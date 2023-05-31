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    На нескольких матчах 30-го тура РПЛ не будет работать VAR

    Сразу три матча заключительного тура РПЛ пройдут без использования системы VAR.

    «По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС.

    В связи с подготовкой оборудования VAR-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы VAR», – сообщил РФС.

    VAR не будет работать на матчах «Локомотив» – «Торпедо», «Оренбург» – «Динамо» и «Урал» – «Сочи».

    • Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск
    • «Бомбардир» ведет онлайн главных событий заключительного тура.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17614

      Garrincha58 10 минут назад

      вообще бы его отменили тем более нас сейчас никуда не пускают тогда зачем он нам его скорее всего и в Европе отменят

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