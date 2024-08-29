Все участники лигового этапа Лиги чемпионов

Завершилась квалификация Лиги чемпионов. Стали известны все 36 участников основного, лигового, этапа.

Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона».

Корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан».

Корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик».

Корзина 4: «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Каждая команда проведет восемь матчей – с двумя соперниками из каждой корзины.