Кержаков объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на неделю

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил о продлении контракта с клубом на одну неделю.
– Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.
– Потом?
– Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий. (Пока) никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.
– Хочешь остаться в «Зените» действующим игроком?
– Естественно.
– Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?
– Могут! Соглашусь!
– Ты так любишь футбол?
– Естественно, у меня сил вагон.
- 36-летний Кержаков в этом сезоне пропустил 17 голов в 27 встречах.
- Он провел 14 матчей на ноль.
Источник: «Матч ТВ»