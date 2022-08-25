Жеребьевка Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23
Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»
Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»
Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» (Загреб)
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик»
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген»
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» (Хайфа)
- Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
- Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
- Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.
Источник: «Бомбардир»
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