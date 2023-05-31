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    • Кукуян на матче ЦСКА – «Ростов» и другие назначения на 30-й тур РПЛ

    Кукуян на матче ЦСКА – «Ростов» и другие назначения на 30-й тур РПЛ

    РФС назначил судей на матчи 30-го тура РПЛ.

    Все матчи заключительного тура начнутся в одно время – в 17:00 по Москве.

    3 июня (суббота)

    «Зенит» – «Факел»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

    «Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.

    «Локомотив» – «Торпедо»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Ахмат» – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Пари НН» – «Химки»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Урал»«Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20062

      Cleaner 35 минут назад

      Интересно, за Кого КУКУЯН будет болеть в матче ЦСКА - Ростов? Этот арбитр ведь всегда за кого то судит. Не за просто так, конечно...

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