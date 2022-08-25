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    Жеребьевка Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23

    Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

    Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

    Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»

    Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

    Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» (Загреб)

    Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик»

    Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген»

    Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» (Хайфа)

    • Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
    • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
    • Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1069

      Alex Flash 31 минуту назад

      у рыала все в шоколаде. 3 туза в одной группе. просто бред у них жребием

      0
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      Рейтинг: +97772

      zigbert 2 часа назад

      Для Реала все сложилось удачно.

      1
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      Рейтинг: +10897

      alex1951 > zigbert 1 час назад

      Палыч,а есть ли у тебя предпочтения?
      Когда русских клубов нету.
      А у меня во все времена ,симпатия была на стороне Милана.
      Просто итальянцы симпатичные парни...

      0
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      Рейтинг: +6827

      Из Твери Леха 2 часа назад

      КриРо надо быстрее бежать в клуб ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +11

      Nihatik 2 часа назад

      Подскажите) где зенит)

      1
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      Рейтинг: +1312

      jek718875 > Nihatik 1 час назад

      У жопе

      1
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      Рейтинг: +1312

      jek718875 > jek718875 1 час назад

      В одной группе со Спартаком

      0
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      Рейтинг: +16638

      ilichkadr > Nihatik 1 час назад

      Убежал на поиски Спартака. Может дашь наводку, а Nihatik ?

      0
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      Рейтинг: +599

      nelez 2 часа назад

      Барса опять продолжит в евролиге.

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      Рейтинг: +12027

      ВетеR 2 часа назад

      Не вратарь, а говно на скамейке,.это про Лунева,который якобы учавствует

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      Рейтинг: +1860

      Maxi_7 3 часа назад

      От Англии должно быть 6 команд - ещё плюс МЮ и Арсенал, от Италии ещё парочку можно - Рому и Аталанту. Ну серьезно, какие в жопу маккаби, виктории пьльзени, копенгагены... кому вообще это говно интересно смотреть кроме их болельщиков...
      А теперь представьте группы - Бавария, Барселона, Интер, МЮ;
      Сити, Севилья, Боруссия, Рома;
      ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Арсенал.
      Ну и кто ещё тут будет спорить что суперлига не нужна? Тут половине команд место в лиге конференций. Равенство и демократия ***.

      0
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      Рейтинг: +5153

      Красногорск_Фан > Maxi_7 2 часа назад

      Давай поспорим. Если есть top то должен быть inferior (более нижний). В советское время провели эксперимент. Посадили в одну камеру только воров в законе. Всех одного социального статуса. И через некоторое время они поделились на касты, нашли в своих рядах нижних, верхних, великое среднее. Не могут люди жить без цветовой дифференциации штанов. Сейчас на старте ЛЧ более слабые оттеняют величие сильных. Собери сразу в кучу только сильных на долгий срок между ними начнутся не яркие игры а ссоры, свары, коррупция.

      2
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      Рейтинг: +427

      sold93 > Maxi_7 1 час назад

      собери всех великих в одну лигу и через пару сезонов половина из них будет казаться или являться как выше описанные Виктории и Маккаби.

      0
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      Рейтинг: +1826

      Vladarg 3 часа назад

      Больше всего результатом жеребьевки доволен,наверное,Левандовски.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 3 часа назад

      Нет группы смерти

      0
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      Рейтинг: +1547

      Alex Y > ZENIT84, 3 часа назад

      С тогда что)

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      Рейтинг: +1151

      mama1991 3 часа назад

      А,С,H! чуток G

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