10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата

Сезон РПЛ подходит к концу. Постепенно появляются слухи о каких-то переходах игроков РПЛ. Это касается и дальнейших карьер игроков, чьи контракты заканчиваются уже в конце июня.

Публикуем топ-10 – используем данные Transfermarkt и расписываем ситуацию по самым дорогим будущим свободным агентам.

1. Далер Кузяев, «Зенит» (10 млн евро).

Уже давно хочет в Европу. Этой весной были слухи, что Кузяевым интересуются клубы из Турции и «Ференцварош» Станислава Черчесова. Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал слухи об уходе Кузяева так:

«Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством. Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате. Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря».

2. Франсуа Камано, «Локомотив» (4 млн евро).

19 мая Камано сказал: «Большую роль играют отношения с тренером. Мы очень хорошо общаемся, впитываем все. Благодаря самоотдаче я сильно прибавил физически. Если мы хотим быть наверху, то должны сохранить текущий уровень самоотдачи и целеустремленности. Я счастлив здесь, в «Локомотиве». И буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере».

29 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» сомневается в целесообразности продления контракта с ним.

3. Дмитрий Полоз, «Ростов» (3 млн евро).

Последний комментарий о продлении контракта с «Ростовом» от Полоза был в середине марта: «У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал».

4. Ибрагим Цаллагов, «Сочи» (2 млн евро).

Еще один инсайд Карпова: после конфликта с Ваньей Дркушичем Цаллагов отправился в дубль «Сочи». «Чемпионат» пишет, что Цаллагов с высокой долей вероятности уйдет в «Аланию» летом.

5. Артур Юсупов, «Сочи» (2 млн евро).

В завершающемся сезоне Юсупов – один из ключевых игроков. Провел 26 матчей (в 25 вышел в старте), забил три гола и отдал четыре ассиста.

6. Лечи Садулаев, «Ахмат» (2 млн евро).

Один из лучших игроков «Ахмата» в этом сезоне. В начале мая получил травму передней крестообразной связки. Его контракт завершается 31 мая.

7. Сергей Волков, «Краснодар» (1,5 млн евро).

В первом туре сыграл в Первой лиге за вторую команду, а потом ушел в главную. С того момента вышел в 26 матчах и набрал пять очков по «гол+пас».

8. Николай Калинский, «Пари НН» (1,5 млн евро).

Еще в сентябре его агент говорил, что к Калинскому есть интерес со стороны некоторых команд РПЛ.

9. Иван Игнатьев, «Локомотив» (1,5 млн евро).

Игнатьев не впечатлил в этом сезоне. Ярчайшим моментом был хет-трик в ворота «Оренбурга», который он оформил в августе. С того момента в РПЛ у Игнатьева было всего два гола.

Дело идет к расставанию с «Локомотивом». Его агент рассказывал: «Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе – один из лучших по всем показателям. Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба – это человек на опыте, который дает результат. Конечно, к решению Галактионова нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу.

У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5-10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более, когда мы знаем, в какой Ваня форме. Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве».

10. Сергей Терехов, «Сочи» (1,5 млн евро).

Сыграл в этом сезоне 27 матчей за «Сочи». На данный момент нет слухов о продлении контракта с ним.

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Ростова», официальный сайт «Локомотива»