Кержаков объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на неделю

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил о продлении контракта с клубом на одну неделю.

– Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.

– Потом?

– Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий. (Пока) никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.

– Хочешь остаться в «Зените» действующим игроком?

– Естественно.

– Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?

– Могут! Соглашусь!

– Ты так любишь футбол?

– Естественно, у меня сил вагон.