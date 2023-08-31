Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов, во сколько трансляция, 31 августа 2023

    Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов, во сколько трансляция, 31 августа 2023

    31 августа 2023 года в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ»

    Состав всех корзин и участников группового этапа:

    Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

    Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

    Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген», ПСВ.

    Корзина 4: «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Антверпен», «Янг Бойз».

    Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 19:00
    Две команды впервые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
    Все участники группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 