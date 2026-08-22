Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» пройдет 23 августа 2026 года на «Лукойл Арене». Команды делят второе и третье места в таблице с девятью очками, и это дерби станет ключевым в борьбе за лидерство. «Спартак» традиционно силeн дома, не проигрывая в восьми из десяти последних матчей на своeм поле, однако «Зенит» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 15 матчей без поражений в 17 последних играх РПЛ против красно-белых. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые тотально доминируют над «Спартаком» на протяжении многих лет?

Кто победит в матче

«Спартак» подходит к игре в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Зенитом». Команда не проигрывает в восьми из десяти последних домашних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах. В стартовых турах «Спартак» обыграл «Балтику» (2:1) и «Ахмат» (2:1), уступил «Краснодару» (1:2) и прошeл «Рубин» в Кубке России (1:1, 5:3 по пенальти). Однако оборона хозяев вызывает тревогу: они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. В очных встречах с «Зенитом» красно-белые имеют отрицательную статистику – всего 23 победы против 32 у соперника, а в последних 17 матчах РПЛ «Зенит» не проиграл 15 раз. Это психологическое давление может сказаться на игре, несмотря на мощную атаку.

«Зенит» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и стабильной игрой в обороне. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в очных встречах с «Спартаком» в РПЛ не уступает в 15 из 17 последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в 16 из 18 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Оборона «Зенита» действует образцово: в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, а в пяти из семи последних матчей они не пропускали вовсе. В стартовых турах «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0) и «Оренбург» (3:0), уступил «Родине» (1:2) и обыграл «Балтику» в Кубке (1:0). В очных встречах с «Спартаком» гости также забивают в пяти из семи последних матчей, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующую мощь «Спартака», «Зенит» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу над столь организованным соперником. Наиболее вероятный исход – победа «Зенита» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 76 очных матчах «Зенит» одержал 32 победы, «Спартак» – 23, ещe 21 встреча завершилась вничью. При этом в последних 17 матчах РПЛ «Зенит» не проиграл в 15 из них и забивает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма «Спартака» дома впечатляет – восемь матчей без поражений в десяти последних, но против «Зенита» эта серия часто прерывается. Гости также находятся в отличном тонусе, имеют лучшую оборону и уверенно играют против красно-белых. Это создаeт предпосылки для победы «Зенита», несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зенита» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю форму «Спартака». Хозяева способны забить, но их защита уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 23 августа 2026 года в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».