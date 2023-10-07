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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 07 октября 2023
Краснодар
07.10.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
50'
Э. Сперцян
80'
Н. Комличенко (АГ)
90+5'
Д. Кордоба
23'
Д. Глебов
41'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ! 3:2!
Д. Кордоба
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Е. Чернов
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Боржес
88'
82'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Комличенко
80'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Н. Кривцов
79'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
79'
78'
Желтая карточка
Н. Комличенко
77'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
70'
Желтая карточка
М. Мохеби
Желтая карточка
Э. Сперцян
61'
Желтая карточка
К. Боржес
60'
54'
Желтая карточка
В. Мелехин
Желтая карточка
А. Черников
51'
ГОЛ! 1:2!
Э. Сперцян
50'
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохеби
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глебов
Желтая карточка
С. Волков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
20
Кади Боржес
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
46
Владимир Ярлыков
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
20
Боржес
4-1-2-2-1
30
Песьяков
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
11
Ионов
9
Мохеби
69
Голенков
20
Боржес
7
Баньяц
7
Баньяц
20
Боржес
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
88
Кривцов
6
Олусегун
6
Олусегун
88
Кривцов
11
Ионов
8
Тугарев
8
Тугарев
11
Ионов
23
Чернов
43
Терентьев
43
Терентьев
23
Чернов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
46
Владимир Ярлыков
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
46
Владимир Ярлыков
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Артем Любимов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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