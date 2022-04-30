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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 30 апреля 2022
Краснодар
30.04.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
14'
Н. Кривцов
16'
И. Калинин (АГ)
4'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
Желтая карточка
В. Самко
88'
Желтая карточка
В. Якимов
83'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
80'
75'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Р. Апеков
️️️️
О. Олусегун
68'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
И. Манелов
68'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Э. Сперцян
58'
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Кривцов
58'
49'
Желтая карточка
А. Селява
48'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
И. Калинин
45'
+3
Желтая карточка
Р. Тугарев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Калинин
16'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кривцов
Пас отдал
О. Олусегун
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Р. Тугарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
44
Исаенко
28
Сорокин
4
Литвинов
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
2
Манелов
6
Олусегун
11
Ионов
4-1-3-2
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
55
Осипенко
13
Калинин
15
Глебов
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
10
Щетинин
88
Кривцов
23
Якимов
23
Якимов
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Газинский
18
Газинский
8
Сперцян
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
6
Олусегун
11
Апеков
11
Апеков
6
Олусегун
2
Манелов
81
Сабуа
81
Сабуа
2
Манелов
13
Калинин
43
Терентьев
43
Терентьев
13
Калинин
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
8
Александр Селява
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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