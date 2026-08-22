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«Спартак» – «Зенит»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 11:00
Спартак - Зенит
23 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Зенита»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» пройдет 23 августа 2026 года на «Лукойл Арене». Команды делят второе и третье места в таблице с девятью очками, и это дерби станет ключевым в борьбе за лидерство. «Спартак» традиционно силeн дома, не проигрывая в восьми из десяти последних матчей на своeм поле, однако «Зенит» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 15 матчей без поражений в 17 последних играх РПЛ против красно-белых. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые тотально доминируют над «Спартаком» на протяжении многих лет?

Кто победит в матче

«Спартак» подходит к игре в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Зенитом». Команда не проигрывает в восьми из десяти последних домашних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах. В стартовых турах «Спартак» обыграл «Балтику» (2:1) и «Ахмат» (2:1), уступил «Краснодару» (1:2) и прошeл «Рубин» в Кубке России (1:1, 5:3 по пенальти). Однако оборона хозяев вызывает тревогу: они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. В очных встречах с «Зенитом» красно-белые имеют отрицательную статистику – всего 23 победы против 32 у соперника, а в последних 17 матчах РПЛ «Зенит» не проиграл 15 раз. Это психологическое давление может сказаться на игре, несмотря на мощную атаку.

«Зенит» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и стабильной игрой в обороне. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в очных встречах с «Спартаком» в РПЛ не уступает в 15 из 17 последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в 16 из 18 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Оборона «Зенита» действует образцово: в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, а в пяти из семи последних матчей они не пропускали вовсе. В стартовых турах «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0) и «Оренбург» (3:0), уступил «Родине» (1:2) и обыграл «Балтику» в Кубке (1:0). В очных встречах с «Спартаком» гости также забивают в пяти из семи последних матчей, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующую мощь «Спартака», «Зенит» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу над столь организованным соперником. Наиболее вероятный исход – победа «Зенита» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 76 очных матчах «Зенит» одержал 32 победы, «Спартак» – 23, ещe 21 встреча завершилась вничью. При этом в последних 17 матчах РПЛ «Зенит» не проиграл в 15 из них и забивает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма «Спартака» дома впечатляет – восемь матчей без поражений в десяти последних, но против «Зенита» эта серия часто прерывается. Гости также находятся в отличном тонусе, имеют лучшую оборону и уверенно играют против красно-белых. Это создаeт предпосылки для победы «Зенита», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 23 (30%)
Ничьих - 24 (31%)
Побед - 30 (39%)
101
Забитых мячей
123
1.31
В среднем за матч
1.6
4:0
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
7 : 1
24.10.2021
Спартак
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 2
16.08.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
23.08.2026
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
1 : 1
18.07.2026
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Зенит
0 : 0
08.04.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 0
14.03.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 2
16.08.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
2 : 1
16.03.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
24.08.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
0 : 0
17.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Спартак
1 : 2
03.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
1 : 3
20.08.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
3 : 2
07.05.2023
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
0 : 0
27.11.2022
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 0
29.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 2
04.09.2022
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
4 : 0
09.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
1 : 1
15.05.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
7 : 1
24.10.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 1
16.12.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 1
03.10.2020
Зенит
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
2 : 1
19.07.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 0
01.12.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
0 : 1
01.09.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
1 : 1
17.03.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»
Зенит
0 : 3
25.01.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
02.09.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 1
27.11.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
5 : 1
06.08.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2 : 1
16.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
4 : 2
02.10.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
5 : 2
16.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 2
26.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
4 : 2
10.11.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Зенит
4 : 2
28.09.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
2 : 4
30.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Зенит
5 : 0
11.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Зенит
2 : 3
06.05.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Спартак
1 : 2
31.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
2 : 2
02.10.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 0
29.05.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
1 : 0
27.10.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
1 : 1
21.03.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2 : 1
29.11.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 1
15.03.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
1 : 3
22.11.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
0 : 0
16.03.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
3 : 1
21.07.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
1 : 1
18.04.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 2
04.04.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 3
31.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
14.10.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 4
30.04.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
16.10.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 1
11.06.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 0
21.08.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 3
01.05.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
19.09.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
23.04.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0 : 1
30.07.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
4 : 3
10.07.2002
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
3 : 1
27.10.2001
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
2 : 1
30.06.2001
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
1 : 2
29.10.2000
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
1 : 2
23.06.2000
Зенит
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
4 : 1
28.07.1999
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
1 : 2
25.04.1999
Спартак
Чемпионат России, 16 тур
Спартак
0 : 0
15.07.1998
Зенит
Чемпионат России, 1 тур
Зенит
2 : 1
28.03.1998
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1997
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
0 : 0
03.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 34 тур
Зенит
1 : 2
03.11.1996
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Спартак
0 : 2
16.07.1996
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 17 тур
Спартак
4 : 0
29.07.1992
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 9 тур
Зенит
2 : 0
14.05.1992
Спартак
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
62
Павел Полех
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
47
Зобнин
33
Парада
33
Парада
47
Зобнин
68
Литвинов
97
Денисов
97
Денисов
68
Литвинов
83
Фернандеш
25
Пруцев
25
Пруцев
83
Фернандеш
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
9
Угальде
19
Даку
19
Даку
9
Угальде
8
Вендел
25
Андраде
25
Андраде
8
Вендел
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
14
Джон Джон
93
Карпукас
93
Карпукас
14
Джон Джон
5
Барриос
11
Энрике
11
Энрике
5
Барриос
7
Соболев
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Соболев
Остались в запасе
Спартак
Зенит
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
Точно не сыграют
Даниил Зорин
АП
Кристофер Мартинс
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зенита» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю форму «Спартака». Хозяева способны забить, но их защита уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 23 августа 2026 года в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Спартак» – «Зенит»: смотреть онлайн.

2.55
Победа «Зенита»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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