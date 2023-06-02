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    20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ

    Сезон РПЛ подходит к концу, чемпион уже определен, несколько интриг решатся в последнем туре. И за всеми главными событиями итогового уик-энда мы следим в одном материале:

    Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

    А то, чем запомнился нам этот сезон мы зафиксируем уже в этом тексте. В 20 небольших пунктах.

    1. Пятое чемпионство подряд и вторая звезда «Зенита».

    2. Лучший сезон в карьере Малкома: 23 гола в 27 матчах!

    3. Появление новой звезды в РПЛ – Владимир Писарский забрался в топ-4 бомбардиров лиги. Правда, за «Крылья» в чемпионате он еще не забивал, но у него есть тур, чтобы исправить это.

    4. «Оренбург», Марцел Личка – кайф! Личка, кстати, уже сказал, что останется в клубе.

    5. ЦСКА снова вернулся: возможно, даже попадет в топ-3 по итогам сезона. И это будут первые медали за 5 лет.

    6. Раз уж заговорили о ЦСКА, то нельзя не отметить перфоманс Федора Чалова. За тур до конца сезона он идет на третьем месте в гонке бомбардиров РПЛ.

    7. Ренессанс «Локомотива»: когда после провальной осени последовали смена руководства и прекрасная весна.

    8. Великолепие «Ахмата». За тур до конца он стоит на пятом месте, повторение лучшего результата в истории клуба. Под силу ли ему удержать уровень?

    9. И где-то рядом с общим успехом «Ахмата» – персональная неудача лучшего бомбардира-2021/22 Гамида Агаларова. В прошлом сезоне он настрелял 19 голов за «Уфу». В этом сезоне у него всего три мяча в «Ахмате».

    10. Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов, Андрей Талалаев – все тренеры «Химок» в этом сезоне. Их было пять. А вот победили «Химки» в РПЛ-2022/23 всего четыре раза.

    11. Похожая статистика и у другой вылетевшей напрямую команды – «Торпедо». Четыре тренера (Александр Бородюк, Николай Ковардаев, Андрей Талалаев, Пеп Клотет) против трех побед.

    12. 134 дня Курбана Бердыева в «Сочи». Бердыев вернулся в российский футбол спустя четыре года и попал в достаточно сложный проект. Многие верили в чудо (Бердыев умеет ставить проблемные клубы на ноги), но он провел в «Сочи» всего пять матчей.

    13. Неудача «Динамо». Ждали его минимум в топ-2 после отличного прошлого сезона (бронза и финал Кубка)? Да, многие ждали. Но в результате «Динамо» штормило и выкинуло из гонки за медали. Славиша Йоканович ушел – летом клуб ждут изменения.

    14. «Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший».

    Слова Валерия Карпина о положении «Ростова» на данный момент. Карпин много раз говорил о слабости этой команды. Но она борется за медали до самого последнего тура. Ну, и?

    15. «Спартак» все еще сильный конкурент. Иногда проблемный, с ненужным шумом вокруг – все как всегда. Но иногда выдает сильные матчи. И даже может забраться в топ-2 по итогам сезона.

    16. Середина сезона в исполнении «Урала» и Виктора Гончаренко. Да, весна получилась неоднозначной, но именно в конце осени-начале весны Гончаренко помог «Уралу» сохранить место в РПЛ.

    17. Возвращение Артема Дзюбы в российский футбол. Отсылка к пункту №7 этого текста. «Локомотив» нуждался в сильном нападающем, Дзюба – в сильном клубе после неоднозначного периода в Турции. Детали сошлись, механизм заработал в полную силу.

    18. Великолепие Джона Кордобы из «Краснодара». На данный момент у него 13 мячей в 22 матчах чемпионата в этом сезоне. Он очень полезен меняющемуся «Краснодару» как в чемпионате, так и в Кубке, в котором сыграет в финале.

    19. Очень-очень-очень-очень много вопросов к судейству. Здесь коротко и без расшифровки: претензии к работе арбитров возникали каждый тур.

    20. Футбольный бум в Воронеже, где клуб вернулся в высший дивизион спустя 21 год. Полные трибуны, горячие проводы и встречи команды у гостиницы – подтверждение футбольности города. Интересно, Евсеев спасет клуб от вылета?

    Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Динамо», официальный сайт «Краснодара»

    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2023 16:58
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1604

      zarsm 20 часов назад

      Писарский? Ржу в голос. Это скорее недоразумение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2583

      ПалкоВводецъ (returned) 20 часов назад

      Я бы поставил на 1 место переговоры Спартака с судейским корпусом. Сразу после этого появился результат. Хряки лидеры сезона по заносу в судейскую. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4572

      Эном айс 20 часов назад

      1.
      14. «Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший».
      Карпин...
      2.
      7. Ренессанс «Локомотива»: когда после провальной осени последовали смена руководства и прекрасная весна.
      3.
      16.Середина сезона в исполнении «Урала» и Виктора Гончаренко.

      ___________
      И, брюква на торте!
      Возвращение Артема Дзюбы в российский футбол.
      Это было феерично.
      Лишь бы надолго, б*я..(
      Или ненадолго,
      что было б кстати...)


      5
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    • ...
      Рейтинг: +173

      BVG4 21 час назад

      21. Око! Беспрецедентная встреча ФК Срамтак с арбитрами, обслуживающими матчи РПЛ. Вот после нее пруха то и поперла!!!! Ни матча без скандала!

      7
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      Рейтинг: +173

      BVG4 > BVG4 20 часов назад

      21 - это не недобор, но и не перебор! Это очко! Редактор чет не соглашается...

      2
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