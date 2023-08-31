31 августа 2023 года в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ»

Состав всех корзин и участников группового этапа:

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген», ПСВ.

Корзина 4: «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Антверпен», «Янг Бойз».

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