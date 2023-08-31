В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Квартеты в сезоне-2023/24 выглядят следующим образом:

Группа A: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион».

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад».

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия», «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

Как выглядят корзины с командами?

Первая корзина: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Вторая корзина: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия Дортмунд», «Атлетико Мадрид», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Третья корзина: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Четвертая корзина: «Янг Бойс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион Берлин», «Антверпен», «Ланс».

Удивились приблизительно одинаковому уровню первой и второй корзин? Это легко объясняется. В первой корзине выступают прошлогодние победители Лиги чемпионов и Лиги Европы (кстати, «Ман Сити» обыграл в Суперкубке УЕФА по пенальти)+победители топовых лиг. Во второй – призеры главных лиг.

Где состоится финал Лиги чемпионов-2023/24?

В Лондоне. На стадионе «Уэмбли». Финал ЛЧ запланирован на 1 июня 2024 года, предварительное начала матча – 22:00 по мск. Всего «Уэмбли» в своей истории принял 7 финалов Лиги чемпионов. Последний пришелся на сезон-2012/13: тогда «Бавария» обыграла «Боруссию» Д со счетом 2:1.

Кроме «Уэмбли», только один английский стадион принимал финал ЛЧ – «Олд Траффорд» (Манчестер) в 2003 году.

Сыграют ли в ЛЧ клубы РПЛ?

Нет, клубы чемпионата России отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА.

Как следить за жеребьевкой ЛЧ?

Во-первых, с помощью этого поста на «Бомбардире»: мы будем обновлять группы.

Во-вторых, данные о трансляции и просмотре мы расписали в отдельной новости:

Фото: Keystone Press Agency, ZUMAPRESS/Global Look Press

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