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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 10 июня 2011
Ростов
10.06.2011, пятница, 21:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
19'
Д. Кириченко (П)
35'
В. Татарчук
49'
Ю. Мовсисян
56'
М. Абреу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
О. Враньеш
️️️️
Д. Анджелкович
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Абреу
Желтая карточка
М. Абреу
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Буссаиди
Желтая карточка
Р. Адамов
ГОЛ! 1:3!
М. Абреу
ГОЛ! 1:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
А. Кульчий
️️️️
Р. Воробьев
ГОЛ! 1:1!
В. Татарчук
Пас отдал
Ю. Мовсисян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кириченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
20
Буссаиди
19
Салата
4
Окоронкво
14
Хагуш
10
Григорьев
17
Ребко
16
Янков
19
Блатняк
10
Кириченко
21
Адамов
4-1-2-2-1
1
Городов
13
Марков
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
18
Дринчич
84
Воробьев
26
Абреу
50
Татарчук
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
20
Буссаиди
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
20
Буссаиди
17
Ребко
2
Калачев
2
Калачев
17
Ребко
33
Анджелкович
22
Враньеш
22
Враньеш
33
Анджелкович
84
Воробьев
24
Кульчий
24
Кульчий
84
Воробьев
26
Абреу
21
Ерохин
21
Ерохин
26
Абреу
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Владимир Лютый
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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