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«Краснодар» – «Ростов»: кто победит в матче 6 тура РПЛ 2026/2027

28 августа 2026 11:47
Краснодар - Ростов
29 авг. 2026, суббота 17:30 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Краснодара» с форой (-1)
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Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» пройдет 29 августа 2026 года на «Ozon Арене» в Краснодаре. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с 15 очками и выиграли семь последних матчей, тогда как гости с пятью баллами расположились на 11-й строчке. В очных противостояниях «Краснодар» также имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних встреч и забивает в двадцати одной из двадцати трeх. Сможет ли «Ростов» прервать эту гегемонию и увезти очки из Краснодара, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Краснодар» подходит к игре в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Краснодар» не пропускает в трeх последних встречах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в двенадцати последних матчах, а в очных встречах с «Ростовом» отличаются в двадцати одной из двадцати трeх последних игр. В стартовых турах «Краснодар» одержал победы над «Динамо Махачкала» (1:0), «Ахматом» (1:0) и «Спартаком» (2:1), подтвердив свою готовность бороться за чемпионство. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают краснодарцев явными фаворитами.

«Ростов» имеет свои сильные стороны, но против столь организованного соперника они могут не сработать. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей пропускает 1,00 мяча за тот же период, а в очных встречах с «Краснодаром» они регулярно пропускают. В стартовых турах «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (0:0), уступил «Ахмату» (1:4), а в Кубке России прошeл «Локомотив» (1:0). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию в Краснодаре, учитывая класс соперника и его тотальное преимущество в очных встречах.

Итоговый вывод: «Краснодар» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, образцовой обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Ростов» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на поле лидера. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Краснодар» имеет явное преимущество: 26 побед против 7 у «Ростова», ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей против «Ростова» и забивают в двадцати одной из двадцати трeх последних очных встреч. Текущая форма «Краснодара» – семь побед подряд и сухая серия из трeх матчей, тогда как «Ростов» нестабилен и регулярно пропускает. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Краснодара», который должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 26 (54%)
Ничьих - 17 (35%)
Побед - 5 (10%)
80
Забитых мячей
43
1.67
В среднем за матч
0.9
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Товарищеские матчи
Краснодар
4 : 2
05.07.2025
Ростов
Самая крупная ничья
Товарищеские матчи
Краснодар
2 : 2
20.02.2022
Ростов
Товарищеские матчи
Ростов
0 : 3
03.10.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 1
28.02.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0 : 0
27.09.2025
Краснодар
Товарищеские матчи
Краснодар
4 : 2
05.07.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 1
16.03.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
14.09.2024
Ростов
Товарищеские матчи
Краснодар
3 : 2
06.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2 : 1
08.03.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3 : 2
07.10.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3 : 0
21.05.2023
Ростов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Краснодар
1 : 1
06.04.2023
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
0 : 4
11.02.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 2
09.10.2022
Краснодар
Товарищеские матчи
Ростов
1 : 2
10.07.2022
Краснодар
Товарищеские матчи
Краснодар
2 : 0
28.06.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 1
30.04.2022
Ростов
Товарищеские матчи
Краснодар
2 : 2
20.02.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 1
13.09.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 3
16.05.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 1
30.08.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 1
01.07.2020
Краснодар
Товарищеские матчи
Краснодар
0 : 1
23.02.2020
Ростов
Товарищеские матчи
Краснодар
1 : 0
17.11.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 2
03.11.2019
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур
Краснодар
3 : 0
30.06.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1 : 1
05.05.2019
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ростов
1 : 0
24.02.2019
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
2 : 2
05.12.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 2
04.11.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
3 : 1
03.03.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
20.08.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 0
03.04.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
2 : 1
18.09.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2 : 1
30.11.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0 : 0
02.08.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
2 : 1
24.05.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
0 : 2
17.08.2014
Краснодар
Россия. Кубок, Финал
Краснодар
0 : 0
08.05.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0 : 2
06.04.2014
Ростов
Товарищеские матчи
Ростов
1 : 2
12.10.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ростов
2 : 2
21.07.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
2 : 3
07.12.2012
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
0 : 0
18.08.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Ростов
1 : 1
16.04.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Краснодар
1 : 0
05.03.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 0
15.10.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1 : 3
10.06.2011
Краснодар
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Джон Кордоба
(К) ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
84
Артем Петров
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
18
Константин Кучаев
(К) АП
10
Иван Комаров
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Ростов
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
80
K. Madrakhimov
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
40
Вахания
53
Черников
8
Аугусто
18
Кристиан
15
Боселли
10
Воробьев
9
Кордоба
4-1-3-2
84
Петров
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
8
Миронов
10
Комаров
18
Кучаев
5
Михайлов
99
Сулейманов
6
Олусегун
10
Воробьев
47
Уткин
47
Уткин
10
Воробьев
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
18
Кристиан
98
Петров
98
Петров
18
Кристиан
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
15
Боселли
11
Батчи
11
Батчи
15
Боселли
5
Михайлов
16
Мухин
16
Мухин
5
Михайлов
18
Кучаев
73
Азнауров
73
Азнауров
18
Кучаев
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
80
K. Madrakhimov
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
80
K. Madrakhimov
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
Точно не сыграют
Никита Кривцов
АП
Ростов
Точно не сыграют
Дмитрий Чистяков
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их образцовая оборона и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы гостей в защите делают исход очевидным. «Ростов» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Краснодара» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится 29 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Краснодар» – «Ростов»: смотреть онлайн.

2.03
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
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