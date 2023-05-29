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    • Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса

    Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса

    РПЛ подходит к завершению сезона-2022/23 – остался лишь тур. Мы проведем специальный Live со всеми главными событиями вокруг матчей вот здесь:

    Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

    А вот так выглядит таблица перед последним туром:

    А теперь – главные интриги, в коротких пунктах.

    1. Кто заберется на вторую строчку таблицы?

    Кандидата три:

    2. Кто станет пятой командой РПЛ?

    И тут уже два кандидата: «Ахмат» и «Краснодар». В финальном туре они сыграют в очном матче.

    3. «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице?

    У «Локо» отличная весна. Перед финальным туром он идет на девятой строчке с возможностью попасть на восьмую. Для этого нужно победить в финальной игре против «Торпедо» и ждать потери очков «Оренбурга».

    4. Догонет ли Промес Малкома в гонке бомбардиров?

    Сейчас у Малкома 23 гола за сезон. У Квинси Промеса – 20. Но Малком уже отдыхает, а Промес сыграет против «Крыльев» в финальном туре.

    5. Кто отправится в зону стыковых матчей?

    Тут тоже три кандидата: «Факел» (игра с «Зенитом»), «Крылья» (игра со «Спартаком») и «Пари НН» (встретятся с «Химками»).

    6. Забьет ли Писарский первый гол за «Крылья Советов» в РПЛ?

    После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» Владимир Писарский провел в чемпионате 11 встреч. И только в одной набрал голевое действие – сделал ассист в матче против «Краснодара».

    В Кубке России Писарский уже забил за «Крылья» трижды. Сделает ли он это хоть раз в РПЛ до завершения сезона?

    7. Одержит ли «Торпедо» еще одну победу перед вылетом?

    Статистика Пепа Клотета в «Торпеда» очень сложная: поражение-победа-и семь поражений подряд. Понятно, что положение клуба не изменится: он уже точно вылетел. Но пошуметь точно можно – прервать серию из поражений, начавшуюся в начале апреля, и испортить настроение сопернику по дерби – «Локомотиву».

    8. Спасет ли Евсеев «Факел»?

    Как мы уже писали, «Факел» борется за выживание в РПЛ, но у него есть шансы свалиться в стыки. Чтобы этого не случилось, в последнем туре «Факелу» нужна победа над «Зенитом». Соперник серьезный, но и команда неплохо выступает после назначения Вадима Евсеева: три победы и поражение в РПЛ.

    Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Торпедо»

    Источник: «Бомбардир»

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