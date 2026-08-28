Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» пройдет 29 августа 2026 года на «Ozon Арене» в Краснодаре. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с 15 очками и выиграли семь последних матчей, тогда как гости с пятью баллами расположились на 11-й строчке. В очных противостояниях «Краснодар» также имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних встреч и забивает в двадцати одной из двадцати трeх. Сможет ли «Ростов» прервать эту гегемонию и увезти очки из Краснодара, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Краснодар» подходит к игре в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Краснодар» не пропускает в трeх последних встречах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в двенадцати последних матчах, а в очных встречах с «Ростовом» отличаются в двадцати одной из двадцати трeх последних игр. В стартовых турах «Краснодар» одержал победы над «Динамо Махачкала» (1:0), «Ахматом» (1:0) и «Спартаком» (2:1), подтвердив свою готовность бороться за чемпионство. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают краснодарцев явными фаворитами.

«Ростов» имеет свои сильные стороны, но против столь организованного соперника они могут не сработать. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей пропускает 1,00 мяча за тот же период, а в очных встречах с «Краснодаром» они регулярно пропускают. В стартовых турах «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (0:0), уступил «Ахмату» (1:4), а в Кубке России прошeл «Локомотив» (1:0). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию в Краснодаре, учитывая класс соперника и его тотальное преимущество в очных встречах.

Итоговый вывод: «Краснодар» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, образцовой обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Ростов» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на поле лидера. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Краснодар» имеет явное преимущество: 26 побед против 7 у «Ростова», ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей против «Ростова» и забивают в двадцати одной из двадцати трeх последних очных встреч. Текущая форма «Краснодара» – семь побед подряд и сухая серия из трeх матчей, тогда как «Ростов» нестабилен и регулярно пропускает. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Краснодара», который должен уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их образцовая оборона и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы гостей в защите делают исход очевидным. «Ростов» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Краснодара» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится 29 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».