Мостовой назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал ЦСКа фаворитов в борьбе за серебряные медали в РПЛ.

«Думаю, ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но кто знает, что будет в последнем туре. Произойти может все, что угодно.

Трудно предсказывать сейчас. Все матчи будут непредсказуемыми. Очевидно, что «Спартак» и «Ростов» сдали по весне», – сказал Мостовой.