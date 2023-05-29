«Вы даже не представляете, что это такое»: Карпин – о выездах «Ростова» в этом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о сложной ситуации с поездками на гостевые матчи.
– Сезон еще не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6-7 часов в автобусе и 4 часа на самолете.
А то и 13-14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов, вы даже не представляете, что это такое, как еще после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков, болельщиков.
– Следующий сезон получится не легче, судя по всему. Двигаться только за счет терпения?
– А у вас варианты какие‑нибудь есть?
– Хотелось бы у вас узнать.
– А что еще делать? Мы уже опытные. Никто не будет помогать и в следующем году с восстановлением и переездами. Что будет в следующем году, никто не знает
- В Ростове-на-Дону с февраля 2022 года не работает аэропорт.
- В заключительном туре РПЛ «Ростов» встретится с ЦСКА.
- Команда финиширует на 2-м, 3-м или 4-м месте.