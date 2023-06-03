20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ

Сезон РПЛ подошел к концу: чемпион уже давно определен, а итоговый тур решил последние интриги. За всеми главными событиями итогового уик-энда мы следили в этом материале:

Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями уже сейчас

А то, чем запомнился нам этот сезон мы зафиксируем уже в этом тексте. В 20 небольших пунктах.

1. Пятое чемпионство подряд и вторая звезда «Зенита».

2. Лучший сезон в карьере Малкома: 23 гола в 27 матчах!

3. Появление новой звезды в РПЛ – Владимир Писарский забрался в топ-4 бомбардиров лиги. Правда, за «Крылья» в чемпионате он в этом сезоне так не забил. Теперь новый шанс будет только в следующем сезоне, и «Крылья» сыграют в РПЛ.

4. «Оренбург», Марцел Личка – кайф! Личка, кстати, уже сказал, что останется в клубе. Он и команда заняли седьмое место по итогам сезона.

5. ЦСКА снова вернулся! Клуб впервые с сезона-2017/18 попал в медальную зону. В 2018-м он взял серебро. Сейчас – повторил успех.

6. Раз уж заговорили о ЦСКА, то нельзя не отметить перфоманс Федора Чалова. По итогам сезона он занял третье место в гонке бомбардиров, забив 19 мячей.

7. Ренессанс «Локомотива»: когда после провальной осени последовали смена руководства и прекрасная весна. После 30 туров «Локо» забрался на восьмую строчку.

8. Великолепие «Ахмата». Он забрался на пятую строчку и повторил лучший результат в истории. Улучшит ли он результаты в следующем сезоне?

9. И где-то рядом с общим успехом «Ахмата» – персональная неудача лучшего бомбардира-2021/22 Гамида Агаларова. В прошлом сезоне он настрелял 19 голов за «Уфу». В этом сезоне у него всего три мяча в «Ахмате».

10. Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов, Андрей Талалаев – все тренеры «Химок» в этом сезоне. Их было пять. А вот победили «Химки» в РПЛ-2022/23 всего четыре раза.

11. Похожая статистика и у другой вылетевшей напрямую команды – «Торпедо». Четыре тренера (Александр Бородюк, Николай Ковардаев, Андрей Талалаев, Пеп Клотет) против трех побед.

12. 134 дня Курбана Бердыева в «Сочи». Бердыев вернулся в российский футбол спустя четыре года и попал в достаточно сложный проект. Многие верили в чудо (Бердыев умеет ставить проблемные клубы на ноги), но он провел в «Сочи» всего пять матчей.

13. Неудача «Динамо». Ждали его минимум в топ-2 после отличного прошлого сезона (бронза и финал Кубка)? Да, многие ждали. Но в результате «Динамо» штормило и выкинуло из гонки за медали. Славиша Йоканович ушел – летом клуб ждут изменения. Экстренная замена тренера перед завершением сезона не помогла: «Динамо» завершило сезон на девятом месте.

14. «Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший».

Слова Валерия Карпина о положении «Ростова» перед финальным туром. Карпин много раз говорил о слабости этой команды. Но она до конца боролась за медали и упустила их только после разгрома от ЦСКА (1:4) в 30-м туре.

15. «Спартак» все еще сильный конкурент. Иногда проблемный, с ненужным шумом вокруг – все как всегда. Но иногда выдает сильные матчи. В итоге даже забрался на третью строчку

16. Середина сезона в исполнении «Урала» и Виктора Гончаренко. Да, весна получилась неоднозначной, но именно в конце осени-начале весны Гончаренко помог «Уралу» сохранить место в РПЛ.

17. Возвращение Артема Дзюбы в российский футбол. Отсылка к пункту №7 этого текста. «Локомотив» нуждался в сильном нападающем, Дзюба – в сильном клубе после неоднозначного периода в Турции. Детали сошлись, механизм заработал в полную силу.

18. Великолепие Джона Кордобы из «Краснодара». У него 14 мячей в 23 матчах чемпионата в этом сезоне. Он очень полезен меняющемуся «Краснодару» как в чемпионате, так и в Кубке, в котором сыграет в финале.

19. Очень-очень-очень-очень много вопросов к судейству. Здесь коротко и без расшифровки: претензии к работе арбитров возникали каждый тур.

20. Футбольный бум в Воронеже, где клуб вернулся в высший дивизион спустя 21 год. Полные трибуны, горячие проводы и встречи команды у гостиницы – подтверждение футбольности города. Интересно, Команда в итоге сыграет в стыках за право остаться в РПЛ.

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Динамо», официальный сайт «Краснодара»