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    • Кержаков объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на неделю

    Кержаков объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на неделю

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил о продлении контракта с клубом на одну неделю.

    – Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.

    – Потом?

    – Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий. (Пока) никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.

    – Хочешь остаться в «Зените» действующим игроком?

    – Естественно.

    – Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?

    – Могут! Соглашусь!

    – Ты так любишь футбол?

    – Естественно, у меня сил вагон.

    • 36-летний Кержаков в этом сезоне пропустил 17 голов в 27 встречах.
    • Он провел 14 матчей на ноль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2023 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2649

      serglider 22 часа назад

      Основное тут в двух предложениях:
      Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?
      – Могут! Соглашусь!
      Я так понимаю 50% от его действующего контракта - это гораздо больше, чем ему предложили бы в любом клубе РПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +2520

      ALEX ML 1 июня, 21:45

      да за 25% можно лавку заселить

      0
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      Рейтинг: +701

      Snerg 1 июня, 21:24

      Это же бомбардир, тут всегда так. По-русски, будет: нА неделю)))). По бомбардирски - - нЕ неделю

      1
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