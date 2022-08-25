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  • Жеребьевка Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

25 августа 2022, 20:00
27

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23

Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» (Загреб)

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик»

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген»

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» (Хайфа)

  • Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
  • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
  • Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.

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Лига чемпионов Аякс Ливерпуль Наполи Порту Атлетико Байер Бавария Барселона Интер Тоттенхэм Милан Челси Реал РБ Лейпциг Шахтер Манчестер Сити Севилья Боруссия Д ПСЖ Ювентус Аякс Ливерпуль Наполи Порту Атлетико Байер Бавария Барселона Интер Тоттенхэм Милан Челси Реал РБ Лейпциг Шахтер Манчестер Сити Севилья Боруссия Д ПСЖ Ювентус
Комментарии (27)
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Alex Y
1661446944
Группа С жесткая, бедная Виктория)
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Vladarg
1661447377
Больше всего результатом жеребьевки доволен,наверное,Левандовски.
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Maxi_7
1661447443
От Англии должно быть 6 команд - ещё плюс МЮ и Арсенал, от Италии ещё парочку можно - Рому и Аталанту. Ну серьезно, какие в жопу маккаби, виктории пьльзени, копенгагены... кому вообще это говно интересно смотреть кроме их болельщиков... А теперь представьте группы - Бавария, Барселона, Интер, МЮ; Сити, Севилья, Боруссия, Рома; ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Арсенал. Ну и кто ещё тут будет спорить что суперлига не нужна? Тут половине команд место в лиге конференций. Равенство и демократия ***.
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ВетеR
1661447897
Не вратарь, а говно на скамейке,.это про Лунева,который якобы учавствует
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nelez
1661448358
Барса опять продолжит в евролиге.
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zigbert
1661451086
Для Реала все сложилось удачно.
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Alex Flash
1661456749
у рыала все в шоколаде. 3 туза в одной группе. просто бред у них жребием
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Bozigit
1661458892
Повезло Саламычу). Попасть в группу С... самоубийство)
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DeStar
1661458993
ух, реалу как фортануло группа D будто из ЛЕ
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Lipatoff
1661465359
Барселоне нужен камбэк за 2:8, а то немцы там очень счастливые
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