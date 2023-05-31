На нескольких матчах 30-го тура РПЛ не будет работать VAR

Сразу три матча заключительного тура РПЛ пройдут без использования системы VAR.

«По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС.

В связи с подготовкой оборудования VAR-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы VAR», – сообщил РФС.

VAR не будет работать на матчах «Локомотив» – «Торпедо», «Оренбург» – «Динамо» и «Урал» – «Сочи».