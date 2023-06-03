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  • Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса

Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса

3 июня 2023, 12:30
9

РПЛ подходит к завершению сезона-2022/23 – остался лишь тур. Мы проведем специальный Live со всеми главными событиями вокруг матчей вот здесь:

Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

А вот так выглядит таблица перед последним туром:

А теперь – главные интриги, в коротких пунктах.

1. Кто заберется на вторую строчку таблицы?

Кандидата три:

2. Кто станет пятой командой РПЛ?

И тут уже два кандидата: «Ахмат» и «Краснодар». В финальном туре они сыграют в очном матче.

3. «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице?

У «Локо» отличная весна. Перед финальным туром он идет на девятой строчке с возможностью попасть на восьмую. Для этого нужно победить в финальной игре против «Торпедо» и ждать потери очков «Оренбурга».

4. Догонет ли Промес Малкома в гонке бомбардиров?

Сейчас у Малкома 23 гола за сезон. У Квинси Промеса – 20. Но Малком уже отдыхает, а Промес сыграет против «Крыльев» в финальном туре. Сумеет ли сократить разрыв?

5. Кто отправится в зону стыковых матчей?

Тут тоже три кандидата: «Факел» (игра с «Зенитом»), «Крылья» (игра со «Спартаком») и «Пари НН» (встретятся с «Химками»).

6. Забьет ли Писарский первый гол за «Крылья Советов» в РПЛ?

После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» Владимир Писарский провел в чемпионате 11 встреч. И только в одной набрал голевое действие – сделал ассист в матче против «Краснодара».

В Кубке России Писарский уже забил за «Крылья» трижды. Сделает ли он это хоть раз в РПЛ до завершения сезона?

7. Одержит ли «Торпедо» еще одну победу перед вылетом?

Статистика Пепа Клотета в «Торпеда» очень сложная: поражение-победа-семь поражений подряд. Понятно, что положение клуба не изменится: он уже точно вылетел в Первую лигу. Но пошуметь точно можно – прервать серию из поражений, начавшуюся в начале апреля, и испортить настроение сопернику по дерби – «Локомотиву».

8. Спасет ли Евсеев «Факел»?

Как мы уже писали, у «Факела» есть шансы свалиться в стыки. Чтобы этого не случилось, в последнем туре «Факелу» нужна победа над «Зенитом». Соперник серьезный, но и команда неплохо выступает после назначения Вадима Евсеева: три победы и поражение в РПЛ.

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Торпедо»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Ростов Краснодар Ахмат Динамо Оренбург Локомотив Крылья Советов Урал Сочи Нижний Новгород Факел Химки Торпедо
Комментарии (9)
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alp
1685443274
Ростов должен взять серебро. ЦСКА бронзу. ну, и, Спартак, четвертое.
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CSKA №1
1685470680
Наивные!ЦСКА и Спартак выигрывают и занимают 2 и 3,а Пенальти-клуб 4 )))
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Muboraksho
1685720238
1. Кто заберется на вторую строчку таблицы? «Ростов» 2. Кто станет пятой командой РПЛ? «Ахмат» . 3. «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице? Да. 4. Догонет ли Промес Малкома в гонке бомбардиров? Нет. 5. Кто отправится в зону стыковых матчей? «Факел» (игра с «Зенитом»), «Пари НН» (встретятся с «Химками»). 6. Забьет ли Писарский первый гол за «Крылья Советов» в РПЛ? Нет. 7. Одержит ли «Торпедо» еще одну победу перед вылетом? Нет. 8. Спасет ли Евсеев «Факел»? Нет.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1685721553
Динамо завершит ЧР на девятом месте.
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FCSpartakM
1685728248
да какие интриги? Какая разница кто какое место займет уже
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Красногорск_Фан
1685781582
В указанном списке желаю удачи Факелу, а Дзюбе отгрузить треху Торпеде, которая вылетела и менеджмент которой не хотел его брать. Ну и нежданчиков сегодня побольше!!!
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bomilazdeshnii
1685788818
Желаю победы Ростову.
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