукас Вера («Оренбург»).
Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Промес. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.
С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.
Источник: телеграм-канал РПЛ