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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 17 августа 2014
Ростов
17.08.2014, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
21'
Жоаозиньо
57'
О. Ахмедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
Желтая карточка
А. Трошечкин
76'
75'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Измайлов
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Ребко
70'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Фатуллаев
60'
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Бухаров
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
О. Ахмедов
Пас отдал
В. Быстров
55'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
41'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Пенальти не реализован!
Х. Милич
40'
Пенальти не реализован!
В. Дьяков
37'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Желтая карточка
Х. Милич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
2
Марат Измайлов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
2
Горо
8
Гацкан
15
Фатуллаев
6
Торбинский
7
Полоз
7
Думбия
11
Бухаров
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
10
Ахмедов
21
Лаборде
18
Газинский
2
Измайлов
22
Жоаозиньо
39
Ари
15
Фатуллаев
10
Григорьев
10
Григорьев
15
Фатуллаев
Ребко
5
Трошечкин
5
Трошечкин
Ребко
11
Бухаров
17
Ребко
17
Ребко
11
Бухаров
2
Измайлов
20
Аджинджал
20
Аджинджал
2
Измайлов
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ростов - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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