Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса

РПЛ подходит к завершению сезона-2022/23 – остался лишь тур. Мы проведем специальный Live со всеми главными событиями вокруг матчей вот здесь:
Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас
А вот так выглядит таблица перед последним туром:
А теперь – главные интриги, в коротких пунктах.
1. Кто заберется на вторую строчку таблицы?
Кандидата три:
2. Кто станет пятой командой РПЛ?
И тут уже два кандидата: «Ахмат» и «Краснодар». В финальном туре они сыграют в очном матче.
3. «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице?
У «Локо» отличная весна. Перед финальным туром он идет на девятой строчке с возможностью попасть на восьмую. Для этого нужно победить в финальной игре против «Торпедо» и ждать потери очков «Оренбурга».
4. Догонет ли Промес Малкома в гонке бомбардиров?
Сейчас у Малкома 23 гола за сезон. У Квинси Промеса – 20. Но Малком уже отдыхает, а Промес сыграет против «Крыльев» в финальном туре.
5. Кто отправится в зону стыковых матчей?
Тут тоже три кандидата: «Факел» (игра с «Зенитом»), «Крылья» (игра со «Спартаком») и «Пари НН» (встретятся с «Химками»).
6. Забьет ли Писарский первый гол за «Крылья Советов» в РПЛ?
После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» Владимир Писарский провел в чемпионате 11 встреч. И только в одной набрал голевое действие – сделал ассист в матче против «Краснодара».
В Кубке России Писарский уже забил за «Крылья» трижды. Сделает ли он это хоть раз в РПЛ до завершения сезона?
7. Одержит ли «Торпедо» еще одну победу перед вылетом?
Статистика Пепа Клотета в «Торпеда» очень сложная: поражение-победа-и семь поражений подряд. Понятно, что положение клуба не изменится: он уже точно вылетел. Но пошуметь точно можно – прервать серию из поражений, начавшуюся в начале апреля, и испортить настроение сопернику по дерби – «Локомотиву».
8. Спасет ли Евсеев «Факел»?
Как мы уже писали, «Факел» борется за выживание в РПЛ, но у него есть шансы свалиться в стыки. Чтобы этого не случилось, в последнем туре «Факелу» нужна победа над «Зенитом». Соперник серьезный, но и команда неплохо выступает после назначения Вадима Евсеева: три победы и поражение в РПЛ.
Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Торпедо»