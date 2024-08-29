Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.
- На этой стадии турнира впервые сыграют 36 команд.
- Каждая команда проведет по 8 матчей с разными соперниками: 4 дома, 4 на выезде.
- Напрямую в 1/8 финала ЛЧ выходят клубы, занявшие 8 первых мест в общей таблице.
- Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи, остальные вылетят из еврокубков.
- Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
Соперники «Манчестер Сити»: «Интер», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентус», «Фейеноорд», «Спортинг», «Спарта», «Слован».
Соперники «Интера»: «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта».
Соперники «Баварии»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла».
Соперники «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».
Соперники «Боруссии Д»: «Барселона», «Реал», «Шахтер», «Брюгге», «Селтик», «Динамо Загреб», «Штурм», «Болонья».
Соперники «Барселоны»: «Бавария», «Боруссия Д», «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако».
Соперники «Байера»: «Интер», «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико», «Фейеноорд», «Зальцбург», «Спарта», «Брест».
Соперники «Реала»: «Боруссия Д», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт», «Брест».
Соперники «Ливерпуля»: «Реал», «РБ Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона».
Соперники «ПСЖ»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Зальцбург», «Жирнона», «Штутгарт».
Соперники «Атлетико»: «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Байер», «Бенфика», «Лилль», «Зальцбург», «Слован», «Спарта».
Соперники «Аталанты»: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Шахтер», «Селтик», «Янг Бойз», «Штутгарт», «Штурм».
Соперники «Брюгге»: «Боруссия Д», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Милан», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».
Соперники «Бенфики»: «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Болонья», «Монако».
Соперники «Ювентуса»: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Штутгарт», «Астон Вилла».
Соперники «Арсенала»: «ПСЖ», «Интер», «Шахтер», «Аталанта», «Динамо Загреб», «Спортинг», «Монако», «Жирона».
Соперники «Шахтера»: «Бавария», «Боруссия Д», «Аталанта», «Арсенал», «Янг Бойз», ПСВ, «Брест», «Болонья».
Соперники «Милана»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Байер», «Црвена Звезда», «Динамо Загреб», «Жирона», «Слован».
Соперники «Фейеноорда»: «Бавария», «Манчестер Сити», «Байер», «Бенфика», «Зальцбург», «Лилль», «Спарта», «Жирона».
Соперники «Спортинга»: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Арсенал», «Брюгге», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Штурм».
Соперники ПСВ: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Шахтер», «Ювентус», «Спортинг», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест».
Соперники «Динамо Загреб»: «Боруссия Д», «Бавария», «Милан», «Арсенал», «Селтик», «Зальцбург», «Монако», «Слован».
Соперники «Зальцбурга»: «ПСЖ», «Реал», «Атлетико», «Байер», «Динамо Загреб», «Фейеноорд», «Брест», «Спарта».
Соперники «Лилля»: «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Фейеноорд», «Спортинг», «Штурм», «Болонья».
Соперники «Црвены Звезды»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако».
Соперники «Янг Бойз»: «Интер», «Барселона», «Аталанта», «Шахтер», «Црвена Звезда», «Селтик», «Астон Вилла», «Штутгарт».
Соперники «Селтика»: «РБ Лейпциг», «Боруссия Д», «Брюгге», «Аталанта», «Янг Бойз», «Динамо Загреб», «Слован», «Австон Вилла».
Соперники «Слована»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Милан», «Атлетико», «Динамо Загреб», «Селтик», «Штутгарт», «Жирона».
Соперники «Монако»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Арсенал», «Динамо Загреб», «Црвена Звезда», «Астон Вилла», «Болонья».
Соперники «Спарты»: «Интер», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Байер», «Зальцбург», «Фейеноорд», «Брест», «Штутгарт».
Соперники «Астон Виллы»: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Ювентус», «Брюгге», «Селтик», «Янг Бойз», «Болонья», «Монако».
Соперники «Болоньи»: «Боруссия Д», «Ливерпуль», «Шахтер», «Бенфика», «Лилль», «Спортинг», «Монако», «Астон Вилла».
Соперники «Жироны»: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Арсенал», «Милан», «Фейеноорд», ПСВ, «Слован», «Штурм».
Соперники «Штутгарта»: «ПСЖ», «Реал», «Аталанта», «Ювентус», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Спарта», «Слован».
Соперники «Штурма»: «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона», «Брест».
Соперники «Бреста»: «Реал», «Барселона», «Байер», «Шахтер», ПСВ, «Зальцбург», «Штурм», «Спарта».