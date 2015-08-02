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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 02 августа 2015
Ростов
02.08.2015, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
80'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Полоз
77'
Желтая карточка
С. Навас
74'
Замена
А. Бухаров
️️️️
П. Могилевец
74'
69'
Желтая карточка
В. Калешин
60'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
Замена
С. Азмун
️️️️
Б. Су Ю
57'
24'
Желтая карточка
О. Ахмедов
Желтая карточка
Т. Калачев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-1-3-1-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
15
Баштуш
44
Навас
34
Маргасов
8
Гацкан
2
Калачев
86
Ю
8
Канга
7
Полоз
28
Могилевец
4-3-1-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Мамаев
10
Ахмедов
18
Газинский
14
Вандерсон
90
Смолов
39
Ари
7
Полоз
43
Терентьев
43
Терентьев
7
Полоз
86
Ю
20
Азмун
20
Азмун
86
Ю
28
Могилевец
11
Бухаров
11
Бухаров
28
Могилевец
18
Газинский
10
Перейра
10
Перейра
18
Газинский
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ростов - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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