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Все участники лигового этапа Лиги чемпионов

29 августа 2024, 00:00
3

Завершилась квалификация Лиги чемпионов. Стали известны все 36 участников основного, лигового, этапа.

Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона».

Корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан».

Корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик».

Корзина 4: «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Каждая команда проведет восемь матчей – с двумя соперниками из каждой корзины.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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VGreen
1724880169
"лигового" этапа Лиги Чемпионов? Сами придумали? Может уж "группового" этапа
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